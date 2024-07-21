Ротенберг об ОИ-2024: «Даже если будет пиратский канал, смотреть не буду – я ответственный гражданин. В России она не транслируется»

Роман Ротенберг сообщил, что не будет смотреть Олимпиаду-2024.

Ранее стало известно, что российские телеканалы отказались показывать Игры-2024. Жители России смогут посмотреть трансляции Игр на сайте МОК.

пройдет с 26 июля по 11 августа. В Париже выступят 15 российских спортсменов.

«Олимпиаду не показывают. Как ее смотреть? В России не транслируется.

Даже если у вас будет пиратский канал, я смотреть не буду – я ответственный гражданин», – заявил первый вице-президент , главный тренер и «России 25» Роман Ротенберг.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?