Татьяна Тарасова: «Отлично, что МОК объявил олимпийское перемирие. Почему мы должны отказываться? Мы такие крутые, что ли?»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпиада-2024 Политика Фигурное катание

Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от олимпийского перемирия.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале перемирия. Оно стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.

«Отлично, что МОК объявил олимпийское перемирие. Если они говорят, значит, реально могут все организовать.

Почему России не стоит соглашаться на перемирие? На протяжении десятилетий мы возглавляли мировой спорт, а наши результаты были лучшими. Мы разве все время сидим в оппозиции?

Наши спортсмены и тренеры очень много работают. Результат их деятельности может быть оценен только на соревнованиях, поэтому к ним у меня нет вопросов. Нужно сделать так, чтобы нас всегда допускали и никогда не имели к нам претензий.

Почему мы должны все время отказываться? Потому что мы такие крутые, что ли?!

Крутые сейчас бегают и прыгают на Олимпийских играх, а мы просто дома», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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87 комментариев
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Что она несет?
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-8
+33
Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий скрыт
Вам не сообщили?
2022 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией
+37
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+23
Что она несет и что может может организовать МОК? Перемирие? Тарасова думает , что МОК может организовать перемирие? И что это перемирие кому то нужно?
Вообще, если старый больной человек не следит за остальными новостями и плохо понимает специфику ситуацию, может не стоит задавать ей такие вопросы?
Здесь уже не только деменция, здесь уже венегрет полный из всего чего можно и нельзя.
+26
-8
+18
Ответ ivanzhu90
Вам не сообщили? 2022 год Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией
Вы намекаете,что наш Великий Кормчий под прямым руководством Зеленского действует,сам неспособен решения о перемирии принимать?
+24
-14
+10
Да, пора заканчивать уже
+20
-10
+10
Интересно, а если перемирие, то можно всех российских спортсменов на олимпиаду? Ну и в честь перемирие без всяких отборочных игр и с российским флагом?
+14
-5
+9
Ответ Eduard Rastryopin
Вы намекаете,что наш Великий Кормчий под прямым руководством Зеленского действует,сам неспособен решения о перемирии принимать?
Дело в том, что перимирие не может быть односторонним.
+13
-5
+8
О, боже, она правда что ли в деменции? Скажите ей кто-нибудь , что война идет. И мы не дома сидим, а на фронте воюем.
+27
-19
+8
Ответ Alexander2022
Дело в том, что именно российская армия находится на территории другого государства, а не наоборот
Армии США, Европы , Израиля , Турции также присутствуют в других странах без согласия оных
И что, им за это что-то было ?
+11
-3
+8
Ответ maripous
О, боже, она правда что ли в деменции? Скажите ей кто-нибудь , что война идет. И мы не дома сидим, а на фронте воюем.
Это не деменция, это мерзость
+11
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+6
бабка угомонись
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
У тебя старые методички. Не записывают. Уже давно можно называть сво войной.
+11
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Удивительно, что ее еще не признали иноагениом
+7
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+5
У бабушки, очередной когнитивный диссонанс, ,Они бегают и прыгают на ОИ, а мы сидим дома," Так какое перемирие, ведь нас на ОИ нет?
+16
-11
+5
Теперь бабушку в иноагенты запишут и штраф впаяют. Если у нас бабушка не согласна с главным дедушкой, то это может для нее плохо кончиться
+7
-3
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Какую чушь она несет
+6
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Ответ Mbest77
Удивительно, что ее еще не признали иноагениом
А следовало бы признать за такие глупости, перетекающие во вредительство. Надо думать, что городит.
+9
-5
+4
Какое перемирие?!Это если б с нашим флагом,гербом,гимном🇷🇺🇷🇺🇷🇺другое дело!А так... двуличные лицемеры...!!!Кто будет выступать в нейтральном статусе -удачи им, всё равно все будут знать -это российские спортсмены!!!А то,что подавляющее большинство отказались-тоже молодцы,патриотизм на более высоком уровне!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺И да,мы крутые!!!
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Что она несёт... 🤨
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Ответ Kerghoodoo
Я, честно говоря, очень мало знаю о событиях в б. Югославии. Но думаю, что политика двойных стандартов и разделение свой чужой были и там.
Ну, и прекрасно! Мы тоже научились использовать двойные стандарты... и, еще: посмотрите на фото вьетнамских детей, искачеленных американскими химическими атаками... фото полно в Сети.
+5
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Ответ NewZealander
Что она несет?
В Системе пошел сбой. Плюрализм мнений?
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Ответ Alexander2022
Комментарий скрыт
В апреле 2022 Россия отказалась от перемирия ?
+4
-2
+2
Ответ Alex Taurus
Ну, и прекрасно! Мы тоже научились использовать двойные стандарты... и, еще: посмотрите на фото вьетнамских детей, искачеленных американскими химическими атаками... фото полно в Сети.
Лично я считаю, что Россия не использует двойные стандарты - мы подходим к каждому случаю индивидуально и досконально изучаем вопрос. А вот политика двойных стандартов западных партнёров лицемерна и достойна осуждения!!1 ;)
+3
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+2
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Что ты лепишь 😏😏 это тебя уже давно надо внести в иноагенты
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Тарасова+Байден ,одна сатана🤣🤣🙈🙈
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что-то съела...завтра переобуется...
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Накатила что ли...никакого перемирия
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Зачем она лезет в политику, возомнила из себя Рузвельта что ли в инвалидной коляске?
+3
-1
+2
Ответ ivanzhu90
Вам не сообщили? 2022 год Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией
Наши фабы с ними зато хорошо говорят!
+3
-1
+2
Тарасова бредит? Она явно перепутала олимпийское перемирие с допуском наших спортсменов. Старость не радость! Пора старушку оставить в покое, а не названивать ей.
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