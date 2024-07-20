Ковальчук об Олимпиаде: «То, что нас не пустили – абсурд, уникальная несправедливость. Люди, принявшие решение, пожалеют. Ломать карьеры молодых пацанов и девчонок – некрасиво»

Илья Ковальчук высказался о российских спортсменах на Олимпиаде-2024.

Ранее стало известно, что в Париже выступят 15 российских спортсменов.

«То, что не пустили туда нас, это абсурд. Об этом уже очень много говорили. Это уникальная несправедливость. И те люди, которые принимали это решение, пожалеют об этом.

Ломать карьеры молодых пацанов и девчонок, когда они находятся на пике, и спортивный век совсем маленький – их лишили возможности побороться за мечту. Это очень некрасиво. Тем более некоторые из них даже несовершеннолетние. И они не имеют даже права голоса.

Если о ребятах, которые на Олимпиаду поехали – я знаю, что мнения разделились. Но я сам был в такой ситуации, когда мы отправились в Корею в 2018 году, где победили на Олимпийских играх. Мы выступали тоже без флага и гимна. Но, как мы тогда говорили, Россия и флаг в нашем сердце.

И я думаю, что все те ребята, которые будут сейчас выступать – мы обязаны их поддержать. Я точно буду болеть в теннисе за Даниила Медведева. И за всех ребят тоже, кто попали на Олимпиаду. Там ведь еще гребля есть, батут, плавание, велогонки.

Всем им удачи, и чтобы не слушали, что происходит вокруг. К сожалению или к счастью, сейчас есть огромное количество сетей, которые разносят любую информацию. В большинстве своем она неправдоподобная.

Я уверен, что 99 процентов людей нашей замечательной родины будут переживать и болеть за наших спортсменов. А если, дай бог, кто‑то победит, станем их чествовать как олимпийских чемпионов», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.