Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место

Гонщик «Ред Булл» врезался в пилота « » на последних кругах .

Нидерландец пытался обогнать соперника в борьбе за подиум, но после контакта опустился на пятую строчку, пропустив Шарля Леклера из « ». Хэмилтон сохранил третье место.

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