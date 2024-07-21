«Оренбург» – «Спартак». 2:0 – Гюрлюк забил после ошибки Максименко! Онлайн-трансляция
«Спартак» играет в гостях с «Оренбургом» в 1-м туре Мир РПЛ.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 62-й минуте счет открыл Матиас Перес. На 67-й забил Эмирджан Гюрлюк забил после ошибки красно-белых: Сесар Флорентин перехватил пас вратарь «Спартака» Александра Максименко на Наиля Умярова у штрафной и отдал голевую передачу партнеру.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 21 июля, 17.30, «Газовик»
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Оренбург –
Сысуев, Малых, Прохин, Перес, Сидоров, Муро, Марин, Флорентин (Рыбчинский, 73), Михайлов, Горбани, Мансилья, Гюрлюк.
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Спартак –
Максименко, Чернов, Бабич, Хлусевич, Зобнин, Умяров (Зиньковский, 68), Зорин (Мартинс Перейра, 46), Денисов, Медина (Угальде, 46), Бонгонда, Соболев (Игнатов, 68).
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Чемпионат для Спартака окончен в самом начале.
Я болельщик Спартака, но за такую команду болеть не хочется, когда игроки наплевательски относятся к клубу
- судейские решения в пользу Зенита в матче с Крыльями;
- Оренбург фарм Зенита, а Зенит пугает всех игроков спартака
- Миллер и Дюков специально заставляют тренеров Спартака выпускать Умярова
Да и денег у Зенита больше, это очень сильно мешает Спартаку обыграть оренбург
2- 0 !!!
Это заговор - не иначе!
Спартак временами тоже достойно огрызался.
Дельфин пока не решил играет он сегодня или все таки нет. Чисто зрительно-нет.