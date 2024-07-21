«Оренбург» – «Спартак». 2:0 – Гюрлюк забил после ошибки Максименко! Онлайн-трансляция

«Спартак» играет в гостях с «Оренбургом» в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте счет открыл Матиас Перес. На 67-й забил Эмирджан Гюрлюк забил после ошибки красно-белых: Сесар Флорентин перехватил пас вратарь «Спартака» Александра Максименко на Наиля Умярова у штрафной и отдал голевую передачу партнеру.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

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