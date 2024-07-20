Чемпионат России стартует! «Локо» против «Акрона», «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Ростов» примет ЦСКА, «Динамо» – «Факел», «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье

«Локомотив» примет «Акрон» в 1-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » сыграет в гостях с «Крыльями Советов», – с « », «Динамо» встретится дома с «Факелом».

В воскресенье « » будет противостоять «Оренбургу», « » – «Ахмату».

Чемпионат России

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Мир РПЛ

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках. Промокод DAVKA82 даст доступ к PREMIER на 45 дней за 1 рубль.