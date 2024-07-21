Хэмилтон первым в истории завоевал 200 подиумов в «Ф-1»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил Гран-при Венгрии на третьей позиции.
Подиум стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» вторым подряд, третьим в нынешнем сезоне и 200-м в карьере.
Британец улучшил рекорд, принадлежавший ему же, и стал первым гонщиком в истории, достигшим этой отметки. У Михаэля Шумахера 155 призовых мест, у Себастьяна Феттеля – 122.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, столкнувшийся с Льюисом в борьбе за подиум, является ближайшим преследователем из числа действующих пилотов (107).
Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место
Гран-при Венгрии-2024. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Хэмилтон — 344 старта, 200 подиумов (≈56%)