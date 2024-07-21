Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место

Теги Гран-при Венгрии Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последних кругах Гран-при Венгрии.

Нидерландец пытался обогнать соперника в борьбе за подиум, но после контакта опустился на пятую строчку, пропустив Шарля Леклера из «Феррари». Хэмилтон сохранил третье место.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Мощный «Макларен» против обновленного «Ред Булл» в Венгрии. Удержится ли Норрис?

52 комментария
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Низко летит - к дождю, наверное. А хорошо ему пистон потом вставили с командного мостика, давно пора было. Он в гонке этой уже открыто стал посылать их.
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Кажется, в пелотоне, появился новый превозмогатель) От нытья уже даже инженер его устал и посоветовал детские штучки оставить при себе 😅
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Ответ Yury Sin
А что ему сказали? Я пропустил че-то.
Что по детски ведет себя, ерундой страдает. Только построже, слышно было, что достал.
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Ну собственно то, что я и многие тут говорили - Макс не сильно изменился, как только вернулся в плотную борьбу - сразу грязный стиль и психи. Но послушаем как его будут защищать местные эксперты
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в этих авариях больше удивляет всегда живучесть РБ. Сколько этих контактов бывало у Макса, а он потом продолжает ехать 🤷‍♂️По euro ncap у него ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ из пяти)
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Спасибо Льюис, что не стал уворачиваться от безошибочного робота со стальными нервами. Хотя может без контакта и до стены бы доехал. И спасибо Ламбьязе, что не стал терпеть
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У Макса всю гонку горело, в итоге совсем психанул :)
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Макс сегодня совсем ку-ку, Ландо в целом тоже, но хотя бы исправился
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Как бы я за Макса не топил , но сегодня это - дичь . Максимально засрать гонку , из за собственного эго .
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Ответ lusymraz
Комментарий скрыт
Макс в своем фирменном стиле, лезет без разбору, до контакта, в надежде что все уступят, это же супер Макс! С Хэмом опять не прошло, в следующий раз будет лучше думать.
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Ответ Scorpio
в пост вызываются максоглоркины с дифирамбами о стальных яйцах и железном спокойствии кумира) выходит на новый уровень в каждом повороте, не иначе!
Пока всех на пол круга обгонял и нервы сиальные были. 11 гонок. Шансы у Ландо еще есть
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Легенда Крашстаппен вернулся
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Это даже не торпеда имени Квята)
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унижением тапка удовлетворен
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в пост вызываются максоглоркины с дифирамбами о стальных яйцах и железном спокойствии кумира)
выходит на новый уровень в каждом повороте, не иначе!
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Ответ Dym86
А что сказал Ламбьязе?
Чтобы тапок прекратил вести себя как обиженный ребёнок.
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Полно́е деклассирование Сэром Льюисом бельгийского́ водителя самовозки..
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Ответ Streetbor
в этих авариях больше удивляет всегда живучесть РБ. Сколько этих контактов бывало у Макса, а он потом продолжает ехать 🤷‍♂️По euro ncap у него ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ из пяти)
Да мерс тоже титановый, после их креша в СА, например, Льюис со сломанным крылом лучшие круги ставил)
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Вообще, обычный гоночный инцидент. Просто Макс эффектно взлетел. Классно, что в гонке была борьба, классно, что пилоты рисковали, обгоняли, делали гонку зрелищной.
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Макс не в самовозе психует до невозможности, от этого такие столкновения
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Такой эталонный дайвбомб. Их Палаты мер и весов
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Льюха сегодня обучал Макса манерам на трассе)
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В прошлом году в этом повороте он таким же грязным маневром лишил Хэмилтона подиума,но в этот раз так не получилось.
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Ответ Нагрузки Сборной
Макс сегодня совсем ку-ку, Ландо в целом тоже, но хотя бы исправился
Правильно Попов сказал, он без меры играет в гоночные симуляторы, теперь уже в ущерб и здоровью и вниманию и гонке
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макс стал рисковать как в синге 22, в итоге ошибся на торможении... но в целом буллы викенд слили, тачка плохо едет, стратегия хреновая, в этом основная причина
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Ответ Биомеханоид
Низко летит - к дождю, наверное. А хорошо ему пистон потом вставили с командного мостика, давно пора было. Он в гонке этой уже открыто стал посылать их.
А что ему сказали? Я пропустил че-то.
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Ответ roman.studilov@icloud.com
Как бы я за Макса не топил , но сегодня это - дичь . Максимально засрать гонку , из за собственного эго .
с прошлого вечера эта была третья гонка макса. он почти не спал. и выиграл 2 гонки из трех - отличный результат! правда, в виртуальных гонках явно лучше получилось, чем в реальной
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Хэмилтон реально ГОАТ в формуле 1 вместе с Алонсо, хэйтеры лежать и с****ь
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Ответ Денис Феношин
Комментарий скрыт
Грязно от хэма ты повтор видел у кого дым из под колёс валил на позднее торможении, а хэм вообще тогда должен не поворачивать
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Ответ Barsenoga
Толко как бы этот командный приказ не стоил титула, не совсем понял каким образом они защищались от Хэма зазвав Ландо раньше
Они же сказали Ландо, что Оскар еще может помочь в борьбе за титул, поэтому дай ему выиграть, чтобы потом небыло обидок. Можно было засейвить 7 очков и в случае чего проиграть гораздо больше походу чемпионата.
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