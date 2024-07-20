Чемпионат России стартует! «Локо» против «Акрона», «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Ростов» примет ЦСКА, «Динамо» – «Факел», «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Факел Оренбург Краснодар Пари НН Акрон Динамо Махачкала Футбол

«Локомотив» примет «Акрон» в 1-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Ростовом», «Динамо» встретится дома с «Факелом».

В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Оренбургу», «Краснодар» – «Ахмату».

Чемпионат России

1-й тур

Локомотив – Акрон
Дата проведения
20 июля, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Зенит
Дата проведения
20 июля, 17.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – ЦСКА
Дата проведения
20 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Факел
Дата проведения
20 июля, 20.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Спартак
Дата проведения
21 июля, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Краснодар
Дата проведения
21 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – Динамо Махачкала
Дата проведения
21 июля, 20.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Рубин
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Мир РПЛ

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49 комментариев
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Интересное первенство будет! Зенит, Краснодар, Динамо, Спартак, Локомотив, ЦСКА основные претенденты на медали! Акрон, Динамо. Махачкала, Химки- интересно, как у них сложится? Болеем за свою команду, красивый футбол, и без травм! Всех со стартом👌😁
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+3
Ну, за РПЛ!
+7
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+2
Ура, наконец-то!!!! Кто бы что не говорил, а РФПЛ своя , родная ! Всем командам удачи , победит сильнейший !
+1
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Поздравляю всех с началом сезона!
Поехали
+1
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Опять минсуют *затаилась
+7
-7
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Интересно, Вендел будет в составе или уже уехал в Турцию
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Ответ Александр Северный
Комментарий скрыт
Не нравится – не смотри 😎
+6
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Ответ Александр Северный
Комментарий скрыт
Ваш комментарий, словно свет на маяке озарил всех вокруг, но ей-богу. Есть ощущение, что многие матчи РПЛ будут получше ЕВРО.
+1
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Ответ Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так «Оренбург» разгромил «Спартак» и другие матчи бгг
Ага, точно! На данном ресурсе только КБ уделяют особое внимание, а остальные клубы так, между прочим.😂
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Ответ давай так
Комментарий скрыт
Зенит так сыграет на фоне шокирующих слухов о уходе Вендела?)
Динамо потому, что будет удивленно новой формой Факела?
А Краснодар... Вратарь нетрезвый?)
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Ответ Андрей Масловский
Зенит так сыграет на фоне шокирующих слухов о уходе Вендела?) Динамо потому, что будет удивленно новой формой Факела? А Краснодар... Вратарь нетрезвый?)
Это экспериментальный прогноз.
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Ответ Сергей48
Интересное первенство будет! Зенит, Краснодар, Динамо, Спартак, Локомотив, ЦСКА основные претенденты на медали! Акрон, Динамо. Махачкала, Химки- интересно, как у них сложится? Болеем за свою команду, красивый футбол, и без травм! Всех со стартом👌😁
КБ каким боком к медалям? Им о другом думать надо - как удержать 5 место либо выйти на 4-е.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Весь этот футбол, хоккей и прочую развлекуху Надо было прикрыть уже в феврале 2022 года. Во время Великой Отечественной СВОйны! Должно развивать только один вид спорта - «ГТО» Гото́в к труду́ и оборо́не!
А ещё театры, музеи, рестораны. Да и магазины тоже. Да?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да плевать на минусяторов. Школота развлекается. 😂 Привет, красотка!
Привет, дорогой 😘
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