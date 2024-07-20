Перес аварией завершил квалификацию к Гран-при Венгрии. Место Серхио в «Ред Булл» под угрозой из-за слабых результатов

Гонщик « » вновь неудачно провел квалификацию.

Перес врезался в барьеры задней частью болида в первом сегменте квалификации к . Гонщик занял 16-е место по итогам сессии.

Серхио продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2026 года, однако на фоне провалов предполагается, что мексиканца могут заменить в 2025-м или даже по ходу нынешнего сезона.

Сессию на несколько минут прервали красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

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