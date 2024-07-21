Гран-при Венгрии-2024. Онлайн

В воскресенье, 21 июля, состоится 13-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Венгрии. Начало заезда – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Мощный «Макларен» против обновленного «Ред Булл» в Венгрии. Удержится ли Норрис?

Хунгароринг, Модьород

21 июля 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Даниэль Риккардо («РБ»)

10. Юки Цунода («РБ»)

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Валттери Боттас («Заубер»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Логан Сарджент («Уильямс»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Джордж Расселл («Мерседес»)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

Старт с пит-лейн:

Пьер Гасли («Альпин»)

У «Макларена» первый ряд в квале в Венгрии. Такого не было 12 лет