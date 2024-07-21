«Спартак» после ошибки Максименко пропустил от «Оренбурга» 2-й гол. Флорентин перехватил пас вратаря

Александр Максименко допустил результативную ошибку в игре против «Оренбурга».

На 67-й минуте голкипер сделал передачу в направлении хавбека , однако мяч был перехвачен полузащитником Сесаром Флорентином.

Аргентинец отдал пас , который в касание пробил по воротам. « » повел 2:0.

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