Макс Ферстаппен о критиках: «Они могут пойти на хер»

Ферстаппен послал критиков после провала в Венгрии.

Пилот « » ответил на вопрос, что бы он сказал тем, кто считает его критику в адрес команды излишней.

«Они могут пойти на хер», – коротко ответил Ферстаппен.

Кроме того, трехкратный чемпион отказался брать на себя вину в инциденте с во время борьбы за подиум на .

«На меня вылилась куча дерьма в Австрии, когда люди говорили, что я смещался на торможении. Бла-бла-бла. Я изначальным движением задал болиду направление, а потом держал его на прямой траектории.

Но сегодня во время торможения он [Хэмилтон] просто продолжил поворачивать направо. Вот почему я еще и заблокировал шины – ведь я, очевидно, шел на маневр, но увидел болид на внешней траектории, который продолжал двигаться на меня.

В противном случае мы бы столкнулись еще до произошедшего контакта. Я должен был попытаться остановить болид – вот почему мне пришлось заблокировать колеса».

Ферстаппена и Хэмилтона не наказали за столкновение в борьбе за подиум