«Интер» направит «Зениту» предложение по Ренану в ближайшие дни. Защитник играет за «Интернасьонал» в аренде

«Интер» начал работу над трансфером Роберта Ренана.

По данным журналиста Уриэля Югта, миланский клуб готовит предложение по защитнику « » Официальный запрос будет направлен в ближайшие дни.

В настоящее время выступает за бразильский « » на правах аренды до конца 2024 года.

Со статистикой 20-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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