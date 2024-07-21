Макс Ферстаппен о критиках: «Они могут пойти на хер»
Ферстаппен послал критиков после провала в Венгрии.
Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос, что бы он сказал тем, кто считает его критику в адрес команды излишней.
«Они могут пойти на хер», – коротко ответил Ферстаппен.
Кроме того, трехкратный чемпион отказался брать на себя вину в инциденте с Льюисом Хэмилтоном во время борьбы за подиум на Гран-при Венгрии.
«На меня вылилась куча дерьма в Австрии, когда люди говорили, что я смещался на торможении. Бла-бла-бла. Я изначальным движением задал болиду направление, а потом держал его на прямой траектории.
Но сегодня во время торможения он [Хэмилтон] просто продолжил поворачивать направо. Вот почему я еще и заблокировал шины – ведь я, очевидно, шел на маневр, но увидел болид на внешней траектории, который продолжал двигаться на меня.
В противном случае мы бы столкнулись еще до произошедшего контакта. Я должен был попытаться остановить болид – вот почему мне пришлось заблокировать колеса».
Ферстаппена и Хэмилтона не наказали за столкновение в борьбе за подиум
Надеюсь, в следующих гонках продолжит в том же духе
Ведь он привык, что просто нагло лезет на внутреннюю, а ему уступают
Поплыл Максим, ну и *** с ним:)
Ну да, ну да, ведь когда царь Макс едет, нужно просто или идти на контакт или отваливать, другого не дано. И в любом случае будет виноват соперник, команда (чужая или своя), Сатурн в 5-м доме, но не сам царь. Классика. Какой же упырь этот Ферстаппен, честная борьба - это не про него.
- Норрис пропускает Пиастри вместо того, что бы послать команду нафиг и забрать победу. Фанаты - фу, баба, слабак, такие чемпионами не становятся!
- Ферстаппен, безбашенно атакует в гонке, пускай не рационально, но эффектно, посылает команду, критиков, всех, делает шоу, которое потом будут недели обсуждать, скучную гонку превращает в жаркую. Как в старые времена, в духе Ханта, Сенны, Шумахера итд. Фанаты - фу, хам, не достойный мерзкий чемпион!
Дорогие товарищи, друзья, так сказать. Вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите. А то на лицо биполярное расстройство, вы одновременно хотите и олдскула, когда посылали, вышибали, совершали безумные маневры итд итп, и вам одновременно не нравится командная игра новых пилотов и современного времени, а потом, буквально через пол секунды - вам не нравится подобный фейрплей, а хотите, что бы все было в духе старой школы настоящих, как вы говорите, чемпионов. Что у вас в голове то?)) Ех, да...