«Интер» направит «Зениту» предложение по Ренану в ближайшие дни. Защитник играет за «Интернасьонал» в аренде

Теги Зенит Интер Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Интер» начал работу над трансфером Роберта Ренана.

По данным журналиста Уриэля Югта, миланский клуб готовит предложение по защитнику «Зенита» Официальный запрос будет направлен в ближайшие дни.

В настоящее время Ренан выступает за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2024 года.

Со статистикой 20-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев
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Зная как ведут дела итальянские клубы,предложение будет примерно таким: бесплатная аренда с бесплатным выкупом,зп на себя не берем😁
+93
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+92
Ответ Альберт Сафиуллин
Зная как ведут дела итальянские клубы,предложение будет примерно таким: бесплатная аренда с бесплатным выкупом,зп на себя не берем😁
И если мы его перепродадим через пару лет, вы нам ещё проценты должны будете 😁
+51
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+51
За 15 забирайте👍🏻
+25
-5
+20
Из Интера в Интер.
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+13
Ну не шарит этот Интер миланский. Ну слабый же игрок. Эксперты из комментов давно все решили)
+28
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+12
Вот это продали в Коринтианс Альберто, называется 😄
+12
-1
+11
Ренан классный игрок потенциально. В середину поля его перевести и цены бы ему не было. Нафига отказались?!
+10
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+9
Ответ Alek88
он же вроде норм за зенит бегал, почему ушел?
Привозил от матча к матчу и чувствовал себя не комфортно в Зените.
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Ответ Игорь Новиков
Ну не шарит этот Интер миланский. Ну слабый же игрок. Эксперты из комментов давно все решили)
Настолько, что Интер предпочитает Кивиора из Арсенала. И всех этих игроков клуб рассматривает на скамейку под Бастони
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ПРи этом Эрмосо бесплатного никто не подобрал еще.
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Удачи Бобби в переходе в миланский Интер! Потом они поймут...
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Интер сейчас самый активный итальянский клуб на рынке, по крайней мере, из тех, кто в ЛЧ - Тареми, Зелиньски, выкупили арендных Фраттези и Арнаутовича, взяли бельгийца Зиньо. У Милана пока только Мората вместо Жиру, у Юве - Хефрен Тюрам и Дуглас из Виллы.
+4
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+2
Ответ <Inter>
Настолько, что Интер предпочитает Кивиора из Арсенала. И всех этих игроков клуб рассматривает на скамейку под Бастони
Ну, странно было бы, если бы Интер хотел 20-летнего игрока Зенита в основу. Но факт интереса говорит о потенциале игрока в любом случае.
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Ренан очень крутой игрок потенциально. Защитников с такой техникой и пасом немного. Ему тренер нужен хороший, который научит обороняться и тактически подтянет.
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Ну если всё срастётся, останется только пожелать удачи и успехов в Интере!
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он же вроде норм за зенит бегал, почему ушел?
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Ответ Олег Петровв
Интер сейчас самый активный итальянский клуб на рынке, по крайней мере, из тех, кто в ЛЧ - Тареми, Зелиньски, выкупили арендных Фраттези и Арнаутовича, взяли бельгийца Зиньо. У Милана пока только Мората вместо Жиру, у Юве - Хефрен Тюрам и Дуглас из Виллы.
Арендников и так было понятно, что выкупят. Это база для нынешней Серии А.

А так, Ювентус поактивнее: помимо Дугласа и Тюрама взяли Ди Грегорио и Кабаля из Вероны, хотят Тодибо из Ниццы, продали Барренечеа, Айлинга, Кина, Кайо Жорже, готовятся подать Суле
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Ответ </c/>
из мема в чемпиона Италии, вот что значит вовремя уйти из кладбища талантов и перезапустить карьеру на родине )
В вашей кузнице талантов сейчас пупсик из Бетиса посмотрим, как карьеру перезапустит.
А наше "кладбище талантов" возьмёт очередное чемпионство.
Каждому своё.
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Ответ Олег Петровв
Интер сейчас самый активный итальянский клуб на рынке, по крайней мере, из тех, кто в ЛЧ - Тареми, Зелиньски, выкупили арендных Фраттези и Арнаутовича, взяли бельгийца Зиньо. У Милана пока только Мората вместо Жиру, у Юве - Хефрен Тюрам и Дуглас из Виллы.
Куда они взяли бельгийца Зиньо?) Он и так Интеру принадлежит.
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Ответ Игорь Новиков
Ну, странно было бы, если бы Интер хотел 20-летнего игрока Зенита в основу. Но факт интереса говорит о потенциале игрока в любом случае.
никто не виноват что семак не умеет работать с молодежью)ренан,сейчас педро на лавке маринует
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Ответ Олег Петровв
Интер сейчас самый активный итальянский клуб на рынке, по крайней мере, из тех, кто в ЛЧ - Тареми, Зелиньски, выкупили арендных Фраттези и Арнаутовича, взяли бельгийца Зиньо. У Милана пока только Мората вместо Жиру, у Юве - Хефрен Тюрам и Дуглас из Виллы.
Скромное усиление у Интера, разве что Зелинский более менее. Тареми без пяти минут сбитый летчик, который неизвестно потянет ли такой уровень вообще. Купмейнерса бы им.
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Ответ Альберт Сафиуллин
Зная как ведут дела итальянские клубы,предложение будет примерно таким: бесплатная аренда с бесплатным выкупом,зп на себя не берем😁
Если в договоре будет прописано гарантированное количество игровых минут, то можно и бесплатную аренду. Для пацана будет полезно поиграть в
Европе.
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Ответ Матвей Суицидин
Ренан очень крутой игрок потенциально. Защитников с такой техникой и пасом немного. Ему тренер нужен хороший, который научит обороняться и тактически подтянет.
И это явно не Семак.
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Ответ Проблемы Аршавина
Игрой за молодёжную сборную в первую очередь. Вызывался даже в основную пару раз. Сейчас добротно выступает в чемпионате бразилии.
Понял спасибо
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Ответ Denchik 1980 23
Как может интересовать Интер.... Игрок из х .. Пойми лиги,, не заигравший в ней, да ещё в Аренде)
Игрой за молодёжную сборную в первую очередь. Вызывался даже в основную пару раз. Сейчас добротно выступает в чемпионате бразилии.
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Ответ SuperDima
Интер понимает,что он может заиграть,зато у Зенита Эраковичи и Алипы бегают,круто)))
А что плохого в Эраковиче и Алипе?
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Ответ Олег Петровв
Интер сейчас самый активный итальянский клуб на рынке, по крайней мере, из тех, кто в ЛЧ - Тареми, Зелиньски, выкупили арендных Фраттези и Арнаутовича, взяли бельгийца Зиньо. У Милана пока только Мората вместо Жиру, у Юве - Хефрен Тюрам и Дуглас из Виллы.
Юве как бы уже 4х подписал(включаяаренду)+2 вернул и аренд и 7 продал(отпустил).
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Ответ Tatykirr
Скромное усиление у Интера, разве что Зелинский более менее. Тареми без пяти минут сбитый летчик, который неизвестно потянет ли такой уровень вообще. Купмейнерса бы им.
Аталанта вроде Дзаньоло взяла и выкупила де Кетеларе - готовятся к ЛЧ. Вряд ли отдатут основных игроков.
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Ответ Трент Резнор
Куда они взяли бельгийца Зиньо?) Он и так Интеру принадлежит.
Щас глянул, да, они его в аренды сдают постоянно. Видимо, вернулся перед очередной командировкой.
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Тьяго Сильва 2.0?))
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