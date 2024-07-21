Угальде не забил ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. Единственный мяч – «Зениту» в Кубке России

Манфред Угальде пока не забил ни одного гола за «Спартак» в Мир РПЛ.

Красно-белые проиграли « » (0:2) в первом туре чемпионата России.

Нападающий « » пока не забил ни одного гола в Мир . Костариканец провел 13 матчей в Премьер-лиге и не забил ни разу, нанеся при этом 15 ударов по воротам соперников (5 в створ, 0,98 xG).

На счету Угальде в составе «Спартака» только один гол – « » в матче Фонбет Кубка России 3 апреля. Красно-белые проиграли в той игре со счетом 1:2.

Подробная статистика Угальде – здесь.

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