Ули Хенесс: «Счастлив, что живу в Германии. Представьте, каково жить в США с президентом Трампом»
Ули Хенесс полностью доволен жизнью в Германии.
«Каждое утро, когда я просыпаюсь в Тегернзе и чищу зубы, я счастлив, что живу Германии.
Представьте, каково жить в США, если Трамп – ваш президент», – заявил почетный президент «Баварии» Хенесс.
Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
это их любимые темы, а про спорт они раз в год пишут
совпадение?
А если б ты просыпался не в Тегернзе,а в условном Нойкёльне(район Берлина) часиков в 6 утра,и почистив зубы отправлялся на работу за 12,41 ойро в час и платил налоги на содержание беженцев(читай мигрантов),а приходя в государственную больницу тебе говорили что приёма на ближайшие 3 недели нет по причине нехватки персонала и перегруженности сферы здравоохранения из за тех же мигрантов.
Шольц und Ko.безусловно ведёт Бундесрепублик к счастью и процветанию.
Счастье оно многогранно,Герр Хённес.
Смешно:)
-Мастер-набрасыватель, почетный президент, уголовник
В 23 году Фольксваген занял первое место по продажам, GM третье место, Тойота шестое место, Хонда девятое. Теперь расскажите на чем ездят в Китае.