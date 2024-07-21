Хэмилтон первым в истории завоевал 200 подиумов в «Ф-1»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил Гран-при Венгрии на третьей позиции.

Подиум стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» вторым подряд, третьим в нынешнем сезоне и 200-м в карьере.

Британец улучшил рекорд, принадлежавший ему же, и стал первым гонщиком в истории, достигшим этой отметки. У Михаэля Шумахера 155 призовых мест, у Себастьяна Феттеля – 122.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, столкнувшийся с Льюисом в борьбе за подиум, является ближайшим преследователем из числа действующих пилотов (107).

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место

Гран-при Венгрии-2024. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

29 комментариев
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Если бы в сезоне было 20 гонок,то это надо 10 лет подряд приезжать на подиуме,что б повторить этот результат. Космос
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Ожил походу. Последние гонки проводит чисто и на высоте, болид тоже позволяет.
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Ответ Grigpar
Ожил походу. Последние гонки проводит чисто и на высоте, болид тоже позволяет.
Точно ожил и красоту показал! Всё чётко!
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Ответ jjeka
Разница от Шумахера как раз во многом благодаря значительно увеличившемуся количеству гран при за сезон
Шумахер — 306 стартов, 155 подиумов (≈51%)
Хэмилтон — 344 старта, 200 подиумов (≈56%)
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Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит тот кукушку (с)
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Батя!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Хоть не сливается главному рентачу в истории Ф1, бгг
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Кароче, сценарий для завершения карьеры Хэма: в 2026 Феррари делают достойную машину и Хэм берет 8 чемпионство и завершает карьеру. Будет эпично.
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Ответ Твой друг из прошлого
Если бы в сезоне было 20 гонок,то это надо 10 лет подряд приезжать на подиуме,что б повторить этот результат. Космос
Разница от Шумахера как раз во многом благодаря значительно увеличившемуся количеству гран при за сезон
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Красавец какой! 👌👌👌
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Ответ Андрейкин33
Кароче, сценарий для завершения карьеры Хэма: в 2026 Феррари делают достойную машину и Хэм берет 8 чемпионство и завершает карьеру. Будет эпично.
Для Феррари мало построить нормальный болид, они каждую зиму это делают, а потом в чистую сливают развитие болида по ходу сезона. День сурка по-итальянски натурально.
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Ответ Андрейкин33
Кароче, сценарий для завершения карьеры Хэма: в 2026 Феррари делают достойную машину и Хэм берет 8 чемпионство и завершает карьеру. Будет эпично.
Феррари может и построит чемпионский болид, но командный мостик по классике всё похерит.
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Минимум два таких были, М. Шумахер и М. Ферстаппен
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Ответ Великий Алонсо
45-24 Алонсо-Стролл в ЛЗ. Что с лицом то?
Достижение на уровне 200 подиумов Хэма, не иначе
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Ответ babai4304
Ахахахах. Чел еще ездит. А ты считаешь те годы Шуми, когда он заканчивал карьеру и портил стату)
Шумахер пешком карьеру заканчивал ?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Андрейкин33
Кароче, сценарий для завершения карьеры Хэма: в 2026 Феррари делают достойную машину и Хэм берет 8 чемпионство и завершает карьеру. Будет эпично.
Хэма в Феррари зовут не чемпионства брать, а лицом торговать. Для чемпионства у них уже есть Леклер)
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Ответ Великий Алонсо
Ну а как же. У Алонсо карьера намного успешнее чем у Хамильтона, все титулы, все подиумы и все победы добыты не на быстрейшей машине, это уникальный случай. У Хамильтона вся стата самовозная
Уникальный случай - это когда за карьеру в каждой топ-команде побывал, кроме РБ и Мерса, и из каждой гнали ссаными тряпками за токсичность.
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