Вице-президент «Флуминенсе»: «Нино хотел вернуться в Бразилию в середине года, но «Зенит» его не отпустил. Возобновим переговоры, шанс есть»
«Флуминенсе» хочет подписать Нино Моту зимой.
«Флуминенсе» заинтересован в приглашении Нино Моты.
Вице-президент бразильского клуба Маттеус Монтенегро сообщил, что зимой планируется возобновить переговоры с «Зенитом», ни к чему не приведшие летом.
«Есть три футболиста, которых хотел бы заполучить любой бразильский клуб, и единственный, кого есть хоть какая-то возможность вернуть, – это Нино.
В середине года он сам проявил интерес к возвращению в Бразилию. Мы вели переговоры с клубом, их возглавлял сам президент. Мы договорились вернуться к этой теме в декабре, потому что тогда игрока не отпустили. С нетерпением ждем этого. Шанс небольшой, но он есть», – сказал Монтенегро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
