Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже

Теги МОК Олимпиада-2024 Политика Жеральд Дарманен Легкая атлетика

Франция объяснила отказ в аккредитации некоторых журналистов из РФ на Олимпиаде.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, спецслужбы провели в общей сложности около 960 тысяч административных проверок перед Играми-2024 в Париже. Отказ в работе получили 4340 человек из различных стран, включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций.

– Сколько из них были исключены из-за подозрений в том, что они являются агентами-шпионами или информаторами иностранных государств?

– Меньше сотни. Использовалось различное прикрытие: журналисты, технический персонал, физиотерапевты...

– Из каких стран?

– Из России, Беларуси, а также других стран, список которых я не буду раскрывать.

– Каковы цели этих агентов?

– Вероятно, они здесь не для того, чтобы нападать. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку.

– Насколько осторожно вы относились к одобрению российских запросов?

– Например, мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК).

Мы исходим из принципа предосторожности, – сказал Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche.

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98 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Боширов и Петров найдут лазейку
— What is the purpose of your visit to the United States?
— Чего?
— Do you speak English?
— А! Не, не понимаю я.
— Какая цель вашего визита в США?
— Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!
+83
-5
+78
Боширов и Петров найдут лазейку
+49
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+42
Ответ deligy
Комментарий скрыт
Пропагандой занимаются только российские государственные СМИ?) Вы же не против пропаганды выступаете, а против альтернативы западным мейнстримовым медиа. Какого это выступать против свободы слова, считая себя при этом приверженцем демократических ценностей? Удобно, наверное, жить в чёрно-белом мире. Тут плохие журналисты из тирании, там хорошие из демократии. Может все же добавите красок в свою серую жизнь?
+33
-3
+30
Ответ Геннадий Тимченко
— What is the purpose of your visit to the United States? — Чего? — Do you speak English? — А! Не, не понимаю я. — Какая цель вашего визита в США? — Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!
Вот уроды.
+30
-1
+29
Охота на ведьм в полном разгаре!
+42
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+28
А что вообще журналисты из России хотели на Олимпиаде?
Она же нам тута вапше неинтересная, даже показывать не будем
+35
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+15
Значит из России и Белоруссии можно раскрывать, а из других стран не буду?
+16
-1
+15
Ответ Насонов Дмитрий
Ну на самом деле, вполне обычная практика. Напомню, американского журналиста (уж не знаю, на самом деле он журналист или нет) только что в Москве осудили на 16 лет именно за шпионаж.
Этот журналист не спортивные мероприятия освещал, околачивался у военного предприятия.
+21
-9
+12
А ХА ХА. Это реально самые позорные игры в истории! Макрон просто кретин!
+18
-7
+11
Удивительно толерантный и свободно-демократический подход! И главное, не надо обращать никакого внимания на собственных исламских экстремистов, от-туда проблем не будет))
+9
0
+9
И как они узнали ,что это шпионы ? Шато блюю 72-го года закусывал не камамбером,а огурцом?))
+13
-4
+9
А люди всего лишь хотели посмотреть на шпили Нотр-Дам-де-Пари...
+12
-4
+8
Свобода прессы как часть свободы слова. Одна из составляющих "демократии". Иронично, что это происходит именно во Франции.
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0
+7
Почему Россию и Беларусь назвал, а другие страны нет? Хозяева запретили?
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-8
+6
Нужные и обученные люди давно уже там, где надо). Причём по легенде вряд ли они журналисты и вряд ли они с паспортом РФ)
+5
-1
+4
Права на показ они покупать не собираются, а "освещать Игры" зачем-то едут
+12
-8
+4
надо дать концерт у французского посольства!
+6
-3
+3
Ответ Насонов Дмитрий
Ну на самом деле, вполне обычная практика. Напомню, американского журналиста (уж не знаю, на самом деле он журналист или нет) только что в Москве осудили на 16 лет именно за шпионаж.
как это может быть обычной практикой, если за полгода до приговора путин в интервью карлсону на весь мир говорит о возможном обмене
+5
-2
+3
Ответ Savardus
Так Тирания сама напрашивается на такое отношение. Люди против пропаганды в отсуствии альтернатив, опять таки. Или вы будете отрицать что Дождь, Новую Газету, Медуз, Знак и прочие Эхо Москвы раздавили и выбросили из страны? А у Вас тоже получается - Вы за плюрализм мнений, но главное чтобы государственные СМИ работали, а остальное не важно. Плюрализм же, хочешь Шейнин, хочешь Соловьёв, хочешь Норкин И не надо равнять все западные СМИ не владея контекстом. Фокс и CNN например максимально разные СМИ, и друг друга и лагерь противников (демократы и республиканцы) ненавидят. У них очень разная и повестка и оценки событий. Но никому и в годову не придет объявить кого-то из них "Нежелательной организацией" или вроде того
Тирания сама напросилась говорите? От создателей немотивированной агрессии на Украине?) Когда тирания стала тиранией не подскажите? Когда выбросила медуз из страны? До этого Россия была демократическим государством с присутствием независимых СМИ, так? Почему тогда западные мейнстримовым сми ( CNN и прочие медиа, ахово теряющие популярность из-за навязывания одной лишь либеральной повестки) были иного мнения? У нас авторитарный режим с самого начала правления Путина, а у них демократия пусть и при полном ее отсутствии. В США цензура, гонения на неугодных журналистов, сомнительные смерти много знающих людей. Почему при этом тирания у нас, а у них демократия? Никому в голову не придет объявить нежелательной организацией? RT им можно запрещать, а нам нельзя запрещать Медузу. Опять же почему? Потому что тирания транслирует свои авторитарные мысли, а демократия демократические? Потому что у нас пропаганда, а у них свободная независимая журналистика?) Сами себя назвали демократией и сами в это верят, да с такой упертостью похожую уже на умопомешательство. Контекстом он владеет видишь ли. Здравым смыслом овладеть не пробовали? Плюсом ответ пользователю Станислав Токарев, который ограничил возможность комментирования--На том и стойте. А реальность подстроится под ваше убеждение. Это же так работает)) К черту критическое мышление, даёшь безальытернативный взгляд на вещи! Иначе от возникающих вопросов головушка пухнет. Кто мы такие что бы рефлексировать? Мы свободные люди! Хотим отказываем людям в их праве высказываться, хотим устраиваем гонения на них. Вольный народ же, а рабы пусть помалкивают и не смеют указывать нам на дегенеративность наших взглядов. Ибо неприятно ощущать себя балванчиком. Намного приятнее идентифицировать себя, как приверженца прогрессивных, демократических взглядов, находящегося на правильной стороне истории. Вы главное верьте и победа будет за вами. А если нет, то что мешает убедить себя, что да?)
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Крышак не по детски едет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
А зачем российские журналисты туда едут? Ведь заявили же в Думе, что народу не интересно то, где нет россиян.
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Ответ DAB25
А что вообще журналисты из России хотели на Олимпиаде? Она же нам тута вапше неинтересная, даже показывать не будем
Хотели рассказать всему миру, что эта Олимпиада даже рядом по уровню организации и проведения не стоит с Играми Дружбы
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-9
+2
ну и хорошо, меньше этой бредятины будут писать.
+3
-1
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А зачем там журналисты из РФ, раз показывать ОИ не будут?
+2
0
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Ответ Atsuktuvas
А люди всего лишь хотели посмотреть на шпили Нотр-Дам-де-Пари...
Желающие приехать в Париж на олимпиаду и при этом ещё и посмотреть на шпили Нотр-Дама опоздали ровно на 100 лет (надо было приезжать в 1924). Желающие приехать в Париж и просто посмотреть на шпили Нотр-Дама опоздали примерно на 5 с половиной лет (приезжать надо было до 15 апреля 2019)
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Новость красота. Что журналисты, едущие туда нахаляву отдохнуть, что евродемократия во всей красе
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Теперь понятно, зачем Губерниев начал строить из себя оппозиционера.
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Ответ Ирэна Айларова
Этот журналист не спортивные мероприятия освещал, околачивался у военного предприятия.
А кто знает, где будут околачиваться российские "спортивные" журналисты?
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Уроды эти французы.
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Логика в их действиях есть. РФ и РБ не участвуют официально, освещать не собираются, зачем много прессы?
Конфликт никто не отменял.
Если бы у нас проводились игры, и была зеркальная ситуация, я бы приветствовал аналогичный запрет на въезд прессы западных партнеров в массовом порядке.
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