Норрис пропустил Пиастри на первое место на Гран-при Венгрии после приказа «Макларена»

Гонщик « » одержал победу на Гран-при Венгрии после командного приказа.

Австралиец лучше провел старт, лидировал на протяжении значительной части заезда, однако на пит-стопах его опередил напарник .

На заключительных кругах Норрис выигрывал у Пиастри шесть секунд, но после настойчивых просьб команды пропустил напарника.

Оскар одержал свою первую победу, Ландо финишировал вторым.

Гран-при Венгрии-2024. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й