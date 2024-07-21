Ули Хенесс: «Счастлив, что живу в Германии. Представьте, каково жить в США с президентом Трампом»

Ули Хенесс полностью доволен жизнью в Германии.

«Каждое утро, когда я просыпаюсь в Тегернзе и чищу зубы, я счастлив, что живу Германии.

Представьте, каково жить в США, если – ваш президент», – заявил почетный президент «Баварии» .

Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»

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