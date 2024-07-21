Заболотный пахом забил в дебютном матче за «Химки». У форварда был гол и в первой игре за ЦСКА
Антон Заболотный забил первый гол в этом сезоне Мир РПЛ.
Форвард «Химок» сравнял счет в домашнем матче с «Динамо» Махачкала (1:1) в 1-м туре чемпионата России.
Заболотный забил в своем дебютном матче за подмосковный клуб в РПЛ, добив мяч в ворота паховой областью после того, как голкипер махачкалинцев Давид Волк неудачно отбил его перед собой. За ЦСКА Заболотный также забивал в дебютной игре.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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