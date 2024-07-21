«Спартак» после ошибки Максименко пропустил от «Оренбурга» 2-й гол. Флорентин перехватил пас вратаря

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Александр Максименко Наиль Умяров Сесар Флорентин Эмирджан Гюрлюк Футбол

Александр Максименко допустил результативную ошибку в игре против «Оренбурга».

На 67-й минуте голкипер сделал передачу в направлении хавбека Наиля Умярова, однако мяч был перехвачен полузащитником Сесаром Флорентином.

Аргентинец отдал пас Эмирджану Гюрлюку, который в касание пробил по воротам. «Оренбург» повел 2:0.

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151 комментарий
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Тяните рубильник! Цикл стартовал раньше положенного!
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Чернявский был прав, действительно уверенная победа. Победа Оренбурга))) ахахах, ну, я прям не могу, с этого эксперта)
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Легендарная связка максименко-умяров снова в деле!😂
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Ответ daniel-cristian
Чем они на тренировках занимались? Вот просто интересно, фоткались?
Мяч чеканили. Теперь у них тренер, понимающий в футболе
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Выпали из чемпионской гонки сегодня. Ладно, ждём след. сезон. 🙃
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Старый добрый спартачок
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Чем они на тренировках занимались? Вот просто интересно, фоткались?
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Ответ Николай Семенов
А кто это?
Эксперт по футболу в целом, и Спартаку в частности. Опасный человек, в плане прогнозов)
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Ответ воргашорец
Дайте Спартаку время. Быстро команда хорошая не строится, тем более с такими исполнителями. Цыплят по осени считают
Полностью поддерживаю, дайте станковичу поработать и вывести спартак в лучшую лигу мира☝️
+31
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Очередной просранный сезон
+28
-2
+26
Ответ Николай Семенов
Ну если со спортса, тогда это всё объясняет
Сегодня у него вышел пост: «Довольно смешно видеть такие коэффициенты, но раз букмекеры не верят в «Спартак», то будут жестко наказаны. Даже без Виллиана Жозе, который, скорее всего, не сыграет в этом туре.

Впрочем, есть Угальде, который задолжал кучу голов в прошлом сезоне и обязан тащить в этом. Жду от него минимум дубль, а от «Спартака» – уверенную победу и выход на первую строчку прямо со старта чемпионата», – заявил Чернявский.
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Не, ну никто и не ожидал другого.))) Чаше меняйте тренеров это наверняка когда-нибудь поможет.)) Ну а про Максименко я уже много раз говорил. Говорю уже лет 5. С Максименко в воротах ни один клуб не может бороться даже за попадание в тройку. Я не понимаю сколько лет остальным смотрящим на Максименко, но щекастый это парень без техники и без вратарского интеллекта.
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Ответ 9черное
Тяните рубильник! Цикл стартовал раньше положенного!
Ахпхахахаха. Зашел чисто случайно, забыл уже про этот матч, а тут такое...
Очередные газовики бьют гладиаторов. Даже к стенам крепости не подошли, которой править собрались. Вернулись пацаны
+24
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Смешно очень
Ведь еще и покупают игроков за 12-15 миллионов, лучше уж наигрывать воспитанников, все равно ничего хорошего не светит
+21
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Угальде стоит как весь основной состав Оренбурга. Клятый Газпром и здесь поднасрал.
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+14
Хз че Слишковича не оставили, руководство импотентbl
+15
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+12
«Довольно смешно видеть такие коэффициенты, но раз букмекеры не верят в «Спартак», то будут жестко наказаны. Даже без Виллиана Жозе, который, скорее всего, не сыграет в этом туре.

Впрочем, есть Угальде, который задолжал кучу голов в прошлом сезоне и обязан тащить в этом. Жду от него минимум дубль, а от «Спартака» – уверенную победу и выход на первую строчку прямо со старта чемпионата», – заявил Чернявский.
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Станкевич все , давайте нового
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Нормально КБ предсезонку прошли.
Сразу видна рука опытного иностранного тренера :)
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Ответ Nogoi89
Чернявский был прав, действительно уверенная победа. Победа Оренбурга))) ахахах, ну, я прям не могу, с этого эксперта)
А кто это?
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Походу новый цикл сразу с эндшпиля начинается. Игры нет, идеи не видно.
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Сезон новый, Спартак старый. Всех с началом, епто!
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Ответ Kelevra1989
Мяч чеканили. Теперь у них тренер, понимающий в футболе
а походка, походка какая
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Флорентин хорош! Перехватил и не стал жадничать несмотря на то, что перед ним были пустые ворота и отдал Гюрлюку.
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Помню тут рассказывали что Максименко одного уровня с Сафоновым))
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Да здравствует новый ЦИКЛ!
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Оренбург очень хорош. Ребята не боятся идти в атаку и бить по воротам.
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Ответ Сергей Ошлапов
Позорище, дырявая защита и вратарь, Спартак как же вы растраиваете, сколько можно наступать на одни и теже грабли, когда у вас щелкает в голове?
"Вратарей редко ценят по заслугам,
Хотя стоят они на ура,
А сколько тупят полевые
Пока во всю кипит игра?
Никто того не замечает,
Цена ошибок высока
И прикрывают вратарями,
Когда не знают чья вина..."
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Вот за такие игры и нравится РПЛ,ай да Оренбург,ай-да молодцы
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Ответ Алексей Горланов
Мостовой о «Спартаке»: «Со Станковичем команда точно поборется за первое место. Он футбольный человек»
Напиши этот коммент еще в 2-3 новостях плиз, а то мб не везде зашло 🤨
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-5
+4
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