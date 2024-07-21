Ферстаппен потерял шанс уйти из «Ред Булл» до конца 2026-го после договоренности Марко с командой (Autosport)

Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в обозримом будущем.

Новая договоренность «Ред Булл» с советником гарантирует, что главная звезда команды Макс Ферстаппен останется в команде как минимум до конца 2026 года, утверждает Autosport.

Как стало известно ранее, в контракте Ферстаппена, рассчитанном до конца сезона-2028, прописана опция досрочного разрыва, завязанная на Марко: если консультант покинет «Ред Булл», гонщик также получит право уйти.

В последние месяцы ходили слухи о возможном трансфере трехкратного чемпиона в « » на место уходящего в «Феррари» . Руководство немецкого коллектива не скрывало своего интереса к Максу.

Источники издания сообщили, что Марко подписал документ, который обязывает его остаться в « » до истечения действующего контракта в конце 2026 года. Это фактически исключает переход Ферстаппена в любую другую команду в ближайшие сезоны.

Фаворитом на место в «Мерседесе» считается пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, также не исключен переход Карлоса Сайнса из « ».

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