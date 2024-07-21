«Оренбург» – «Спартак». 2:0 – Гюрлюк забил после ошибки Максименко! Онлайн-трансляция

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Александр Максименко Наиль Умяров Сесар Флорентин Матиас Перес II онлайны Эмирджан Гюрлюк Футбол

«Спартак» играет в гостях с «Оренбургом» в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте счет открыл Матиас Перес. На 67-й забил Эмирджан Гюрлюк забил после ошибки красно-белых: Сесар Флорентин перехватил пас вратарь «Спартака» Александра Максименко на Наиля Умярова у штрафной и отдал голевую передачу партнеру.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Оренбург – Спартак 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
21 июля, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 62 Перес, 2:0 – 67 Гюрлюк.
ОренбургСысуев, Малых, Прохин, Перес, Сидоров, Муро, Марин, Флорентин (Рыбчинский, 73), Михайлов, Горбани, Мансилья, Гюрлюк.
СпартакМаксименко, Чернов, Бабич, Хлусевич, Зобнин, Умяров (Зиньковский, 68), Зорин (Мартинс Перейра, 46), Денисов, Медина (Угальде, 46), Бонгонда, Соболев (Игнатов, 68).
Предупреждения:
Умяров (23), Перес (43), Хлусевич (80).

Календарь Мир РПЛ

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300 комментариев
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Ну как бы и всё.
Чемпионат для Спартака окончен в самом начале.
+59
0
+59
Походу в Спартаке очередной тренер, который только к концу первого круга разберётся с основой: выяснит, что Хлусевич не умеет защищаться, Умяров привозит через игру, Зобнин и Мартинс не умеют комбинировать, а Медина вообще непонятно как и для чего попал в команду.
+33
-2
+31
Спартачей можно поздравить с началом очередного цикла.
+31
-1
+30
Станкович с первого тура решительно взялся за основную задачу на сезон - выход в ФНЛ
+29
0
+29
Впервые вижу, чтобы болельщики Спартака просили своего игрока уйти в Зенит, а болельщики Зенита в ужасе перекрещивались от такой сомнительной перспективы. Соболев, спасибо тебе за то, что ты есть!
+25
0
+25
Весёлый первый тайм. Но напоминает дворовый футбол. Когда все кучей сначала бегут в одну сторону, потом кучей обратно.
+24
-2
+22
Вернулся старый добрый Спартак
+21
0
+21
Багаж слишковича закончился
+20
0
+20
Ответ Jovid Mirzoev
Вернулся старый добрый Спартак
Он и не уходил.
+20
0
+20
Ответ Александр Воронин
Ну как бы и всё. Чемпионат для Спартака окончен в самом начале.
Даже "титул" чемпиона третьего тура защитить не сможет.
+19
-2
+17
Как так, даже цикл не запустился…
+19
-2
+17
Спартак позор российского футбола...
+18
-1
+17
Вперёд Спартак!
+36
-20
+16
А я всегда говорил, что Умяров бастард управленца Лукойла , иначе не объяснить его появления в составе у всех тренеров . Спартаковский Садыгов)
+19
-3
+16
Будет о чем Мостовому поговорить,всё таки Станкович в футбол играл
+15
0
+15
Стаканкович хорош! привозите еще таких
+15
0
+15
Вперед красно-белые!
+29
-15
+14
Ответ Redwhite heart
Вперёд Спартак!
Мостовой о «Спартаке»: «Со Станковичем команда точно поборется за первое место. Он футбольный человек»
+14
0
+14
Зато Станкович в футбол играл =)
+13
0
+13
получается в этом сезоне вместо трехтуровых чемпионов 61 минутные чемпионы?
+18
-5
+13
Кто-то серьезно верит в эту команду, что они могут занять высокие места?
Я болельщик Спартака, но за такую команду болеть не хочется, когда игроки наплевательски относятся к клубу
+11
0
+11
Ну тут очевидно, что Спартак жертва:
- судейские решения в пользу Зенита в матче с Крыльями;
- Оренбург фарм Зенита, а Зенит пугает всех игроков спартака
- Миллер и Дюков специально заставляют тренеров Спартака выпускать Умярова

Да и денег у Зенита больше, это очень сильно мешает Спартаку обыграть оренбург
+10
0
+10
Не видать трехтуровое чемпионство
+11
-1
+10
Ничего не меняется. Умяров, как был убожеством, так и остался. А его всё равно ставят в основу.
+10
-1
+9
Хаха ха фк цирк в своём репертуаре!!!!
+9
0
+9
Цикл схлопнулся за 1 тур
+9
0
+9
Это уже разгром Спартака.
2- 0 !!!
+8
0
+8
Матч проходит на стадионе "Газовик".
Это заговор - не иначе!
+8
0
+8
По первому тайму хочется поблагодарить команду за яркую и красивую игру. Пяточки, стеночки, дальние удары, контрпрессинг.
Спартак временами тоже достойно огрызался.
Дельфин пока не решил играет он сегодня или все таки нет. Чисто зрительно-нет.
+8
0
+8
Спартаку только победы, уверенной и красивой игры!
+18
-10
+8
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