Ферстаппен потерял шанс уйти из «Ред Булл» до конца 2026-го после договоренности Марко с командой (Autosport)
Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в обозримом будущем.
Новая договоренность «Ред Булл» с советником Гельмутом Марко гарантирует, что главная звезда команды Макс Ферстаппен останется в команде как минимум до конца 2026 года, утверждает Autosport.
Как стало известно ранее, в контракте Ферстаппена, рассчитанном до конца сезона-2028, прописана опция досрочного разрыва, завязанная на Марко: если консультант покинет «Ред Булл», гонщик также получит право уйти.
В последние месяцы ходили слухи о возможном трансфере трехкратного чемпиона в «Мерседес» на место уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Руководство немецкого коллектива не скрывало своего интереса к Максу.
Источники издания сообщили, что Марко подписал документ, который обязывает его остаться в «Ред Булл» до истечения действующего контракта в конце 2026 года. Это фактически исключает переход Ферстаппена в любую другую команду в ближайшие сезоны.
Фаворитом на место в «Мерседесе» считается пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, также не исключен переход Карлоса Сайнса из «Феррари».
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по нему видно что он демонических кровей
И зачем ему уходить сейчас?
Там папка Йос планы строит против Марко и против Хорнера