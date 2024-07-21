Ротенберг об ОИ-2024: «Даже если будет пиратский канал, смотреть не буду – я ответственный гражданин. В России она не транслируется»
Роман Ротенберг сообщил, что не будет смотреть Олимпиаду-2024.
Ранее стало известно, что российские телеканалы отказались показывать Игры-2024. Жители России смогут посмотреть трансляции Игр на сайте МОК.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В Париже выступят 15 российских спортсменов.
«Олимпиаду не показывают. Как ее смотреть? В России не транслируется.
Даже если у вас будет пиратский канал, я смотреть не буду – я ответственный гражданин», – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Ни взгляда на запад.
А что остались гражданства, айфоны, мерседесы - так это раньше с ними дружили и жалко выкидывать просто.
Так все современные патриоты сейчас делают.
НХЛ в России официально транслируется?
Он же каждый игровой день чуть ли не все матчи смотрит, но он говорит
А про Олимпиаду, вроде писали, что на официальном сайте МОК можно будет смотреть, или это пиратский канал?))
Которые пытаются очернить наших современных патриотов!
Сайт МОК совершенно легально все покажет.
Да, кстати, НХЛ ты как смотришь? В России легально не показывают