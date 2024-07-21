Норрис пропустил Пиастри на первое место на Гран-при Венгрии после приказа «Макларена»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Венгрии после командного приказа.
Австралиец лучше провел старт, лидировал на протяжении значительной части заезда, однако на пит-стопах его опередил напарник Ландо Норрис.
На заключительных кругах Норрис выигрывал у Пиастри шесть секунд, но после настойчивых просьб команды пропустил напарника.
Оскар одержал свою первую победу, Ландо финишировал вторым.
Гран-при Венгрии-2024. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Норрис очень не дальновидный, если бы пропустил Оскара сразу, имел бы кучу кругов для обгона.
Команда пыталась сохранить лицо, но получилось как всегда
p.s. Надеюсь, болезнь глупых решений пройдёт у обеих команд )
а Ландо "пропускай!"
на болельщиков по/х!, а нас "стратегия"
которую реализовать толком не умеют
бесит разочарование от по настоящему красивой гонки.
Тут еще и в борьбе с Максом лучше бы чтобы Ландо отыграл больше очков, тоже стратегически непонятно решение маков.
Команда вообще не понятно о чём думала, когда начала этот диалог с пропуском напарника на первое место. Представьте, что маки сохранят темп и Норрис проиграет Ферсу 6 очков в последней гонке? Это будет фиаско...
и Пиастри, которые вместо того, чтобы заслужить победу, получил ее в "подарок", как будто он такой никчемный, что только так и может побеждать.
Позор обоим гонщикам.