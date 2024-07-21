Эмма Хейс: «Люди жалуются на культуру отмены, как попугаи. Это вздор. Вся еда долго оставалась на огромном столе для одних и тех же, а прочие надеялись на объедки»
Эмма Хейс высказалась о роли культуры отмены в обществе.
«Люди, как попугаи, жалуются на культуру отмены и мнимое отсутствие свободы слова. Это вздор. В социальных сетях можно говорить все, что угодно.
Цензура – это удобный миф для обманщиков, недовольных и трусов. Никто не собирается отнимать у них платформу.
Они не понимают, что вся еда долгое время стояла на одном огромном столе, накрытом для одних и тех же людей – остальные толпились за маленькими столиками в надежде на объедки и крошки.
Нам следует больше взаимодействовать – это черта здорового общества. Более разнообразная экосистема дает более широкий выбор и возможности», – отметила главный тренер сборной США Хейс, 12 лет работавшая в «Челси».
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Яркий пример на кого культура отмены не действует, левая Джоан Роулинг. ее свои ж жрут, а она не замолчала
Вообще левые стали теми против кого и боролись.
Только по факту, что на левых. что на правых наживаются богатые
Тот же Дисней, был выгоден расизм. негры были комик релиф персы, сейчас выгодно иное и просто перекрашивают белых персов или делают Мари Сьюх. Только им пофиг на права кого угодно
Что стабильно. это про русских снимать клюкву и даже не парится с наймом русских спецов, чтобы хотя бы паспорт выглядел нормально.
Курица считает, что "еда стояла на столе".
Еду добывали, развивали футбол, чтобы потом такие как ты могли тоже урвать себе кусочек.
И вместо благодарности паразитка хочет себе лучшее место. Причем без каких-либо причин, кроме того, что она женщина, или там цветная, или еще что.
А на самом деле ничего. Ничего умного, ничего по делу.
вкус крабовых чипсов©
Никто не волк, кроме волка!!!"
(С.) Дж.Ст-м
- Петька, да как тебе сказать? Ну, вот допустим, ты говоришь все, что захочешь про меня или товарища Фурманова, а тебе за это ничего не будет, ни новых сапог, ни седла, ни отпуска!