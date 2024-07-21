Норрис пропустил Пиастри на первое место на Гран-при Венгрии после приказа «Макларена»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Венгрии после командного приказа.

Австралиец лучше провел старт, лидировал на протяжении значительной части заезда, однако на пит-стопах его опередил напарник Ландо Норрис.

На заключительных кругах Норрис выигрывал у Пиастри шесть секунд, но после настойчивых просьб команды пропустил напарника.

Оскар одержал свою первую победу, Ландо финишировал вторым.

Гран-при Венгрии-2024. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

71 комментарий
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Ответ ЗлойМайор
Норрис долго выбирал между совестью и амбициями - и выбрал совесть! Уважение за такой поступок. И побед в следующих гонках!
До совести там далеко раз дошло до приказа, будьте объективны)
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Норрис долго выбирал между совестью и амбициями - и выбрал совесть! Уважение за такой поступок. И побед в следующих гонках!
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Стратеги Maclaren клоунаду устроили. Жалко Ландо и Пиастри. Окей, в прошлой гонке двойной пит-стоп делать не захотели, но в этой гонке что мешало на следующий круг Пиастри на пит-стоп отправить .Не понимаю.
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Дурацкое решение маков. Норрис мог 15 очков у Макса отыграть, а так только 8. Забавно будет если в конце чуть чуть не хватит из за этого.
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Ответ jacks76
В этом и отличие Норриса от настоящих чемпионов... Ферстаппен и Феттель ни за что не пропустили второго пилота
Норриса на протяжении десятка кругов уговаривали. Не сильно он хотел пропускать.

Норрис очень не дальновидный, если бы пропустил Оскара сразу, имел бы кучу кругов для обгона.
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Какой то неприятный осадок от всей этой канители
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Ответ Денис Черемисин_1116191688
Стратеги Maclaren клоунаду устроили. Жалко Ландо и Пиастри. Окей, в прошлой гонке двойной пит-стоп делать не захотели, но в этой гонке что мешало на следующий круг Пиастри на пит-стоп отправить .Не понимаю.
Когда дело касается стратегии, то Макларен действует так консервативно, будто у них нет с десяток компов и им приходится на калькуляторе и по телекартинке высчитывать отрывы. Честно говоря, уже заманали руинить гонки по тактике.
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Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Ну теперь для всего мира стратеги Макларен переплюнули в клоуничестве стратегов Феррари, Норрис - терпила, ну а у Оскара первая победа будет с очень неприятным привкусом, браво
Угу, гениальный способ как оставить всех недовольными и всех в проигрыше
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Ответ ЗлойМайор
Норрис долго выбирал между совестью и амбициями - и выбрал совесть! Уважение за такой поступок. И побед в следующих гонках!
Култхарда, Уеббера и Массу тоже все уважали. А чемпионами они так и не стали.
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Ну теперь для всего мира стратеги Макларен переплюнули в клоуничестве стратегов Феррари, Норрис - терпила, ну а у Оскара первая победа будет с очень неприятным привкусом, браво
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Всем сомневающимся, какие еще нужны доказательства, что это не самая быстрейшая машина на решетке, если они могут такие игрульки устраивать?)

Команда пыталась сохранить лицо, но получилось как всегда
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Абсолютно дурацкое решение. Команда должна руководствоваться здравым смыслом, а не тем - понравится ли фанатам решение или нет. У вас гонщик в чемпионской гонке, да - отрыв большой, но в любом случае надо бороться до конца, тем более что ваш прямой конкурент провалил гонку, и можно было бы сократить отрыв сразу на 15 очков, а там того и гляди получится подобраться к Ферстапенну, впереди ведь ещё половина чемпионата. Но нет, лишили своего лидера доп. 7 очков. В очередной раз у Макларен не хватило кохонес принять смелое и неоднозначное решение
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Норрису надо было дальновиднее поступить. Пропустить сразу, а потом обратно подъехать вплотную и прессинговать
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Ответ Bzz Pvz
представьте, как максу ферстаппену сказали бы пропустить переса 🤣🤣🤣🤣🤣
Вообще-то в 2022-м и говорили. В последней гонке, когда Чеко боролся за второе место в личном зачёте. Были сразу четко отправлены в эротическое путешествие.
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Ответ 1CEMAN
Когда дело касается стратегии, то Макларен действует так консервативно, будто у них нет с десяток компов и им приходится на калькуляторе и по телекартинке высчитывать отрывы. Честно говоря, уже заманали руинить гонки по тактике.
Решили учиться у лучших и взяли пару уроков у Феррари)
p.s. Надеюсь, болезнь глупых решений пройдёт у обеих команд )
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Даже в победном дубле команда умудрилась лажануть. Абсолютно командный фэйл переложили на гонщиков. Ну всю гонку было понятно, что кто первый в боксы, тот и папа. Нет, они устроили цирк на ровном месте. Они не Норрису должны были пистоны вставлять, а гениальным стратегам на мостике.
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обделались внутри командЫ,
а Ландо "пропускай!"

на болельщиков по/х!, а нас "стратегия"
которую реализовать толком не умеют

бесит разочарование от по настоящему красивой гонки.
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ну тут и Ландо и мостик маков стоят друг друга. На трассе андеркат работает,все это знают. Зазовите Пиастри первого, и не было бы этой клоунады. Ландо не виноват, что стратеги его вывели вперед. Вопрос в том, обговаривались ли такие моменты заранее. Отдавать победу др. пилоту из-за косяка стратегов как-то неправильно. ну и 1ая победа Пиастри такая с привкусом получилась. Думаю он и сам не рад такому.
Тут еще и в борьбе с Максом лучше бы чтобы Ландо отыграл больше очков, тоже стратегически непонятно решение маков.
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Даааа... Умудрились обоср...ться в беспроигрышной ситуации. Отрыв от Хэма давал им возможность спокойно переобуться в очередности согласно положению на трассе, и дальше уже нормально побороться за победу. Но мостик соорудил проблему на пустом месте, когда вместо борьбы мир увидел позорный радиосериал. Хорошо хоть голландская дайв-бомба отвлекла на себя часть внимания.
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Дааа, первая победа с горьким вкусом для австралийца. А если она ещё и единственной останется...

Команда вообще не понятно о чём думала, когда начала этот диалог с пропуском напарника на первое место. Представьте, что маки сохранят темп и Норрис проиграет Ферсу 6 очков в последней гонке? Это будет фиаско...
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+3
Ответ Groove
Дурацкое решение маков. Норрис мог 15 очков у Макса отыграть, а так только 8. Забавно будет если в конце чуть чуть не хватит из за этого.
Кроме математических шансов на победу, у Маков нет и не будет! Макс не дурак, чтобы прое…ть такую разницу по очкам. Стабильно будет приезжать 1,2,3м и легко возьмет очередной титул. Сейчас задача для Маков это КК! Вопрос в другом, как себя покажут лидеры Топ-6 после перерыва?!
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Понравились угрозы мостика британскому первому пилоту из британской команды. Что бы они ему сделали? Шнур от компутера отобрали?
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У Феттеля характер был посильнее. Это по джентльменски, но с такой мягкостью сложно будет стать чемпионом
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Ответ torolen
Норрису надо было дальновиднее поступить. Пропустить сразу, а потом обратно подъехать вплотную и прессинговать
Самое разумное что можно было сделать , чем так позориться .
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Ответ Alex_nder
Кроме математических шансов на победу, у Маков нет и не будет! Макс не дурак, чтобы прое…ть такую разницу по очкам. Стабильно будет приезжать 1,2,3м и легко возьмет очередной титул. Сейчас задача для Маков это КК! Вопрос в другом, как себя покажут лидеры Топ-6 после перерыва?!
Росберг не даст соврать. В чемпионском сезоне, получив преимущество, тошнил до финиша, лишь бы машину не гробить. И прокатило
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Норрис пропустил Фертстаппена к чемпионству после приказа «Макларена»
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Ахахаха, такой клоунады в жизни не видел. Ландо как тряпка поступил, не чемпионский характер. Макс, Хэм или Себ влегкую забрали бы победу, послав команду куда подальше, да у тех даже наглости не хватило бы такое просить.

и Пиастри, которые вместо того, чтобы заслужить победу, получил ее в "подарок", как будто он такой никчемный, что только так и может побеждать.

Позор обоим гонщикам.
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Ответ Rjcnbr
Понравились угрозы мостика британскому первому пилоту из британской команды. Что бы они ему сделали? Шнур от компутера отобрали?
Это оставь Microsoft. Они умеют не только шнур отрубать
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Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Ну теперь для всего мира стратеги Макларен переплюнули в клоуничестве стратегов Феррари, Норрис - терпила, ну а у Оскара первая победа будет с очень неприятным привкусом, браво
Надеюсь командный мостик сделает правильные выводы, а так, действительно, дубль получился с запашком
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Бедные гонщики. Что за ситуацию создали им?! Позорище
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