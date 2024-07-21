Макс Ферстаппен о критиках: «Они могут пойти на хер»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен брань контент Авто

Ферстаппен послал критиков после провала в Венгрии.

Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос, что бы он сказал тем, кто считает его критику в адрес команды излишней.

«Они могут пойти на хер», – коротко ответил Ферстаппен.

Кроме того, трехкратный чемпион отказался брать на себя вину в инциденте с Льюисом Хэмилтоном во время борьбы за подиум на Гран-при Венгрии.

«На меня вылилась куча дерьма в Австрии, когда люди говорили, что я смещался на торможении. Бла-бла-бла. Я изначальным движением задал болиду направление, а потом держал его на прямой траектории.

Но сегодня во время торможения он [Хэмилтон] просто продолжил поворачивать направо. Вот почему я еще и заблокировал шины – ведь я, очевидно, шел на маневр, но увидел болид на внешней траектории, который продолжал двигаться на меня.

В противном случае мы бы столкнулись еще до произошедшего контакта. Я должен был попытаться остановить болид – вот почему мне пришлось заблокировать колеса».

Ферстаппена и Хэмилтона не наказали за столкновение в борьбе за подиум

61 комментарий
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Самый мерзкий чемпион в истории Ф1 однозначно
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+59
Ответ Philatelist79
Ты с нытиком БЛЭМщиком не перепутал?
Нет, #####, не перепутал. Прямо сейчас, в прямом эфире можно убедиться насколько Льюис более адекватный и достойный персонаж чем это. На одних и тех же трассах и в одних и тех же эпизодах у тебя есть возможность сравнить их поведение и отношение. Даже нытик Льюис на его фоне адекватный и достойный! Но ты продолжай пытаться убеждать себя и окружающих, #####
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-22
+56
IQ ниже, чем у Тапка, только у его фанатов
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+38
Ответ Виталий Выговский
Настоящий чемпион! Вот и возвращение крайзи Макса. Дальше будет интересней👍
Он никуда и не уходил, просто уезжал в закат с поулов от всех, а какие-то смешные люди писали что он изменился, повзрослел, это было очень смешно читать, из него это всё лезет постоянно просто не так много было поводов. Вот сдулось бы РБ до 3-4 команды, я бы посмотрел как он начал бы визжать, ноет он и сейчас когда проигрывает пару сотых в квале.
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Максим сегодня очень смешно возмущался
Надеюсь, в следующих гонках продолжит в том же духе
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Настоящий чемпион! Вот и возвращение крайзи Макса. Дальше будет интересней👍
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Только после тебя
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Ответ voroninboris
IQ ниже, чем у Тапка, только у его фанатов
Там ещё папа тапка просит подержать его пиво :)
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ну заплачь
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Видимо на спортс заходил
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Ну до чего же ты нервный, дядя.
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Ура, нервничающий и допускающий ошибки Макс - это прекрасно )
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А нахер похоже пойдем сам Макс
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Надо было вообще не тормозить, тогда бы Хэмилтон точно не успел повернуть!
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Поплыл Максим, и ведь его даже усмирить некому - всех в РБ все устраивает
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Макс искренне удивляется, что в правом повороте Льюис поворачивал направо

Ведь он привык, что просто нагло лезет на внутреннюю, а ему уступают
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Как то сильно поплыл Макс при первых трудностях, истерит, ошибается чуть ли не в каждой гонке
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А теперь понятно стало, во всем виноват Хэмилтон, это он не отрулил, ясно.
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Интересно интересно, а мне показалось, что это Максимка, как он сам выразился в Австрии, занимался торпедированием, а Хэм как раз-таки поворачивал в поворот.
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+8
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Поплыл Максим, и ведь его даже усмирить некому - всех в РБ все устраивает
Придерживаясь темы заголовка.

Поплыл Максим, ну и *** с ним:)
+7
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+7
Эх, его бы к индусу на стратеге в Феррари, представляете как Максимка бы истерил каждую гонку? По радио шоу похлеще чем на трассе было бы
+6
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+6
А нахер похоже пойдем сам Макс
+6
0
+6
Нормально так у него пятая точка горит. Это хорошо.
+9
-3
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Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Вы же не будете всерьез оспаривать эту ошибку? Очевидно же что вина в столкновении на Максе но все закончилось довольно удачно для всех
+5
0
+5
Ответ Клименко
Иди туда, куда тебя Макс отправил
Ты я смотрю сходил, че вернулся? Все никак не отойдёшь смотрю, бомбит знатно. Я доволен. Набросил тебе ещё.
+6
-1
+5
Ответ RusSt
Как то сильно поплыл Макс при первых трудностях, истерит, ошибается чуть ли не в каждой гонке
Не, вы што. Ошибается команда, инженеры, противники, судьи, но токо не Макс, он весь в белом.
+4
0
+4
Ответ Lordk
Ура, нервничающий и допускающий ошибки Макс - это прекрасно )
Это не то, что прекрасно, это нормально и Макса по-человечески понять можно. Но вот тех, кто комментировал в стиле "Макс машина", " Макс под давлением не ошибается и выдаëт максимум", прямо интересно сейчас наблюдать.
+5
-1
+4
Ответ Чечеватов
Самый мерзкий чемпион в истории Ф1 однозначно
Чемпион-1994 был тоже неплох, через 3 года все убедились в умышленной мерзости.
+11
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+3
"[Хэмилтон] просто продолжил поворачивать направо"
Ну да, ну да, ведь когда царь Макс едет, нужно просто или идти на контакт или отваливать, другого не дано. И в любом случае будет виноват соперник, команда (чужая или своя), Сатурн в 5-м доме, но не сам царь. Классика. Какой же упырь этот Ферстаппен, честная борьба - это не про него.
+6
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Смешно все это читать конечно. Фанаты - как ветренная девушка. Что имеем:

- Норрис пропускает Пиастри вместо того, что бы послать команду нафиг и забрать победу. Фанаты - фу, баба, слабак, такие чемпионами не становятся!

- Ферстаппен, безбашенно атакует в гонке, пускай не рационально, но эффектно, посылает команду, критиков, всех, делает шоу, которое потом будут недели обсуждать, скучную гонку превращает в жаркую. Как в старые времена, в духе Ханта, Сенны, Шумахера итд. Фанаты - фу, хам, не достойный мерзкий чемпион!

Дорогие товарищи, друзья, так сказать. Вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите. А то на лицо биполярное расстройство, вы одновременно хотите и олдскула, когда посылали, вышибали, совершали безумные маневры итд итп, и вам одновременно не нравится командная игра новых пилотов и современного времени, а потом, буквально через пол секунды - вам не нравится подобный фейрплей, а хотите, что бы все было в духе старой школы настоящих, как вы говорите, чемпионов. Что у вас в голове то?)) Ех, да...
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