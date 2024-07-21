Угальде не забил ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. Единственный мяч – «Зениту» в Кубке России
Манфред Угальде пока не забил ни одного гола за «Спартак» в Мир РПЛ.
Красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2) в первом туре чемпионата России.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде пока не забил ни одного гола в Мир РПЛ. Костариканец провел 13 матчей в Премьер-лиге и не забил ни разу, нанеся при этом 15 ударов по воротам соперников (5 в створ, 0,98 xG).
На счету Угальде в составе «Спартака» только один гол – «Зениту» в матче Фонбет Кубка России 3 апреля. Красно-белые проиграли в той игре со счетом 1:2.
Подробная статистика Угальде – здесь.
Смотрите фильм « Давка-82 » &ndash документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Чемпионы, не иначе
Да, Глушенкова в свое время Спартак сплавил в Крылья в обмен на Зиньковского и еще доплатил сверху ))
Давно бы уже петицию запилили о национализации Лукойла. Тогда и с Зенитом за чемпионство побороться можно будет.
Там у дельфина игра рукой была