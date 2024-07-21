Ули Хенесс: «Счастлив, что живу в Германии. Представьте, каково жить в США с президентом Трампом»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Политика Дональд Трамп Футбол

Ули Хенесс полностью доволен жизнью в Германии.

«Каждое утро, когда я просыпаюсь в Тегернзе и чищу зубы, я счастлив, что живу Германии.

Представьте, каково жить в США, если Трамп – ваш президент», – заявил почетный президент «Баварии» Хенесс.

Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»

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171 комментарий
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Вообще-то президент байден всё ещё 🤡
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+258
Ответ Sanan1908
Вообще-то президент байден всё ещё 🤡
У старого баварского уголовника опять проблемы с памятью. Как тогда, когда он забыл, что надо платить налоги, а не прятать деньги по швейцарским банкам.
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Классно жить с Шольцем, который поглотил взрыв северных потоков, отказался от дешевых энергоносителей и уничтожает немецкую промышленность.
+273
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Лето воскресенья и спорцу нечем наполнить новости. В ход идет проверенная трафиком бредятина от шизофреничных феминисток и политические набросы. Прекрасно.
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Ответ Sanan1908
Вообще-то президент байден всё ещё 🤡
Он заранее проиграл. Как Бавария Байеру титул.
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🤡
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Ты радуйся, радуйся... Когда американцы вконец вас обанкротят, перевезут все производство к себе, а вас заставят платить за все в 10 раз дороже, тогда, возможно, остатки разума проснутся. Хотя не очень верится. Таких зомбаков, как европейцы, которых американский господин годами превращал в рабов, еще поискать
+59
-21
+38
Ответ Dima Dima
слишком много политики сегодня на спортсе. совпадение?
Спортс все меньше имеет отношение к спорту. Это уже спортраздел Медузы или новой газеты
+41
-7
+34
Ответ Dima Dima
слишком много политики сегодня на спортсе. совпадение?
смотри кто публикует новости - новиковс, сунцова и антохина
это их любимые темы, а про спорт они раз в год пишут
+27
-3
+24
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Так из Германии Ауди и Мерседесы все бегут, кто в Китай кто в США. Удобрения Германия сейчас закупает у России, в связи с нехваткой газа (по понятным причинам). И китайские авто довольно норм по качеству, и уж точно не по цене германского премиума.
+51
-32
+19
Ответ [ADO]
Ты радуйся, радуйся... Когда американцы вконец вас обанкротят, перевезут все производство к себе, а вас заставят платить за все в 10 раз дороже, тогда, возможно, остатки разума проснутся. Хотя не очень верится. Таких зомбаков, как европейцы, которых американский господин годами превращал в рабов, еще поискать
Дедушка старенький, ему все равно, он своё уже пожил. Он уже не увидит эту прекрасную Германию будущего .
+18
-1
+17
слишком много политики сегодня на спортсе.
совпадение?
+16
-1
+15
За Трампа 46% американцев. Ули, ты считаешь их несчастными? ПолАмерики? Спасибо за информацию.
+15
0
+15
Трамп в подъезде ссыт?
+15
-1
+14
Понятно, что соцсети сделали информацию доступной и моментальной, но я не помню время когда общество было настолько политизировано. Про спортивное сообщество я вообще промолчу. Политика была на 100-м месте. А тут ...
+13
-1
+12
Ай да Ули,ай молодец!
А если б ты просыпался не в Тегернзе,а в условном Нойкёльне(район Берлина) часиков в 6 утра,и почистив зубы отправлялся на работу за 12,41 ойро в час и платил налоги на содержание беженцев(читай мигрантов),а приходя в государственную больницу тебе говорили что приёма на ближайшие 3 недели нет по причине нехватки персонала и перегруженности сферы здравоохранения из за тех же мигрантов.
Шольц und Ko.безусловно ведёт Бундесрепублик к счастью и процветанию.
Счастье оно многогранно,Герр Хённес.
+14
-3
+11
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Отправляешься в ЧС навсегда
+17
-6
+11
Старый уголовник Хенесс счастлив жить в Германии.
Смешно:)
+10
0
+10
Желаю, чтобы Кейн играл у вас еще лет 5
+10
0
+10
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
какой важный курица))) месяц даёт))))
+10
-1
+9
-А снять форму Баварии кто ты?
-Мастер-набрасыватель, почетный президент, уголовник
+8
0
+8
Ответ Pigmalion
Ну а на самом деле в Китае Чанганы и Жили продаются лучше БМВ, Ауди и Мерседесов. А самые покупаемые автомобили это автомобили BYD.
Китайские машина на 3-4 года, а потом прекрасная пора начнется мотаться по автосервисам
+13
-5
+8
Мигрантам адрес скажи, они тебя сделают еще более счастливым
+6
0
+6
Жить с Шольцем смешнее в 10 раз
+5
0
+5
Хейс и Хенесс сегодня хедлайнеры. Предлагаю им сыграть свадьбу и уйти в закат
+5
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+5
Ответ Pigmalion
Ну а на самом деле в Китае Чанганы и Жили продаются лучше БМВ, Ауди и Мерседесов. А самые покупаемые автомобили это автомобили BYD.
Ага) скачок 97%
В 23 году Фольксваген занял первое место по продажам, GM третье место, Тойота шестое место, Хонда девятое. Теперь расскажите на чем ездят в Китае.
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Дык США - это рабовладелец Германии. Так что Байден (а не Трамп) это всего лишь начальник начальника Хенесса.
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О, уголовник в политику полез.
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Ответ Slava Vestiaz
Классно жить с Шольцем, который поглотил взрыв северных потоков, отказался от дешевых энергоносителей и уничтожает немецкую промышленность.
Ты живешь с сильным лидером, правда он все время говорит что его надули, обманули и водили за нос последние 20 лет
+11
-7
+4
Совсем другое дело жить в Германии строго по указке США, где Трамп - президент :)
+4
-1
+3
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