Чемпионат России стартует! «Локо» против «Акрона», «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Ростов» примет ЦСКА, «Динамо» – «Факел», «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье
«Локомотив» примет «Акрон» в 1-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Ростовом», «Динамо» встретится дома с «Факелом».
В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Оренбургу», «Краснодар» – «Ахмату».
Чемпионат России
1-й тур
- Дата проведения
- 20 июля, 15.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 20 июля, 17.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 20 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 20 июля, 20.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 21 июля, 17.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 21 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 21 июля, 20.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Поехали
Динамо потому, что будет удивленно новой формой Факела?
А Краснодар... Вратарь нетрезвый?)