Эмма Хейс: «Люди жалуются на культуру отмены, как попугаи. Это вздор. Вся еда долго оставалась на огромном столе для одних и тех же, а прочие надеялись на объедки»

Теги Челси Сборная США по футболу МЛС премьер-лига Англия сборная США жен интернет соцсети девушки и спорт дискриминация Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс высказалась о роли культуры отмены в обществе.

«Люди, как попугаи, жалуются на культуру отмены и мнимое отсутствие свободы слова. Это вздор. В социальных сетях можно говорить все, что угодно.

Цензура – это удобный миф для обманщиков, недовольных и трусов. Никто не собирается отнимать у них платформу.

Они не понимают, что вся еда долгое время стояла на одном огромном столе, накрытом для одних и тех же людей – остальные толпились за маленькими столиками в надежде на объедки и крошки.

Нам следует больше взаимодействовать – это черта здорового общества. Более разнообразная экосистема дает более широкий выбор и возможности», – отметила главный тренер сборной США Хейс, 12 лет работавшая в «Челси».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

85 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люди жалуются на культуру дискриминации, как попугаи.
+63
-3
+60
"Еврокомиссия (ЕК) предложила социальной сети X (бывшая Twitter) ввести тайну цензуру публикуемых сообщений, пообещав взамен отказаться от претензий по части нарушения европейского законодательства. Об этом написал владелец X Илон Маск на своей странице в соцсети." Такой вот миф о цензуре...
+47
-3
+44
Как обычно, в левацких высказываниях ноль логики, много воды и сплошные манипуляции. Так ведет себя зло
+34
-3
+31
Отменить бы эту тпшку…
+36
-10
+26
Именно поэтому средний класс постепенно исчезает, а расслоение усиливается? :)
+26
-3
+23
Проблема в том, что культура отмены не учитывает презумпцию невиновности и заранее убивает.
Яркий пример на кого культура отмены не действует, левая Джоан Роулинг. ее свои ж жрут, а она не замолчала
Вообще левые стали теми против кого и боролись.
Только по факту, что на левых. что на правых наживаются богатые
Тот же Дисней, был выгоден расизм. негры были комик релиф персы, сейчас выгодно иное и просто перекрашивают белых персов или делают Мари Сьюх. Только им пофиг на права кого угодно

Что стабильно. это про русских снимать клюкву и даже не парится с наймом русских спецов, чтобы хотя бы паспорт выглядел нормально.
+22
-4
+18
Какая глупость.
Курица считает, что "еда стояла на столе".
Еду добывали, развивали футбол, чтобы потом такие как ты могли тоже урвать себе кусочек.
И вместо благодарности паразитка хочет себе лучшее место. Причем без каких-либо причин, кроме того, что она женщина, или там цветная, или еще что.
+16
-2
+14
Обожаю лапшу такую. Человек говорит ни о чем и обо всем, замысловатыми фразами и многие думают: да, вот она выдала, все по делу.
А на самом деле ничего. Ничего умного, ничего по делу.
+7
0
+7
как она умудрилась сравнить "Еду на столе" и "Цензуру в интернете"
+9
-2
+7
Ответ Pato07
Одни жалуются на дискриминацию, другие на культуру отмены. Кароч, вокруг одни нытки)
Хорошо, что мы с тобой стронг.
+7
0
+7
Зачем здесь бредни этой неизвестной мадамы?
+9
-3
+6
Ответ Вжух и ты цз
Люди жалуются на культуру дискриминации, как попугаи.
Одни жалуются на дискриминацию, другие на культуру отмены. Кароч, вокруг одни нытки)
+8
-3
+5
Спротс нашёл золотую жилу для генерации трафика
+5
-1
+4
Ответ Клименко
Кому?
Мне! По сторонам смотрю, а страна в один большой кишлак превращается
+5
-2
+3
Набор бессмысленных слов
+3
0
+3
Ответ Клименко
Голосуй за другого президента))
Я пробовал)
+3
0
+3
Ответ вкус крабовых чипсов
Как обычно, в левацких высказываниях ноль логики, много воды и сплошные манипуляции. Так ведет себя зло
Так ведет себя зло.

вкус крабовых чипсов©
+3
0
+3
Ответ Бегемотик
Проблема в том, что культура отмены не учитывает презумпцию невиновности и заранее убивает. Яркий пример на кого культура отмены не действует, левая Джоан Роулинг. ее свои ж жрут, а она не замолчала Вообще левые стали теми против кого и боролись. Только по факту, что на левых. что на правых наживаются богатые Тот же Дисней, был выгоден расизм. негры были комик релиф персы, сейчас выгодно иное и просто перекрашивают белых персов или делают Мари Сьюх. Только им пофиг на права кого угодно Что стабильно. это про русских снимать клюкву и даже не парится с наймом русских спецов, чтобы хотя бы паспорт выглядел нормально.
Вспоминается русский паспорт из Борна
+2
0
+2
“Они не понимают, что вся еда долгое время стояла на одном огромном столе, накрытом для одних и тех же людей – остальные толпились за маленькими столиками в надежде на объедки и крошки” - ну да, сейчас всё иначе.
+2
0
+2
"Ты не волк!
Никто не волк, кроме волка!!!"
(С.) Дж.Ст-м
+2
0
+2
Почему бы ей в угольных шахтах не бороться за равноправие полов? Почему отбойником долбят только мужчины?
+5
-3
+2
Как попугай тут только она, повторяет какие-то бессмысленные слова, давно превратившиеся в ничего не значащие клише. О каком "перераспределении" она говорит, если богатые становятся только богаче, а бедных прижимают всякими ффп
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Конечно женщины в западной культуре совсем уже берега попутали, все для них делается. С детства внушают уступите девочкам, и они с детства понимают что на фоне мальчика уже прынцесски:)) На денёк отправить в какой-нибудь Иран, с правами Иранских женщин, тогда бы они поняли, сколько у них свободы:)))
у Иранских женщин столько прав, что несмотря на многоженство разрешённое в исламе, в Иране браки моногамны, так что пример вообще неудачный, лучше приведите в пример Индию или Бангладеш
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Проблема в том, что культура отмены не учитывает презумпцию невиновности и заранее убивает. Яркий пример на кого культура отмены не действует, левая Джоан Роулинг. ее свои ж жрут, а она не замолчала Вообще левые стали теми против кого и боролись. Только по факту, что на левых. что на правых наживаются богатые Тот же Дисней, был выгоден расизм. негры были комик релиф персы, сейчас выгодно иное и просто перекрашивают белых персов или делают Мари Сьюх. Только им пофиг на права кого угодно Что стабильно. это про русских снимать клюкву и даже не парится с наймом русских спецов, чтобы хотя бы паспорт выглядел нормально.
Не нагнетай. У американцев нет особой ненависти к русским. Американцам глубоко пофиг на всех, кроме американцев. У них с русскими просто чаще конфликтуют интересы, вот и кажется, что они как-то особо выделяют русских. На самом деле они готовы наехать на любого, кто встанет у них на пути, просто русские чаще попадаются.
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Проблема в том, что культура отмены не учитывает презумпцию невиновности и заранее убивает. Яркий пример на кого культура отмены не действует, левая Джоан Роулинг. ее свои ж жрут, а она не замолчала Вообще левые стали теми против кого и боролись. Только по факту, что на левых. что на правых наживаются богатые Тот же Дисней, был выгоден расизм. негры были комик релиф персы, сейчас выгодно иное и просто перекрашивают белых персов или делают Мари Сьюх. Только им пофиг на права кого угодно Что стабильно. это про русских снимать клюкву и даже не парится с наймом русских спецов, чтобы хотя бы паспорт выглядел нормально.
Левые поэтому никогда и не победят. Вместо того, чтобы объединиться, они грызутся со своими же (и отменяют своих же) в бесконечных спорах о том, кто "правильный" левый, а кто нет.
+2
0
+2
Ответ Ваня Аналитик
согласен...только те у кого были объедки - дорвались до блюд на столе и обожрались и ... теперь мы вынуждены жить в их экскрементах по уши...
на самом деле до главных блюд дорвались те, кто получал эти блюда чуть позже, а те, у кого были объедки, так и остались сидеть со своими объедками
+2
0
+2
Ответ Опа, Митяй
Трамп, верни нам россиянам здоровую Америку!
Бойтесь своих желаний) Здоровая Америка когда была, лет 40-50 назад? Чем это для постсоветского пространства закончилось. Таким макаром не до футбола будет)
+5
-3
+2
- Василий Иванович, что такое гласность?
- Петька, да как тебе сказать? Ну, вот допустим, ты говоришь все, что захочешь про меня или товарища Фурманова, а тебе за это ничего не будет, ни новых сапог, ни седла, ни отпуска!
+1
0
+1
Ответ давай так
Хорошая попытка, товарищ Майоров.
В чем он не прав? Сравни США сегодня и 30 лет назад по возможностям для среднего класса. Например, возможность приобрести дом в ипотеку. Также отличным индикатором служит рост числа бездомных и наркоманов в геометрической прогрессии. Или ты из тех, кто считают, что бомжи и наркоманы - это исключительно свободный и сознательный выбор гражданина, и система тут не при чем?
+2
-1
+1
Это она о чём?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий