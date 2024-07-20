Баштад (ATP). 1/2 финала. Надаль играет решающий сет с Айдуковичем, Боржес встретится с Тиранте

Теги Рафаэль Надаль результаты ATP Nordea Open Тиаго Тиранте Дуе Айдукович Нуну Боржес Теннис

Рафаэль Надаль играет с Дуе Айдуковичем в полуфинале в Баштаде.

Сетка турнира здесь.

Nordea Open

Баштад, Швеция

15 – 21 июля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) Дуе Айдукович (Хорватия)
4:6|6:3|5:3
Дата проведения
20 июля, 14.10
Онлайн матча

 

Тиаго Тиранте (Аргентина) Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
20 июля, 16.30
Онлайн матча
48 комментариев
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Как же зрители соскучились и рады снова лицезреть идеально расставленные бутылочки.
Будем объективны - величайший в теннисной истории ритуал
+11
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+7
В трех сетах победа тут, а сразу после - в паре с Руудом выходить в финал, Рафа неплохо разминается на турнире😎
+7
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+6
Ответ Stas Salesov
В трех сетах победа тут, а сразу после - в паре с Руудом выходить в финал, Рафа неплохо разминается на турнире😎
после такого надо месяц отпуска брать, а не на Олимпиаду ехать)
+5
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Ответ Жирный Лукаку
Очень тяжёлый Рафа + много брака. Что ему ловить на ОИ не очень понимаю
Ну камон, он в 38 4 часа вчера отбегал. В футболе раз в неделю 60-70 минут бегают и уже восхищаются Пепе, Модричами и Тьягу Силвами, разбирают их стиль жизни и как они это делают. Лол
Да и главный старт через 2 недели
+7
-2
+5
Рафыч реально оформит титул в 2024 раньше Новака
+6
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+5
Удачи Рафаэлю👌.
+7
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Офигеть тут в комментариях зубоскалы.
Вообще этот турнир рассматривался специально, как подготовка к Олимпиаде. Убиваться в третьем матче подряд Рафа будет вряд ли
+9
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+4
Ответ mr_ h2o
Ну это все таки формальности) такую водокачку Новак всяко бы выиграл
Где-то улыбнулся Томаш Махач
+3
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Ответ Максим Пестов
Думаешь пару стоит играть, если тут победит?
Каспер тут просто так что ли остается, надо играть. Да и зрители билеты купили, всегда аншлаг. Рууд к тому же с семьей здесь, Рафа тоже, потом можно в семейном кругу отметить хорошую неделю
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0
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Ну все равно балканец хорошее впечатление оставляет, играет от себя, смело, а не сидит за блоком как вчерашний латиноамериканский грунтовый червяк
+5
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+2
Рафуил оказался в интересной компании- Дуче, Тиран-те, Боржиа ...
Вобщем надо брать титул
+4
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Ответ S.Graf
Волнуется Айду. Тяжело молодому балканцу играть против какого-то испанского ноунейма
Волнуется? Хм... Ну, не знаю. Может и так.
На мой взгляд, тут только один играет, и это не Дуе.
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три гейма унижения
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Поплыл хорват, главное не ослаблять хватку и довести до победы без нервов
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Дуче интересно бьет с бх
+2
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Как же красиво играет Айдукович... Одно удовольствие смотреть на гения...
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Всего полтора часа на 2 сета, в 3м силы должны быть
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Да, пока кажется, что будет удачей, не проиграть с двумя баранками. Смотрим дальше
+3
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Пробивает хорват очень мощно конечно, но не всегда по месту
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0
Аждуковича громить. Вамос, Рафа!
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Ответ Максим Пестов
Поплыл хорват, главное не ослаблять хватку и довести до победы без нервов
ну да, как же без нервов...
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Комментарий удален пользователем
Как же не везёт Рафе.. молодой, проводящий лучший турнир в жизни соперник
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Ответ Stas Salesov
В трех сетах победа тут, а сразу после - в паре с Руудом выходить в финал, Рафа неплохо разминается на турнире😎
Думаешь пару стоит играть, если тут победит?
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Ответ Olya B.
Волнуется? Хм... Ну, не знаю. Может и так. На мой взгляд, тут только один играет, и это не Дуе.
А что же он делает? На месте не стоит, пытается и тащить, и обострять. Много ошибок в простейших ситуациях - что это, если не волнение
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Это рационально, подводит себя к Парижу
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Ajde Ajdu!
))))
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Сломался что ли!? (((
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Он вернулся
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Ну всё, начались поддавки
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