Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже
Франция объяснила отказ в аккредитации некоторых журналистов из РФ на Олимпиаде.
Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, спецслужбы провели в общей сложности около 960 тысяч административных проверок перед Играми-2024 в Париже. Отказ в работе получили 4340 человек из различных стран, включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций.
– Сколько из них были исключены из-за подозрений в том, что они являются агентами-шпионами или информаторами иностранных государств?
– Меньше сотни. Использовалось различное прикрытие: журналисты, технический персонал, физиотерапевты...
– Из каких стран?
– Из России, Беларуси, а также других стран, список которых я не буду раскрывать.
– Каковы цели этих агентов?
– Вероятно, они здесь не для того, чтобы нападать. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку.
– Насколько осторожно вы относились к одобрению российских запросов?
– Например, мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК).
Мы исходим из принципа предосторожности, – сказал Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche.
— Чего?
— Do you speak English?
— А! Не, не понимаю я.
— Какая цель вашего визита в США?
— Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!
Она же нам тута вапше неинтересная, даже показывать не будем
Конфликт никто не отменял.
Если бы у нас проводились игры, и была зеркальная ситуация, я бы приветствовал аналогичный запрет на въезд прессы западных партнеров в массовом порядке.