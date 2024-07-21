Эмма Хейс: «Люди жалуются на культуру отмены, как попугаи. Это вздор. Вся еда долго оставалась на огромном столе для одних и тех же, а прочие надеялись на объедки»

Эмма Хейс высказалась о роли культуры отмены в обществе.

«Люди, как попугаи, жалуются на культуру отмены и мнимое отсутствие свободы слова. Это вздор. В социальных сетях можно говорить все, что угодно.

Цензура – это удобный миф для обманщиков, недовольных и трусов. Никто не собирается отнимать у них платформу.

Они не понимают, что вся еда долгое время стояла на одном огромном столе, накрытом для одних и тех же людей – остальные толпились за маленькими столиками в надежде на объедки и крошки.

Нам следует больше взаимодействовать – это черта здорового общества. Более разнообразная экосистема дает более широкий выбор и возможности», – отметила главный тренер сборной США Хейс, 12 лет работавшая в « ».

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