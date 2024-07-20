Формы «Зенита» и «Спартака», 85 штрафов Тюкавина, победа Надаля за 4 часа, украинцы не будут пожимать руки россиянам на ОИ и другие новости

1. «Зенит» поместил золотой шеврон на форму в честь 100-летия клуба: «Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования на российской футбольной арене». Клуб также представил новую форму со слоганом «ФоРРРма льва»: «Лев – одна из главных составляющих культурного кода Петербурга. Царь зверей».

Новые формы также презентовали «Спартак», махачкалинское «Динамо», «Оренбург» и «Акрон».

2. Форвард «Динамо» Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей, 55 из них – за превышение скорости.

3. Надаль за 4 часа обыграл Навоне в четвертьфинале в Баштаде, Карбаллес-Баэна, Монтейро, Скатов выбыли. Алькарас сделал тату на ноге с Эйфелевой башней и датой финала «Ролан Гаррос»-2024.

4. СКА не подпишет Евгения Кузнецова в ближайшее время. Клубу нужно провести обмены для расчистки платежной ведомости. Михаил Сергачев продает дом в Тампе за 10,9 млн долларов.

5. Трансферы. Капитан сборной Испании Альваро Мората перешел в «Милан», «Атлетико» получил за форварда 13 млн евро. «Ростов» взял в аренду вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

Вендел согласовал 5-летний контракт с «Галатасараем» на 4 млн евро в год и бонусы. «Барселона» планирует использовать кредит для покупки Нико Уильямса (отступные – 58 млн евро), предложила Дани Ольмо контракт на 6 лет и готова выплатить «Лейпцигу» 60 млн евро, а также продаст Рафинью, если получит 50 млн евро, а Серджи Роберто покинет «Барсу», он устал ждать. «МЮ» готов продать Магуайра, Каземиро, Эриксена, Уан-Биссаку и Линделефа, Антони отпустят в аренду, если другой клуб будет платить ему, также «Юнайтед» хочет перехватить Хави Симонса у «Баварии». «ПСЖ» просит 70 млн евро за Угарте, «Манчестер» не готов платить столько, возможна аренда с правом выкупа.

6. МОК объявил о начале олимпийского перемирия. Украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже. Жители России смогут посмотреть трансляции Игр на сайте Международного олимпийского комитета.

7. ФИФА отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины до 31 августа, сборная сможет сыграть на Олимпиаде. Игра Лиги наций Бельгия – Израиль пройдет в Венгрии, бельгийские города отказались принять матч.

8. Словенец Тадей Погачар победил на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» и упрочил лидерство в общем зачете.

9. Владислав Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой. Это третий брак бывшего футболиста «Зенита» и нынешнего играющего спортивного директора «Чисто Питер».

10. Австралийский игрок в хоккей на траве Мэттью Доусон ампутировал поврежденную фалангу пальца ради участия в Олимпиаде-2024.

11. Карлос Сайнс выиграл первую практику на Гран-при Венгрии. Ландо Норрис победил во второй практике, Шарль Леклер столкнулся с барьерами.

12. Бронни Джеймс лидирует по количеству ставок на лучшего новичка года. Верите в сына Леброна?

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