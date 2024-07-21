Гран-при Венгрии-2024. Онлайн

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В воскресенье, 21 июля, состоится 13-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Венгрии. Начало заезда – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Мощный «Макларен» против обновленного «Ред Булл» в Венгрии. Удержится ли Норрис?

Хунгароринг, Модьород
21 июля 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Шарль Леклер («Феррари»)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
9. Даниэль Риккардо («РБ»)
10. Юки Цунода («РБ»)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
12. Валттери Боттас («Заубер»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Логан Сарджент («Уильямс»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Серхио Перес («Ред Булл»)
17. Джордж Расселл («Мерседес»)
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
 
Старт с пит-лейн:
 
Пьер Гасли («Альпин»)
 

У «Макларена» первый ряд в квале в Венгрии. Такого не было 12 лет

213 комментариев
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От Чеко никакой пользы, кроме вреда. (С) Полосатый Рейс
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Ответ V3ttel
Дубль Макларена хочу! Его наверное ещё больше не было, чем 12 лет)
Он был на монце, когда рикьярдо и норрис выступали, буквально 3-4 года назад
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Когда Макс сам выдавливает, то это нормально. А, когда он полез третьим, то это выдавили 🤣🤣
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Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
начинай прямо сейчас, дитя мое.
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Надеюсь, что Оскара не будут сливать ради этого выскочки, которому всё позволено.
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сэр, по классике, жалуется на щины, одновременно штампуя лучшие круги))
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Т.е Ферстаппена выдавливать нельзя, а ему Хэмильтона можно??
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"ОК, можно просто выдавливать людей"))) Это так смешно. Он всю карьеру на обгонах только и делает, что выдавливает всех. Это гребаные судьи виноваты, надо было его всегда штрафовать. Мальчика в 9 из 10 случаев прощали за грязные обгоны.
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забавно, на повторе четко видно, что рб впереди
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Макс, как тру-чемпион, решил по внешнему радиусу обогнать 2 Мака. и видимо рассчитывал поместиться, да
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Слава богу, что Пиастри не стали держать на трассе до тех пор, пока по таймингу Норрис бы не оказался впереди после пита
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У Люиса был отличный старт, но его тоже выдавили за пределы.
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Не выдавили Максима. Он полез туда, где либо контакт, либо выезд за пределы трассы. Стюарды разобрались чётко и по делу.
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Ответ Анатолий Зубков
Не выдавили Максима. Он полез туда, где либо контакт, либо выезд за пределы трассы. Стюарды разобрались чётко и по делу.
В чём они разобрались? Постфактум согласились с тем, что Макс вернул позицию
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Макс в одной команде с Чеко потиху сам в таксиста превращается
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с титулом приходит и титул нытика, хотя Макс таким был всегда)
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Харды, жалобы на сцепление, лучшие круги один за другим, классика Хэма, аж прослезился)
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А чего это Норриса первого зовут на питы, а? Не он же лидирует. Если сейчас Пиастри еще подержат лишних пару кругов, то это вообще свинство будет со стороны команды
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Если честно, я думал что Макларен постигнет судьба Уильямса нежели они вернуться в топы, насколько все казалось безнадежным.Мое почтение. И это не будучи заводской
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+4
ну естественно, план с - это максимально дебильное решение
+4
0
+4
Перес еще и позиций на старте умудрился потерять
+4
0
+4
Рассел днарь какой-то, упёрся в Боттаса и едет паровозиком
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Ответ Mittermeyer
Рассел в топ 5 выше Хэмилтона, скриньте
Вчерашний поул Расселла уже заскринили. :)
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Пиастри создаёт задел против стратегов маков, уходит от ландо
+3
0
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Ответ Antagonist
Ну так если заезжать в правый поворот по самой крайне-левой траектории на более быстрой скорости,чем нужно для входа в этот поворот,то естественно будешь впереди,но не сможешь повернуть)
Так он входил в поворот, пока Норрис в его сторону рулём не крутанул
+3
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Стратегов Ред Булл покусали стратеги Феррари
+3
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Тащат нытика Норриса. Надеюсь за это им Ферзь даст по ушам
+4
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Всё, Люис сделал андеркат над Максом.
Люис виртуально уже третий.
+5
-2
+3
Ответ R0mari0
забавно, на повторе четко видно, что рб впереди
Ну так если заезжать в правый поворот по самой крайне-левой траектории на более быстрой скорости,чем нужно для входа в этот поворот,то естественно будешь впереди,но не сможешь повернуть)
+3
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+3
Щас маки завалят пиастри как обычно, чтобы Норрис первым стал
+2
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+2
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