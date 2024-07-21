Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже

Франция объяснила отказ в аккредитации некоторых журналистов из РФ на Олимпиаде.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, спецслужбы провели в общей сложности около 960 тысяч административных проверок перед Играми-2024 в Париже. Отказ в работе получили 4340 человек из различных стран, включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций.

– Сколько из них были исключены из-за подозрений в том, что они являются агентами-шпионами или информаторами иностранных государств?

– Меньше сотни. Использовалось различное прикрытие: журналисты, технический персонал, физиотерапевты...

– Из каких стран?

– Из России, Беларуси, а также других стран, список которых я не буду раскрывать.

– Каковы цели этих агентов?

– Вероятно, они здесь не для того, чтобы нападать. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку.

– Насколько осторожно вы относились к одобрению российских запросов?

– Например, мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК).

Мы исходим из принципа предосторожности, – сказал Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche.