Ковальчук об Олимпиаде: «То, что нас не пустили – абсурд, уникальная несправедливость. Люди, принявшие решение, пожалеют. Ломать карьеры молодых пацанов и девчонок – некрасиво»

Теги Илья Ковальчук КХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2024 Политика Матч ТВ Даниил Медведев Хоккей

Илья Ковальчук высказался о российских спортсменах на Олимпиаде-2024.

Ранее стало известно, что в Париже выступят 15 российских спортсменов.

«То, что не пустили туда нас, это абсурд. Об этом уже очень много говорили. Это уникальная несправедливость. И те люди, которые принимали это решение, пожалеют об этом.

Ломать карьеры молодых пацанов и девчонок, когда они находятся на пике, и спортивный век совсем маленький – их лишили возможности побороться за мечту. Это очень некрасиво. Тем более некоторые из них даже несовершеннолетние. И они не имеют даже права голоса.

Если о ребятах, которые на Олимпиаду поехали – я знаю, что мнения разделились. Но я сам был в такой ситуации, когда мы отправились в Корею в 2018 году, где победили на Олимпийских играх. Мы выступали тоже без флага и гимна. Но, как мы тогда говорили, Россия и флаг в нашем сердце.

И я думаю, что все те ребята, которые будут сейчас выступать – мы обязаны их поддержать. Я точно буду болеть в теннисе за Даниила Медведева. И за всех ребят тоже, кто попали на Олимпиаду. Там ведь еще гребля есть, батут, плавание, велогонки.

Всем им удачи, и чтобы не слушали, что происходит вокруг. К сожалению или к счастью, сейчас есть огромное количество сетей, которые разносят любую информацию. В большинстве своем она неправдоподобная.

Я уверен, что 99 процентов людей нашей замечательной родины будут переживать и болеть за наших спортсменов. А если, дай бог, кто‑то победит, станем их чествовать как олимпийских чемпионов», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

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30 комментариев
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Это он про кого сейчас? Входят ли в "пожалеют об этом" люди, не пустившие спортсменов на ОИ из самой РФ, типа Мамардашвили? И те, кто орал про предателей?
+33
-5
+28
Ответ Биомеханоид
Это он про кого сейчас? Входят ли в "пожалеют об этом" люди, не пустившие спортсменов на ОИ из самой РФ, типа Мамардашвили? И те, кто орал про предателей?
В целом, верно говорите, только Мамардашвили - это вратарь Грузии) Наверное, про мамиашвили говорите, который борец.
+15
0
+15
А каким образом пожалеют люди, которые принимают решения?
+14
-1
+13
«Абсурд, несправедливость, пожалеют об этом»…. И Илюша туда же, думают они все, что Кащей Бессмертный с ними навсегда, ну-ну….))
+13
-4
+9
Зри в корень, хоккеист.
Причинно-след. связи вспомни и назови.
Почитай Международное право.
По ходу, в гос.депутаты или в чиновники "метит" Илюша... 🤔😊😁😀😂
+9
-2
+7
Ответ Dmitry Arsentyev
В целом, верно говорите, только Мамардашвили - это вратарь Грузии) Наверное, про мамиашвили говорите, который борец.
Хех, вы правы, конечно. Запутался в "швилях".
+6
0
+6
Самокритика?
+3
0
+3
Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий удален модератором
А как вы определили дату объявления войны? И что значит той?
+5
-2
+3
Те кто принимали решение наверху вряд ли будут жалеть. С обоих сторон. А вот многие сами не поехали, как та же Чекунова например. Вот тут конечно клиника. Думает что будет вечно 19-летней. Вот она точно будет жалеть по прошествии лет
+2
-1
+1
Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Вы сговорились что ли, один про хороших украинок, вы , что это все-таки оно, так что такое-то фарион или описка фараон?
+2
-1
+1
Ответ Dmitry Arsentyev
В целом, верно говорите, только Мамардашвили - это вратарь Грузии) Наверное, про мамиашвили говорите, который борец.
Или философ.
+1
0
+1
Ответ Биомеханоид
Это он про кого сейчас? Входят ли в "пожалеют об этом" люди, не пустившие спортсменов на ОИ из самой РФ, типа Мамардашвили? И те, кто орал про предателей?
Мамиашвили...
Это про кипера грузинской сборной по ногомячу ты...
+1
0
+1
Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий скрыт
А что такое фарион и как оно пожалело.
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Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий удален модератором
Не антироссийского в смысле государства, а нашего подконтрольного президента. Это не война .таких протестов против власти во всем мире навалом. даже у нас.
0
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Ответ Ковид 07.10.52
А что такое фарион и как оно пожалело.
Комментарий удален модератором
Ответ Ковид 07.10.52
А как вы определили дату объявления войны? И что значит той?
Вы просто не знаете. Предоставьте ему 30сек, он даст небольшую историческую справку.))
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Ответ Ковид 07.10.52
Новый аргумент , несовершеннолетних не пустили враги и тут Валиева с допингом вспомнилась...
👍😀
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Ответ Karra
Зато фигачить ракетами по детским площадкам очень красиво.
Так ты изучи вопрос. Парадигма задана давно - дети А идут в школу, дети Б сидят в подвале. Наша задача - чтобы наши дети не сидели в подвалах, и для этого надо уничтожить нацистов. Все просто же.
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Ответ Kerghoodoo
Так ты изучи вопрос. Парадигма задана давно - дети А идут в школу, дети Б сидят в подвале. Наша задача - чтобы наши дети не сидели в подвалах, и для этого надо уничтожить нацистов. Все просто же.
Осталось только разобраться, кто же на самом деле нацисты.
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Ответ Ковид 07.10.52
А как вы определили дату объявления войны? И что значит той?
Комментарий удален модератором
Ответ Ковид 07.10.52
А что такое фарион и как оно пожалело.
Комментарий удален модератором
Все более чем справедливо.
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Зато фигачить ракетами по детским площадкам очень красиво.
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Это он что на минспорта и руководство страны выкатил предъяву?
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Свои или Чужие не пустили. Свои сердобольные чиновники или международные вражины? Илья заслуженный человек, и талантливый спортсмен. Мы его искренне уважаем, и у него своя точка зрения, на которую он имеет право, как и каждый из нас. Но вряд ли ему доходчиво можно объяснить кто начал надламывать ситуацию с "сочинских хроник" и потом окончательно надломил. Но в данном контексте международные чиновники могли быть намного более мудрыми и гибкими, чем продемонстрировали бы однозначную "внеполитичность" спорта как явления; и заработали бы настоящий авторитет у всего без исключений мирового спортивного сообщества, а не обрастали коростой двойных стандартов.
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0
а ломать жизни миллионов людей, в том числе и российских граждан, которые погибают непонятно за что, нормально? они такие же люди
+4
-4
0
Новый аргумент , несовершеннолетних не пустили враги и тут Валиева с допингом вспомнилась...
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
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