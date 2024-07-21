«Беженцы, добро пожаловать». Фанаты «Легии» вывесили баннер c изображением женщины с головой поросенка в руках и двух мужчин с битой и молотком на матче чемпионата Польши

Теги высшая лига Польша Легия Заглембе Любин происшествия болельщики Политика животные и спорт религия дискриминация Футбол

Фанаты «Легии» устроили акцию против беженцев на матче с «Заглембе».

Во время матча 1-го тура чемпионата Польши, завершившегося победой варшавской команды (2:0), ультрас «Легии» вывесили баннер с надписью на английском языке: «Беженцы, добро пожаловать».

На полотне были изображены двое мужчин с бейсбольной битой и молотком и женщина в традиционном костюме с головой поросенка в руках.

Как отмечает Sport.pl, акция фанатов была направлена против притока в Польшу беженцев из стран Ближнего Востока и Африки – свиная голова на баннере отсылает к исламу, нормы которого запрещают употребление свинины.

Также сообщается, что во время матча болельщики скандировали нецензурные кричалки о беженцах.

По данным Института социального страхования (ZUS), число зарегистрированных иностранцев в Польше на конец 2023 года составило более 1,1 миллиона человек.

Фото: sport.pl

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161 комментарий
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Вот был бы перформанс, если б они на Евро это умудрились вывесить)
+146
-7
+139
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вот был бы перформанс, если б они на Евро это умудрились вывесить)
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
+169
-82
+87
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
Спортс никогда не признает, что где-то в мире не рады украинцам)
+88
-22
+66
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
поросенок это против мусульман ж. Вряд они живут стереотипами или мемами русских по украинцев
+66
-20
+46
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
то есть последние события на белорусско-польской границе ни при чём по твоему? они с опозданием в 2 года вывесили баннер? а свинья и крест у женщины намек на украинцев и никак не на мусульман? интересный ты персонаж
+59
-15
+44
Ответ S.CLOWN
братья поляки просто красавцы
Завтра вывесят циркового медведя на цепи, тоже будешь аплодировать и называть братьями?)
+54
-14
+40
К чему эти цифры про миллион беженцев в статье, если там абсолютное большинство это украинцы. Ну и немного белорусы.
+44
-8
+36
евроинтеграция идёт по плану
+31
-8
+23
Позорище на самом деле. Хотя фанатская ультра - та ещё продажная категория, которую используют политики правого толка (да и левого тоже)
+49
-27
+22
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
А точно не других мигрантов которые эту свиную голову не могут скушать по религиозным убеждениям?
+33
-13
+20
Ответ Владимир Владимир
Позорище на самом деле. Хотя фанатская ультра - та ещё продажная категория, которую используют политики правого толка (да и левого тоже)
Анти украинские настроения очень сильны в Польше, политики и местные предприниматели, хотят что их было как можно больше, а всё остальное население, выступает за их депортацию. Не по наслышке об этом знаю, очень напряжённые отношения между поляками и украинцами.
+38
-20
+18
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
А то мы не догадались по самому баннеру:)
+37
-20
+17
База
+24
-13
+11
Беженец курва, я пердоле
+14
-4
+10
Ответ виталий богданович
К чему эти цифры про миллион беженцев в статье, если там абсолютное большинство это украинцы. Ну и немного белорусы.
А потоки нелегалов, идущих через Белоруссию это конечно же Миф и Сказки.
+14
-5
+9
Все верно. В России тоже так нужно встречать мигов из дикарских стран и республик
+8
0
+8
Ответ Uralan Adjinjal
А точно не других мигрантов которые эту свиную голову не могут скушать по религиозным убеждениям?
Нет. Мусульман в Польше единицы, украинцы, молдаване, белорусы и вьетнамцы в основном.
+23
-15
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Конечно есть. Я знаю хорошо, о том что происходит на их границе)
Вот только, почему-то, все польские источники, которые я нагуглил, говорят о том, что баннер - реакция на убийство польского солдата беженцами) а ты уж больно активный под этой новостью)
+11
-4
+7
Ответ Artur Botezatu
то есть последние события на белорусско-польской границе ни при чём по твоему? они с опозданием в 2 года вывесили баннер? а свинья и крест у женщины намек на украинцев и никак не на мусульман? интересный ты персонаж
Я живу в Латвии, у нас транзит с поляками + бываю там, чтобы закупаться, у них всё дешевле чем м у нас. Поэтому и говорю, то что знаю. Украинцам даже жильё там сдавать не хотят.
+17
-10
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
Это ты неверно понял смысл перфоманса, как говорится - "кто о чём, а вшивый о бане"
+13
-7
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, Спортс неверно передал смысл перформанса. Акция была направлена, против украинских беженцев, которых в Польше больше 800 тысяч человек. Отсюда и поросёнок в руках
Ну да, спорт.пл не верно трактовал акцию польских фанатов. А юзер со спортс.ру - верно. Комьюнити спортса опять навернули 💩
+10
-5
+5
Ответ Андрей Кастуев
"Из стран Ближнего Востока и Африки", ахахах, конечно! Угадайте из 1.1 миллиона числа зарегистрированных иностранцев сколько арабов и африканцев? А из миллионов, наводнивших восток Польши без регистрации? В Польше, как и в отечественном Спорце, большая цензура" "сверху" - нельзя обижать "богов, спустившихся с небес", пусть свинка и их обсценный символ.
Ну угадай, с кем культурных различий больше - с арабами или хохлами?
+7
-3
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Ролик месячной давности, какое отношение к данной акции имеет?
Ты ролик смотрел? Английский знаешь? К этой акции отношения не имеет. Только к тому, что в Польше реально животрепещущая тема - защита от сомнительных мигрантов с Ближнего Востока, за что поляков чморят европейские леваки. Тема становится особо острой на фоне толп нелегалов, которых Картофельный подгоняет к польской границе. А вот с мирно работающими украинцами Особых проблем нет. По мелочи, конечно, что-то бывает, но далеко не в том масштабе, чтобы устраивать перформансы на трибунах.
+7
-3
+4
Ответ S.CLOWN
братья поляки просто красавцы
Не поверю, что беженцы из Африки и Ближнего Востока массово мечтают жить в Польше. Скорее они через Польшу стараются попасть в Германию и далее . Польше тупо дают денег, чтобы из держали в Польше , как и Турции дают огромные деньги, чтобы Эрдоган беженцев не отпускал в ЕС
+5
-1
+4
Ответ Jese Rodrigues
Причем тут Украинцы? Да интеграция у них проходит тяжело, и поляки иногда не них нападают, но называть их прям дикарями.
Не представляю что сложного в интеграции украинцев в Польшу.Пол страны туда-сюда мотались до войны и так.
Я понимаю они бы в Анголу поехали бы,или в Камбоджу условную.
А тут много слов похожих , культура итд.
Че тебе еще надобно ?!<<с>>
+4
-1
+3
Ответ Sm1ke
В самой статье указано что эта акция была направлена против мигрантов с ближнего востока
Поэтому я и написал, что Спортс неверно передал её смысл. В Польше, националисты тоже украинцев ассоциируют с поросятами и салом, не только в России так.
+13
-11
+2
а мы всех примем, мы же русские ))
+5
-3
+2
Ответ Яйца Судьбы
Украинцев снова унизили)
Судьба у них такая, полностью заслужили
+3
-1
+2
Ответ Dimonty
Левые? Наверно именно поэтому там запрещены аборты 👌
Табличка "сарказм".
+2
0
+2
Ответ Born is the King
Поросенок это отсылка к салу вообще то
Вообще-то в Польше сало не менее популярно, чем а Украине)
+2
0
+2
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