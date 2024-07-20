Татьяна Тарасова: «Отлично, что МОК объявил олимпийское перемирие. Почему мы должны отказываться? Мы такие крутые, что ли?»
Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от олимпийского перемирия.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале перемирия. Оно стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.
«Отлично, что МОК объявил олимпийское перемирие. Если они говорят, значит, реально могут все организовать.
Почему России не стоит соглашаться на перемирие? На протяжении десятилетий мы возглавляли мировой спорт, а наши результаты были лучшими. Мы разве все время сидим в оппозиции?
Наши спортсмены и тренеры очень много работают. Результат их деятельности может быть оценен только на соревнованиях, поэтому к ним у меня нет вопросов. Нужно сделать так, чтобы нас всегда допускали и никогда не имели к нам претензий.
Почему мы должны все время отказываться? Потому что мы такие крутые, что ли?!
Крутые сейчас бегают и прыгают на Олимпийских играх, а мы просто дома», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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Вообще, если старый больной человек не следит за остальными новостями и плохо понимает специфику ситуацию, может не стоит задавать ей такие вопросы?
Здесь уже не только деменция, здесь уже венегрет полный из всего чего можно и нельзя.
И что, им за это что-то было ?