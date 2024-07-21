Заболотный пахом забил в дебютном матче за «Химки». У форварда был гол и в первой игре за ЦСКА

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Антон Заболотный Динамо Махачкала Футбол

Антон Заболотный забил первый гол в этом сезоне Мир РПЛ.

Форвард «Химок» сравнял счет в домашнем матче с «Динамо» Махачкала (1:1) в 1-м туре чемпионата России.

Заболотный забил в своем дебютном матче за подмосковный клуб в РПЛ, добив мяч в ворота паховой областью после того, как голкипер махачкалинцев Давид Волк неудачно отбил его перед собой. За ЦСКА Заболотный также забивал в дебютной игре.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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57 комментариев
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Захерачил.
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+231
У Паха Заболотного больше голов чем у всего ЦСКА
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Cojones💪
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Ответ Potapson
Это был пах Господа!
Пах Заболотного, где он сейчас..
+45
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+44
Это был пах Господа!
+38
-4
+34
Ответ Stanislav Orlov
Пах Заболотного, норм ник
Дик Кик
+29
-1
+28
Заболотный Пахом дебютант матча. Пахом это имя, не надо писать с маленькой буквы.
+25
-2
+23
Пах Заболотного, норм ник
+23
-2
+21
Ответ Гуго
Заболотный Пахом дебютант матча. Пахом это имя, не надо писать с маленькой буквы.
Братишка, я тебе покушать принес
+14
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+12
Наш ответ Лукаке ))
+12
-2
+10
Хреновый гол, так скажем.
+9
-1
+8
Он же не Пахом, а Антон. Не?
+7
-1
+6
Ответ Мечел70
Cojones💪
Derevyannii penis
+6
-1
+5
Винисиус, Беллингем и остальные - подвиньтесь, вот он истинный обладатель Золотого Мяча 2024!
+6
-1
+5
Ответ counsel
В качестве манекена?
Ага. Который за сезон второй по забитым мячам в команде.
+4
0
+4
стальными яйцами, какой там пах...
+4
0
+4
БигдикганЗ
+3
-1
+2
Ответ riverman1980
Наш ответ Лукаке ))
Чем Лукаку в оффсайд попадает, Антоха тем голы забивает👊
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0
+2
Ответ Petr Ostapenko
У Паха Заболотного больше голов чем у всего ЦСКА
Более того, больше чем у Роналду и Ямаля на Евро вместе взятых
+7
-5
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Забрлотный пахом
Всех врагов убивахом
+3
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Кто бы мог подумать, что он буквально воспримет слова тренера накидать противнику в кратер.
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кто такой Пахом Заболотный?
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пахОм
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Положил болт.
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Ответ Roman Araslanov
Винисиус, Беллингем и остальные - подвиньтесь, вот он истинный обладатель Золотого Мяча 2024!
Месси его просто так не отдаст!
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Ответ Stanislav Orlov
Пах Заболотного, норм ник
У меня тоже ничего 😁 и ник тоже
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Словом Пах заменили другое слово...
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Хорош
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В межсезонье можно ждать трансфер паха в Зенит
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Волку только пахом и забивать, даже с пенальти не получилось дважды)
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