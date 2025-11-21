Капелло про миланское дерби: «Интер» сильнее, но Аллегри может создать ему проблемы. Леау способен решить исход матча, но все зависит от того, с какой ноги он встанет. Он как монетка – орел или решка»

Капелло про миланское дерби: «Интер» сильнее, но Аллегри может создать проблемы.

Фабио Капелло поделился ожиданиями от миланского дерби.

«Много говорить [тренеру] не нужно, наоборот – можно только навредить. Желание победить и так зашкаливает. Эта напряженность висит в воздухе всю неделю: даже те, кто уезжал в сборные, наверняка думали о дерби, о прямом конкуренте, об атмосфере.

У Аллегри были потрясающие сезоны в «Милане », и я считаю, что он именно тот, кто способен создать «Интеру » проблемы. Сейчас «Интер», на мой взгляд, сильнее. Задача Аллегри – заставить игроков поверить, что они сильнее.

Очень интересно, каким вернется Пулишич . Вместе с Леау они могут доставить массу проблем во время контратак.

Все зависит от того, с какой ноги встанет Леау. Это уникальный игрок, который может в одиночку что-то придумать и решить исход матча, а может и вывести вас из себя. Его надо принимать таким, какой он есть, воспринимать как монетку: орел или решка, никогда не знаешь заранее. В таланте сомневаться не приходится, а в целом эта команда сейчас выглядит достаточно сбалансированной», – сказал экс-тренер «Милана» в эфире Sky Sport 24.