Ротенберг об ОИ-2024: «Даже если будет пиратский канал, смотреть не буду – я ответственный гражданин. В России она не транслируется»

Теги СКА ФХР телевидение КХЛ Олимпиада-2024 Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что не будет смотреть Олимпиаду-2024.

Ранее стало известно, что российские телеканалы отказались показывать Игры-2024. Жители России смогут посмотреть трансляции Игр на сайте МОК.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В Париже выступят 15 российских спортсменов.

«Олимпиаду не показывают. Как ее смотреть? В России не транслируется.

Даже если у вас будет пиратский канал, я смотреть не буду – я ответственный гражданин», – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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63 комментария
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Ну можешь «ответственно» посмотреть на финском ТВ
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Блин, вот это настоящий современный патриот.
Ни взгляда на запад.
А что остались гражданства, айфоны, мерседесы - так это раньше с ними дружили и жалко выкидывать просто.
Так все современные патриоты сейчас делают.
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Ответ незабитый_пеналь
Ну можешь «ответственно» посмотреть на финском ТВ
И добавил :" Я вообще спорт не люблю, в принципе это не сложно понять, посмотрев, как я тренирую СКА".
+38
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+37
Расскажем Ромке, что легальный показ будет на сайте МОК?)
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Ответ незабитый_пеналь
Ну можешь «ответственно» посмотреть на финском ТВ
С албанским подкастом.
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„Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство.“ — Лев Николаевич Толстой,
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+27
Уважаемые знатоки, может кто подскажет?
НХЛ в России официально транслируется?
Он же каждый игровой день чуть ли не все матчи смотрит, но он говорит
А про Олимпиаду, вроде писали, что на официальном сайте МОК можно будет смотреть, или это пиратский канал?))
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Узнать бы, что там у ответственного гражданина с налогами.
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У его такие шутки или он реально болен.
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разумеется. из народной казны ты выкачал миллиарды. Теперь можно позиционировать себя как ,, ответственный,, гражданин. А нам на тебя равняться, да?
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Я смотреть не буду – я ответственный гражданин... Это же не НХЛ!
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не понимаю, что безответственного в том, чтобы посмотреть на выступления ведущих спортсменов зарубежных стран, даже Я. Магучих
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Ответственный гражданин финляндии
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Ответ Станислав Токарев_1116151848
Расскажем Ромке, что легальный показ будет на сайте МОК?)
Э-э-э. Пусть смотрит битву огуречного хруста.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
я тебе больше скажу - мерседесы они и сейчас покупают (а вовсе не аурусы). И везут сюда окольными тропами.
Это всё враки загнивающего запада!
Которые пытаются очернить наших современных патриотов!
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+5
Ответ Всё знаю
Блин, вот это настоящий современный патриот. Ни взгляда на запад. А что остались гражданства, айфоны, мерседесы - так это раньше с ними дружили и жалко выкидывать просто. Так все современные патриоты сейчас делают.
я тебе больше скажу - мерседесы они и сейчас покупают (а вовсе не аурусы). И везут сюда окольными тропами.
+7
-2
+5
Самодур, да всем плевать, что ты будешь делать
+5
0
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Предлагаю проверить, не слушал ли он когда-нибудь песни Макара, Юры-музыканта, Пугачевой?... Вдруг, только прикидывается ответственным гражданином?
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Ответ Леонид Володин
не понимаю, что безответственного в том, чтобы посмотреть на выступления ведущих спортсменов зарубежных стран, даже Я. Магучих
Это предательство, ссылка в Магадан и расстрел,а потом повешание
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Ответственный гражданин должен был бы подать в отставку и признать что он просто проходимец с хоккейной игрушкой в руках а не тренер, после минувшего ПО.
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Дебилизм. На ои выступают лучшие из лучших. А коньковым ходом на лыжах, я стал учиться после ои в Калгари. И это я молчу про игровые виды спорта.
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Ротенберг - синоним ответственности. Совсем недавно ответственно съехал со СКА-Арены.
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Да тебя никто не заставляет, ответственный. Вон финские каналы врубай и смотри со всей ответственностью. Избавься от айфонов, мерседесов и прочей заграничной шелухи - цены тебе не будет
Сайт МОК совершенно легально все покажет.

Да, кстати, НХЛ ты как смотришь? В России легально не показывают
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Приз "бездарность года" можно смело вручать ромкиным пиарщикам
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"У Вас" это у кого?
+2
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НХЛ он тоже не смотрит?
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Но ведь комментировать результаты будет?
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Что же ты 🩴 в инсте запрещенной сидишь постоянно?
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Ответ centavr1
„Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство.“ — Лев Николаевич Толстой,
хорош всяких иноагентов цитировать)))
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Ответ БезызбежноНаКрасный
хорош всяких иноагентов цитировать)))
Неее, вроде пока не внесли. Может на следующей пятнице
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