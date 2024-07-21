«Беженцы, добро пожаловать». Фанаты «Легии» вывесили баннер c изображением женщины с головой поросенка в руках и двух мужчин с битой и молотком на матче чемпионата Польши
Фанаты «Легии» устроили акцию против беженцев на матче с «Заглембе».
Во время матча 1-го тура чемпионата Польши, завершившегося победой варшавской команды (2:0), ультрас «Легии» вывесили баннер с надписью на английском языке: «Беженцы, добро пожаловать».
На полотне были изображены двое мужчин с бейсбольной битой и молотком и женщина в традиционном костюме с головой поросенка в руках.
Как отмечает Sport.pl, акция фанатов была направлена против притока в Польшу беженцев из стран Ближнего Востока и Африки – свиная голова на баннере отсылает к исламу, нормы которого запрещают употребление свинины.
Также сообщается, что во время матча болельщики скандировали нецензурные кричалки о беженцах.
По данным Института социального страхования (ZUS), число зарегистрированных иностранцев в Польше на конец 2023 года составило более 1,1 миллиона человек.
Фото: sport.pl
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Я понимаю они бы в Анголу поехали бы,или в Камбоджу условную.
А тут много слов похожих , культура итд.
Че тебе еще надобно ?!<<с>>