«Беженцы, добро пожаловать». Фанаты «Легии» вывесили баннер c изображением женщины с головой поросенка в руках и двух мужчин с битой и молотком на матче чемпионата Польши

Фанаты «Легии» устроили акцию против беженцев на матче с «Заглембе».

Во время матча 1-го тура чемпионата Польши, завершившегося победой варшавской команды (2:0), ультрас «Легии» вывесили баннер с надписью на английском языке: «Беженцы, добро пожаловать».

На полотне были изображены двое мужчин с бейсбольной битой и молотком и женщина в традиционном костюме с головой поросенка в руках.

Как отмечает Sport.pl, акция фанатов была направлена против притока в Польшу беженцев из стран Ближнего Востока и Африки – свиная голова на баннере отсылает к исламу, нормы которого запрещают употребление свинины.

Также сообщается, что во время матча болельщики скандировали нецензурные кричалки о беженцах.

По данным Института социального страхования (ZUS), число зарегистрированных иностранцев в Польше на конец 2023 года составило более 1,1 миллиона человек.

Фото: sport.pl

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