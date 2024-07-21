Старт РПЛ, феерия «Зенита» и Глушенкова, 8:8 в матче звезд КХЛ и НХЛ, Чалов едет в ПАОК, Минеев победил Исмаилова и другие новости

1. «Локомотив» и «Акрон» забили пять голов (3:2) в первом матче Мир РПЛ-2024/25, у Воробьева победный мяч и результативный пас. Болельщики москвичей скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Судья Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона».

«Зенит» катком прошелся по «Крыльям Советов» (4:0): Глушенков снова сделал дубль с двух пасов Вендела, Кассьерра и Педро тоже забили.

«Динамо» обыграло «Факел» (3:1), Бителло отдал два голевых паса (больше, чем за весь прошлый сезон), а Фомина удалили на 39-й за грубость. Баннер «Белгород, мы с тобой» появился на секторе фанатов воронежского клуба.

ЦСКА в первом официальном матче при Марко Николиче не справился с «Ростовом» на выезде (0:0), Акинфеев начал рекордный 22-й сезон в чемпионате России.

2. В Москве прошел благотворительный матч с участием российских звезд КХЛ и НХЛ – сыграли 8:8, Овечкин, Малкин, Панарин забили. Ротенберг приехал на игру на «Жигулях» под трек «Не забывай» группы «Комбинация», вспомнил о первой машине в семье. Детали яркого мероприятия – здесь.

3. Федор Чалов едет в Грецию! Форвард ЦСКА подпишет с ПАОК трехлетний контракт с зарплатой 1,3 млн евро в год. Московский клуб получит 3 млн евро.

4. Ландо Норрис выиграл поул в квалификации Гран-при Венгрии, Оскар Пиастри – 2-й, Макс Ферстаппен – 3-й. Перес аварией завершил квалификацию, место Серхио в «Ред Булл» под угрозой из-за слабых результатов.

Российский пилот Никита Бедрин выиграл спринт «Формулы-3» в Венгрии. Он выступает под флагом Италии.

4. Владимир Минеев разгромил Магомеда Исмаилова единогласным решением судей и другие результаты вечера бокса Pulse Up в Москве.

5. Рафаэль Надаль и Нуну Боржес вышли в финал в Баштаде. Рафа и Каспер Рууд снялись с финала парного турнира. Диана Шнайдер пробилась в финал в Будапеште и сыграет с Александрой Саснович.

6. Евгений Кузнецов интересен «Ак Барсу» и «Трактору», челябинцы дают лучшие финансовые условия. А как же СКА?

7. Сборная США вырвала победу у команды Южного Судана в товарищеском матче, уступая по ходу встречи с разницей «-16», у Леброна Джеймса 23 очка, 6 подборов и 6 передач. Общая стоимость нового клуба НБА в Лас-Вегасе может достичь 7 миллиардов долларов.

8. В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран.

9. На Олимпиаду в Париже продано более 8,8 млн билетов. Это рекорд для спортивного мероприятия во Франции.

10. Словенец Тадей Погачар выиграл 20-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Цитаты дня:

Ковальчук об Олимпиаде: «То, что нас не пустили – абсурд, уникальная несправедливость. Люди, принявшие решение, пожалеют. Ломать карьеры молодых пацанов и девчонок – некрасиво»

«Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Мбаппе это тоже касается в некоторой степени». Сампаоли об игроках Франции

Татьяна Тарасова: «Отлично, что МОК объявил олимпийское перемирие. Почему мы должны отказываться? Мы такие крутые, что ли?»

Макс Ферстаппен: «Алонсо мог выиграть 8 чемпионств. Фернандо – боец, один из лучших в истории, быстрый в любых машинах»

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова». Капитан «Факела» Квеквескири об 1:3 с «Динамо»

Паоло Мальдини: «Роналду – топ-игрок и сильная личность, но я предпочитаю Месси»