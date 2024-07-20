Перес аварией завершил квалификацию к Гран-при Венгрии. Место Серхио в «Ред Булл» под угрозой из-за слабых результатов

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес вновь неудачно провел квалификацию.

Перес врезался в барьеры задней частью болида в первом сегменте квалификации к Гран-при Венгрии. Гонщик занял 16-е место по итогам сессии.

Серхио продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2026 года, однако на фоне провалов предполагается, что мексиканца могут заменить в 2025-м или даже по ходу нынешнего сезона.

Сессию на несколько минут прервали красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

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27 комментариев
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Это уже какой-то классикой становится
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
даже жаль бедолагу
Чего его жалеть, хотел бы - давно бы ушел.
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даже жаль бедолагу
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Похоже, что дни Переса в Ред Булл сочтены.
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перес, кажется, делает все, чтобы его выперлииз команды.
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Ответ delPierro
перес, кажется, делает все, чтобы его выперлииз команды.
Да, команда ждёт хотя бы места 5 от него, а он крашит, крашит и крашит. Ну ничего может скажут что он в практиках ехал быстро, значит надо оставить.
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вылететь в скучной Венгрии это триумф)
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Ответ Подельман Кесельмана
сайнса бы досрочно от фуры оторвать, и прямо в спа в ред булл посадить... )
Чтоб Макс разнылся, когда испанец будет его прессинговать? У Карлоса есть характер
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Haha! Klassik
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Константа
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Ответ delPierro
перес, кажется, делает все, чтобы его выперлииз команды.
Ищет пределы... терпения
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Похоже после перерыва Рик займёт место Перца.
Тот хотя бы может машины бить не будет в каждой гонке
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Жалко добряка
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Перес кажется в психологическую яму упал. Заменят его.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Ждем вылета еще других топовых крашеров - Алонсо и Сарджента
Сарджент, чтоб Вы знали, в этом году уже 9 раз переквалифицировал Переса
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Ответ Подельман Кесельмана
сайнса бы досрочно от фуры оторвать, и прямо в спа в ред булл посадить... )
А на его место кто сядет? Олли?
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Перес же старый уже для больших заездов
Он ушел глубиной в сливочную жизнь на мадриде
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Боттас был лучший вторикелла. Перес вообще не тянет
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Мы верим, что мы будем в ф1 в 25 мы мы мы мы
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Перес-домой, пора домой… Столько косячить, это нужен еще талант!
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загубить карьеру в топ-команде - надо уметь!
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Ну, так вы КК не выиграете.
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Рэст ин писс, ю вонт би миссед, как говорится.

На такой машине показывать такие результаты - никто камня в адрес РБ не кинет, когда его уволят посреди сезона.
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Шестерке это карма за 2021 год 😂😂😂😂😂
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сайнса бы досрочно от фуры оторвать, и прямо в спа в ред булл посадить... )
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Последнее гран при смотрит))
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