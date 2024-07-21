«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела. «Галатасарай» предложил 15 млн (beIN Sports)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел деньги Футбол

«Зенит» запросил за Вендела вдвое больше, чем предложил «Галатасарай».

По сведениям beIN Sports, турецкий клуб попытался приобрести полузащитника за 15 млн евро, однако получил отказ. Петербуржцы уведомили, что рассчитывают на 30 млн.

Ранее сообщалось, что хавбек уже дал согласие на переход в команду из Стамбула.

В этом сезоне Вендел провел два матча и сделал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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58 комментариев
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Ответ kodgong
Комментарий скрыт
У него контракт до лета 2027 года, если через 3 года уйдет бесплатно, то ради бога
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Логично, за 15-20 отпускать нет смысла.
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Зениту надо хотеть 60, чтобы Галатасарай заплатил 30. Именно вот так надо заходить на турецкий рынок, они там как раз торговаться привыкли до 50% от начальной цены - что на покупку, что на продажу.

Схему с продажей 1% не предлагать :)
+24
-2
+22
Ответ ARAMIS777
Комментарий скрыт
Вполне возможно, но он самому "Зениту" нужен. Так что либо продавать по действительно выгодному ценнику, либо просто не продавать.
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+14
За 15 пусть Ду Кейроса покупают
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+13
Учитывая, как сейчас Вендел феерит с Глушенковым отпускать его сейчас преступление против Футбола. Пусть еще хотя бы сезон отыграет, а вот Клаудиньо можно и нужно продавать.
+12
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Ну нормальное требование, сами ж брали за 20, а хуже играть он не стал. Можно до 25 сторговаться, но не меньше.
+10
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За 15 они могут купить разве, что Ду Кейроса! Пусть идут лесом!
+12
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Да ну какие 15?Смех.
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Мы звезд продавали за 50-55 млн. А средний игрок на рынке, как раз и стоит 25-30
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Ответ Robb Stark
Звёзд вы продавали, потому что находились то китайцы, то арабы. Собственно европейцы деньги считать умеют лучше них и из России в здравом уме никого за такие суммы в жизни не купят
Ага. ПСЖ паредеса за 50. Не европейцы
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Хоть и нет Еврокубков, но для такого клуба как Зенит 15 млн смешные деньги, как впрочем и для Спартака, Динамо и Краснодара это деньги тоже смешные и будь у них в составе игрок уровня Вендела, никто из этих команд не расстался бы за 15шку с Венделом. Чел может бухать всю неделю, а потом выйти в очередном туре и сделать разницу в одиночку.
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Ответ Игорь Новиков
Логично, за 15-20 отпускать нет смысла.
Мне очень понравились два матча и связка с Максом. После этого сезона, можно и отпустить. Сейчас это украшение Зенита
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+3
У меня две цитаты по этому поводу. "Маловато будет"(С) и "Такая корова нужна самому"(С)
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Тут всем "не понимающим" важно понять одну простую вещь: у "Зенита" нет задачи избавиться от Вендела прямо сейчас, поэтому соображения типа "да за такие деньги его никто не купит" никого не волнуют.

К сожалению, слишком многие почему-то считают, что если игрока кто-то хочет купить, то первоочередная задача его текущего клуба - его продать. А вообще-то второе никак не следует из первого.
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Ответ Камбоджа Иванов
У него контракт до лета 2027 года, если через 3 года уйдет бесплатно, то ради бога
Кстати, да. Он за эти три года столько пользы принесет, что вообще не жалко.
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Ответ Александр Кудрявцев
А нечего не треснет 🤔🤔🤔
А почему что то должно треснуть? Игрок для Зенита очень важный, чемпионат только стартовал, замену найти будет сложно. Поэтому такой ценник, говрящий если вы ну очень хотите данного игрока, то придется не только заплатить, но и переплатить.
За Скопинцева Динамо обозначило цену 14 млн € не так давно.
Примерно такая же логика.
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Ответ kodgong
Комментарий скрыт
Еще 3 года контракта. В целом если он поиграет еще пару лет никто не против. Не уверен, что кого-то его уровня можно привезти в РПЛ сейчас.
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Ответ Geo07
У меня две цитаты по этому поводу. "Маловато будет"(С) и "Такая корова нужна самому"(С)
Добавлю еще одну цитату. "А может, Вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат?" (с)
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Ответ валя_стакан
За этого 27 летнего тихохода? он и 10 не стоит
У этого "тихохода" титулов больше чем у динамы за 50 лет. динамке бы хоть раз в Европу за 15 кого-нибудь продать, да не судьба
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За 30 одним платежом, а не за 15 размазанные на 3 года
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Ответ Кореннозубов
Напомни мне кто там владельцы клуба? Арабы из Катара? Прям - щирые уэропейцы.
Так выходит в Гейропе вообще европейцев нет. Одни арабы, негры и геи.
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Ответ Guus Ivanovich
Т. Е если владельцы арабы, то клуб стал арабским! Молодец. 47 млн с учетом бонусов
То есть если владельцы арабы, то да, деньгами они сорят за кого попало
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Сейчас в Европе кто-то голов 20 за карьеру забьëт будучи напом, так его за 60 продают как чела из Болоньи. А как бриташки любят за свои поленья по 40-60 миллионов платить, которых потом Вильярреалы и Севильи возят. Нужен Вендел-пусть нормальные деньги платят. На пенсов из Европы и их огромную личку деньги же есть
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А вечерняя москва ведь уже написала, что Вендел подписал с турками контракт на пять лет. Не может ведь вечерняя москва врать?..
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Ответ Guus Ivanovich
Ага. ПСЖ паредеса за 50. Не европейцы
Напомни мне кто там владельцы клуба? Арабы из Катара? Прям - щирые уэропейцы.
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Когда эта сага закончится?
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Ответ Фантом
Тут всем "не понимающим" важно понять одну простую вещь: у "Зенита" нет задачи избавиться от Вендела прямо сейчас, поэтому соображения типа "да за такие деньги его никто не купит" никого не волнуют. К сожалению, слишком многие почему-то считают, что если игрока кто-то хочет купить, то первоочередная задача его текущего клуба - его продать. А вообще-то второе никак не следует из первого.
Я бы добавил, что Венделом можно перекрыть 2трансфера разом.
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Ответ валя_стакан
Кто это
И где он?
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
За 15 пусть Ду Кейроса покупают
Кто это
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