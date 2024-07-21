Угальде не забил ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. Единственный мяч – «Зениту» в Кубке России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде пока не забил ни одного гола за «Спартак» в Мир РПЛ.

Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в первом туре чемпионата России. 

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде пока не забил ни одного гола в Мир РПЛ. Костариканец провел 13 матчей в Премьер-лиге и не забил ни разу, нанеся при этом 15 ударов по воротам соперников (5 в створ, 0,98 xG).

На счету Угальде в составе «Спартака» только один гол – «Зениту» в матче Фонбет Кубка России 3 апреля. Красно-белые проиграли в той игре со счетом 1:2. 

Подробная статистика Угальде – здесь

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90 комментариев
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Топовый трансфер за 15 млн чего уж там. В Твенте до сих пор бухают и празднуют эту продажу
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Крал, Тиль, Педро Роша, Угальде, скоро еще Барко добавится в эту компашку провальных трансферов за оверпрайс.
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Ответ Tatykirr
Крал, Тиль, Педро Роша, Угальде, скоро еще Барко добавится в эту компашку провальных трансферов за оверпрайс.
А потом «Мы тратим меньше,а вот Зенит!!»
+78
-3
+75
Ответ Evgeny Trifonov
Топовый трансфер за 15 млн чего уж там. В Твенте до сих пор бухают и празднуют эту продажу
Зашел в ленту. А там одни рекорды народных. Соболев не забивает, Угальде.
Чемпионы, не иначе
+60
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+56
Напомним, забитый с нарушением правил и передачей рукой
+61
-8
+53
Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
Артуром? Ловите наркомана.
+38
-2
+36
Топчик, который обошелся Спартаку в два раза дороже чем Глушенков Зениту ))

Да, Глушенкова в свое время Спартак сплавил в Крылья в обмен на Зиньковского и еще доплатил сверху ))
+31
-1
+30
Ответ Tatykirr
Крал, Тиль, Педро Роша, Угальде, скоро еще Барко добавится в эту компашку провальных трансферов за оверпрайс.
Первопроходец был Джафар Ирисметов, в этой кампании..
+21
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+19
"Спартак был вынужден купить Угальде после звонка из администрации президента" ))
+18
-1
+17
хороший воспитанник у Спартака. А главное бесплатный)
+20
-4
+16
И на том спасибо! Великий игрок! Прекрасный защитник.
+15
0
+15
Ответ egorov.bsp
Зашел в ленту. А там одни рекорды народных. Соболев не забивает, Угальде. Чемпионы, не иначе
Воскресенье удалось🎅🏿
+16
-2
+14
Потом опять будут ныть, что вот Зенит покупает игроков за большие деньги и потому выигрывает. И да, Зенит тратит много и выигрывает. Но кто Спартаку то мешает тратить эти многие десятки млн евро не на Угальдов и Гусекралов, а на нормальных, нужных игроков?
+13
0
+13
Назначайте уже Мостового наконец, с этим тренером тоже все понятно.
+10
0
+10
может он вообще вратарь.
+8
0
+8
Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
У Артура уже есть великолепный пас, дружище)
+7
0
+7
Ответ fil_spb
Потом опять будут ныть, что вот Зенит покупает игроков за большие деньги и потому выигрывает. И да, Зенит тратит много и выигрывает. Но кто Спартаку то мешает тратить эти многие десятки млн евро не на Угальдов и Гусекралов, а на нормальных, нужных игроков?
Проблема в нефти Лукойла, - она частная. Толи дело Зенит на народные гуляет! Сами они так объясняют.
Давно бы уже петицию запилили о национализации Лукойла. Тогда и с Зенитом за чемпионство побороться можно будет.
+8
-1
+7
Взять из голландии костариканского нонейма, к нему добавить толстого старого бразильца, немотивированного Соболева, перемешать и подумать: А не поставить ли мне Спартак в тройку призеров? Эксперт я или нет?
+6
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+6
Угальде 1000% пассажир! Он не играл при Абаскале, при Слишковиче не заиграл и при Станковиче.
+5
0
+5
Ответ eRo
Назначайте уже Мостового наконец, с этим тренером тоже все понятно.
Хуже точно не будет.
+4
0
+4
Я напомню, что Спартак потратил пятнашку зелени на этого игрока. Столько же, сколько Зенит на Барриоса, Дугласа Сантоса, Клаудиньо...почувствуйте разницу. А потом см будет ныть, что денег у Зенита больше😄
+5
-1
+4
Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
Угальде уже победил, как минимум, из-за победных голов Артура в прошлом сезоне.
+4
0
+4
Лучше того же Мансилью взяли из Оренбурга, обошелся бы в два раза дешевле. Парень носился как угорелый, будто матч жизни проводил. Как можно было Угальде подписать за 15 млн при его цене в 5 млн, просто загадка.
+3
0
+3
Ответ jexOn
Лучше того же Мансилью взяли из Оренбурга, обошелся бы в два раза дешевле. Парень носился как угорелый, будто матч жизни проводил. Как можно было Угальде подписать за 15 млн при его цене в 5 млн, просто загадка.
Мансилья так только дома играет, потому что поле специально готовят под Оренбург и его тактику. В гостях другая совсем игра. Если брать матч сегодня, то два защитника Спартака стояли на центрально линии, а остальные были у ворот Оренбурга. Т.е., до штрафной Спартака пол поля, бегай сколько хочешь. А возле штрафной Оренбурга две команды стояли. Только пасовать некоторые игроки так и не научились. Что пытался показать такой тактикой Станкович непонятно. Месси, Роналду, Роналдо и Рамоса у нас в составе нет. Ни обвести, ни о отпасовать, ни ударить.
+3
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+3
помню как здесь толпа местных "экспертов" ржали над Корнеевым, который поставил под сомнение этот трансфер...прошло время, где вы?
+4
-1
+3
Ответ jexOn
Лучше того же Мансилью взяли из Оренбурга, обошелся бы в два раза дешевле. Парень носился как угорелый, будто матч жизни проводил. Как можно было Угальде подписать за 15 млн при его цене в 5 млн, просто загадка.
при тупейшей игре спартака этот мансилья игре к третьей стал бы не лучше угальде. никто ж не обостряет, катают мячик годами по периметру и пуляют убогие навесы. а уж когда умяров в качестве разыгрывающего - это вообще праздник души.
+3
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+3
Этот единственный гол тоже не считается
Там у дельфина игра рукой была
+3
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+2
Ответ Stas Politik
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ха,ха, Артур в прошлом сезоне забил важнейшие голы Краснодару, Ростову, до Угальде ему далеко.
+2
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+2
побольше таких игроков спартаку
+2
0
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Топовый трансфер за 15 млн чего уж там. В Твенте до сих пор бухают и празднуют эту продажу
Соболев и Угальде вообще на футболистов не похожи. Зиньковский еще бегал, обострял, а те только теряли мячи
+2
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