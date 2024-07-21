Ферстаппен потерял шанс уйти из «Ред Булл» до конца 2026-го после договоренности Марко с командой (Autosport)

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Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в обозримом будущем.

Новая договоренность «Ред Булл» с советником Гельмутом Марко гарантирует, что главная звезда команды Макс Ферстаппен останется в команде как минимум до конца 2026 года, утверждает Autosport.

Как стало известно ранее, в контракте Ферстаппена, рассчитанном до конца сезона-2028, прописана опция досрочного разрыва, завязанная на Марко: если консультант покинет «Ред Булл», гонщик также получит право уйти.

В последние месяцы ходили слухи о возможном трансфере трехкратного чемпиона в «Мерседес» на место уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Руководство немецкого коллектива не скрывало своего интереса к Максу.

Источники издания сообщили, что Марко подписал документ, который обязывает его остаться в «Ред Булл» до истечения действующего контракта в конце 2026 года. Это фактически исключает переход Ферстаппена в любую другую команду в ближайшие сезоны.

Фаворитом на место в «Мерседесе» считается пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, также не исключен переход Карлоса Сайнса из «Феррари».

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16 комментариев
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Ответ Joker_13
Что мешает уйти раньше, выплатив отступные?
Можно и подождать, после 26 будут видны реальные расклады по новому регламенту
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Ответ Minuvert
Можно и подождать, после 26 будут видны реальные расклады по новому регламенту
Самое оптимальное, как на мой обывательский взгляд.
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Ответ Клименко
Марко уже за 80
этот дед переживет всех нас
по нему видно что он демонических кровей
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Ответ Joker_13
Что мешает уйти раньше, выплатив отступные?
Возможно, большие отступные.
И зачем ему уходить сейчас?
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Ответ Minuvert
Можно и подождать, после 26 будут видны реальные расклады по новому регламенту
Ну после 26 трудно, будет прыгнуть в самовоз, если такой появится.
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Ответ Клименко
Марко уже за 80
Этот щегол еще Экклстоуну за пивом бегает, покоптит еще
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Что мешает уйти раньше, выплатив отступные?
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Сам Макс, я думаю, никуда и не хотел уходить.
Там папка Йос планы строит против Марко и против Хорнера
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Ответ Joker_13
Что мешает уйти раньше, выплатив отступные?
Учитывая что у него гигантская зарплата, то и отступные там тоже гигантские. Я думаю что ни он сам не потянет, ни Мерседес не сможет себе позволить в эпоху потолка бюджетов столько выкладывать.
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Ответ grag68
Ну после 26 трудно, будет прыгнуть в самовоз, если такой появится.
Думаю, что обладатель самовоза, обязан рассмотреть кандидатуру Ферстаппена
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Ответ Minuvert
Угу, РБ топ коллектив, он не должен провалить новый регламент и останется в борьбе за подиумы. В любом случае Макс будет наблюдать за перестановками сил с верхней части таблицы
Мерседес же провалил
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Ответ Иван Алейников
Мерседес же провалил
Ну как провалил, в разные годы были и вторым и третьим болидом в сезоне. За подиумы бороться могли, победы были. Пилота не было, который разницу дал бы гарантированно
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