«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела. «Галатасарай» предложил 15 млн (beIN Sports)

«Зенит» запросил за Вендела вдвое больше, чем предложил «Галатасарай».

По сведениям beIN Sports, турецкий клуб попытался приобрести полузащитника за 15 млн евро, однако получил отказ. Петербуржцы уведомили, что рассчитывают на 30 млн.

Ранее сообщалось, что хавбек уже дал согласие на переход в команду из Стамбула.

В этом сезоне Вендел провел два матча и сделал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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