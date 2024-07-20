Баштад (ATP). 1/2 финала. Надаль играет решающий сет с Айдуковичем, Боржес встретится с Тиранте
Рафаэль Надаль играет с Дуе Айдуковичем в полуфинале в Баштаде.
Сетка турнира здесь.
Nordea Open
Баштад, Швеция
15 – 21 июля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 20 июля, 14.10
- Дата проведения
- 20 июля, 16.30
Будем объективны - величайший в теннисной истории ритуал
Да и главный старт через 2 недели
Вообще этот турнир рассматривался специально, как подготовка к Олимпиаде. Убиваться в третьем матче подряд Рафа будет вряд ли
Вобщем надо брать титул
На мой взгляд, тут только один играет, и это не Дуе.
))))