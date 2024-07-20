Глушенков забил 3 мяча в двух первых матчах за «Зенит». Хавбек не праздновал гол «Крыльям»
Максим Глушенков забил во втором подряд матче за «Зенит».
Полузащитник петербургской команды поразил ворота «Крыльев Советов» в 1-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Футболист не стал праздновать гол своему бывшему клубу.
Теперь на счету Глушенова три мяча в двух играх в составе «Зенита» – 13 июля он отличился дублем в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Зенит».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Получается балаболы!
Лучший ассистент в истории розыгрышей рпл в рамках одного сезона по итогам прогюшлого чемпионата перешел в другую и «нашел свою команду»?))
Вы хоть думайте, что пишете) если Роналду завтра перейдет в клуб ФНЛ и начнет по 2-3 гола за игру забивать, тоже напишете «нашел свою команду»?)))