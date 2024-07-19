«Матч ТВ» забрал Ла Лигу, Аргентина и Франция кидают друг другу претензии, «сборные отелей» – соперники России, 15 россиян едут на Олимпиаду, топ-трансфер «МЮ» и другие новости

1. «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать Ла Лигу и другие турниры Испании ближайшие 7 лет. Больше всех обрадовались Станислав Минин и Константин Генич. А вот Okko в шоке: компания, владеющая телеправами, могла «тайно» перепродать их. Официальная позиция Okko – права на Примеру вернули «Телеспорту» еще 8 июля.

2. Энцо и сборная Аргентины получили поддержку федерального масштаба. Вице-президент обратилась к обидевшимся французам: «Хватит изображать возмущение, лицемеры». Президент Хавьер Милей тоже считает, что Месси и остальным не за что извиняться. Де Поль пояснил, что мир просто не понял шутку аргентинцев, а отец Энцо напомнил, как к ним относились немцы и французы в прошлом. За Францию вступился Уго Льорис, назвавший кричалку «атакой на французский народ», а Меньян уже с иронией шутит по поводу предстоящего расследования выходки аргентинцев.

3. Сборная России может сыграть осенью с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией. Мостовой не впечатлен: «Это сборные отелей, а не команды». В рейтинге ФИФА команда Валерия Карпина сохранила 33-е место.

4. 15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже – меньше было только при царе. У них будет нейтральный статус, поэтому участвовать в церемонии открытия Игр они не смогут. Вероника Степанова считает, что к спортсменам могут появиться вопросы, Дмитрий Губерниев назвал участие россиян в ОИ-2024 «мостиком» к олимпизму.

5. «Манчестер Юнайтед» опередил «Реал» и приобрел у «Лилля» 18-летнего Лени Йоро. Французы за защитника получат до 70 млн евро. Часть средств отбили на продаже Мэйсона Гринвуда в «Марсель».

6. Около 3,8 млн россиян посмотрели финал Евро-2024 – в два раза меньше, чем финал предыдущего ЧЕ. Тем не менее Георгий Черданцев уверяет, что эфиры привлекали «сумасшедшие цифры».

7. Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии FourFourTwo. ESPN представил свой топ-25 спортсменов с 2000 года: рейтинг возглавил Майкл Фелпс.

8. Евгений Кузнецов стал свободным агентом после расторжения контракта с «Каролиной».

9. «Барселона» показала домашнюю форму, дизайн которой посвящен 125-летнему юбилею клуба. «Арсенал» представил выездной комплект черного цвета – это дань уважения африканским болельщикам.

10. Бывший спортивный врач Фуэнтес рассказал об использовании Испанией государственной системы допинга на Олимпиаде-1992.

11. В квалификации Лиги конференций «Урарту» победил «Калев», «Сараево» выбил «Актобе». В Лиге Европы «Шериф» обыграл «Зирю», «Ботев» прошел «Марибор».

12. «Зенит» попросил медиафутбольный «Чисто Питер» не продлевать защитника Запрягаева из-за его дружбы с Круговым.

Цитаты дня

Мать Мбаппе: «Реал» – величайший клуб мира, здесь чувствуется масштаб. Почувствовала разницу, в том числе и с «ПСЖ»

Дмитрий Васильев: «Олимпийские игры нужно показывать. Это недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна»

Агент Паремузов: «Институт сборных надо распустить. Зачем всех смешить? Беларусь, Казахстан – кому это интересно? Давайте Мадагаскар или еще найдем что-нибудь экзотическое»

Мостовой о будущем: «Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Хотя лично я идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю»