Глушенков забил 3 мяча в двух первых матчах за «Зенит». Хавбек не праздновал гол «Крыльям»

Максим Глушенков забил во втором подряд матче за «Зенит».

Полузащитник петербургской команды поразил ворота « » в 1-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Футболист не стал праздновать гол своему бывшему клубу.

Теперь на счету Глушенова три мяча в двух играх в составе « » – 13 июля он отличился дублем в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Зенит».

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