«Интер» направит «Зениту» предложение по Ренану в ближайшие дни. Защитник играет за «Интернасьонал» в аренде
«Интер» начал работу над трансфером Роберта Ренана.
По данным журналиста Уриэля Югта, миланский клуб готовит предложение по защитнику «Зенита» Официальный запрос будет направлен в ближайшие дни.
В настоящее время Ренан выступает за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2024 года.
Со статистикой 20-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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