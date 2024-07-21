«Спартак» после ошибки Максименко пропустил от «Оренбурга» 2-й гол. Флорентин перехватил пас вратаря
Александр Максименко допустил результативную ошибку в игре против «Оренбурга».
На 67-й минуте голкипер сделал передачу в направлении хавбека Наиля Умярова, однако мяч был перехвачен полузащитником Сесаром Флорентином.
Аргентинец отдал пас Эмирджану Гюрлюку, который в касание пробил по воротам. «Оренбург» повел 2:0.
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Впрочем, есть Угальде, который задолжал кучу голов в прошлом сезоне и обязан тащить в этом. Жду от него минимум дубль, а от «Спартака» – уверенную победу и выход на первую строчку прямо со старта чемпионата», – заявил Чернявский.
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Впрочем, есть Угальде, который задолжал кучу голов в прошлом сезоне и обязан тащить в этом. Жду от него минимум дубль, а от «Спартака» – уверенную победу и выход на первую строчку прямо со старта чемпионата», – заявил Чернявский.
Сразу видна рука опытного иностранного тренера :)
Хотя стоят они на ура,
А сколько тупят полевые
Пока во всю кипит игра?
Никто того не замечает,
Цена ошибок высока
И прикрывают вратарями,
Когда не знают чья вина..."