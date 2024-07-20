Глушенков забил 3 мяча в двух первых матчах за «Зенит». Хавбек не праздновал гол «Крыльям»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков забил во втором подряд матче за «Зенит».

Полузащитник петербургской команды поразил ворота «Крыльев Советов» в 1-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Футболист не стал праздновать гол своему бывшему клубу.

Теперь на счету Глушенова три мяча в двух играх в составе «Зенита» – 13 июля он отличился дублем в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Зенит». 

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32 комментария
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Российский футбол после унылого Евро просто космосом выглядит .
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нормально Макс карьеру загубил и сгнил на лавке) всем бы так
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Эксперты спортс.ру писали, что Глушенков загубил карьеру…
Получается балаболы!
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Ответ Evgeny Trifonov
Российский футбол после унылого Евро просто космосом выглядит .
Если бы на Евро Крылья играли со всеми было бы тоже интересное шоу)))
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Вендела жалко конечно терять, классно они с Максом взаимодействуют
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Ответ bellyashe
нормально Макс карьеру загубил и сгнил на лавке) всем бы так
Не, аналитика верная. Просто московские эксперты забыли поменять фамилию на «Джикия»🤓
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Ответ Алексей Супонинский
Комментарий скрыт
Краснодар слабая команда?
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Ответ bellyashe
нормально Макс карьеру загубил и сгнил на лавке) всем бы так
Щас подожди будет матч где он не забьют и эти люди снова вылезут как грибы после дождя.
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Топ 👍
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Глушенков нашёл свою команду. Если Вендел останется, будет совсем круто.
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"Немотивированный" Вендел шикарно вывел Глушенкова 1 на 1, а "немотивированный" Артур отлично навесил на Кассьерру:))
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Ответ Зелёный гопник
Эксперты спортс.ру писали, что Глушенков загубил карьеру… Получается балаболы!
сейчас пойду статьи из цикла " Ваууу, Глушенов топ" . "Почему переход Глушенкова это важно, давайте разбираться"))
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Почему не показали повтор на офсайд? Казалось что был
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Ответ Игорь М.
"Немотивированный" Вендел шикарно вывел Глушенкова 1 на 1, а "немотивированный" Артур отлично навесил на Кассьерру:))
Причём у немотивированного Вендела три голевых на Глушенкова в двух матчах. Что-то будет дальше...
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Клоуны, вы как там? )
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Ответ Domrcheva the best
Вендела жалко конечно терять, классно они с Максом взаимодействуют
Илич, который может вместо Вендела прийти тоже любит такие передачи раздавать
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В Локо теперь другие герои. Селави.
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Ответ rumov.rus
Глушенков нашёл свою команду. Если Вендел останется, будет совсем круто.
В смысле, нашел свою команду?)

Лучший ассистент в истории розыгрышей рпл в рамках одного сезона по итогам прогюшлого чемпионата перешел в другую и «нашел свою команду»?))

Вы хоть думайте, что пишете) если Роналду завтра перейдет в клуб ФНЛ и начнет по 2-3 гола за игру забивать, тоже напишете «нашел свою команду»?)))
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Ответ Alexandr Barsukov
Почему не показали повтор на офсайд? Казалось что был
Плюсую. И не повторили и не посмотрели.
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Ответ СержМиранэн
Три матча - это что , вся карьера ? Посмотрим , что будет дальше
С кем смотреть будешь ? С такими же ботами ?
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Убожество
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Клоун этот ваш глушенков
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Начал прям за здравие. Главное продолжать в том же темпе и не расслабляться, почивая на лаврах. Пока впечатления прям очень приятные.
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Лютый топ. Игрок уровня сильного легионера РПЛ.
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