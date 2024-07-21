Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последних кругах Гран-при Венгрии.
Нидерландец пытался обогнать соперника в борьбе за подиум, но после контакта опустился на пятую строчку, пропустив Шарля Леклера из «Феррари». Хэмилтон сохранил третье место.
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