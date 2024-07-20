Баштад (ATP). 1/2 финала. Надаль играет решающий сет с Айдуковичем, Боржес встретится с Тиранте

Рафаэль Надаль играет с Дуе Айдуковичем в полуфинале в Баштаде.

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Nordea Open

Баштад, Швеция

15 – 21 июля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал