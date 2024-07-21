Хэмилтон первым в истории завоевал 200 подиумов в «Ф-1»

Пилот « » завершил Гран-при Венгрии на третьей позиции.

Подиум стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» вторым подряд, третьим в нынешнем сезоне и 200-м в карьере.

Британец улучшил рекорд, принадлежавший ему же, и стал первым гонщиком в истории, достигшим этой отметки. У Михаэля 155 призовых мест, у – 122.

Гонщик « » Макс Ферстаппен, столкнувшийся с Льюисом в борьбе за подиум, является ближайшим преследователем из числа действующих пилотов (107).

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место

Гран-при Венгрии-2024. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й