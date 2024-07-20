«Локомотив» и «Акрон» забили пять голов в первом матче РПЛ – 3:2. У Воробьева победный мяч и ассист

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Воробьев Солтмурад Бакаев Сергей Пиняев Акрон Абу-Саид Эльдарушев онлайны Алексей Батраков Футбол

«Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте Сергей Пиняев открыл счет с передачи Дмитрия Воробьева. На 34-й полузащитник «Локомотива» снова забил, но гол отменили из-за игры рукой.

С 36-й по 40-ю минуту команды забили три гола: Солтмурад Бакаев сравнял счет на 36-й, Алексей Батраков снова вывел железнодорожников вперед на 38-й, а Абу-Саид Эльдарушев снова сравнял на 40-й.

На 79-й минуте Воробьев забил третий гол «Локомотива».

Локомотив – Акрон 3:2 (2:2, 1:0)
Дата проведения
20 июля, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Пиняев, 1:1 – 36 Бакаев, 2:1 – 38 Батраков, 2:2 – 40 Эльдарушев, 3:2 – 79 Воробьев.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Сарвели, 57), Ньямси, Сильянов, Морозов, Тикнизян (Раков, 80), Баринов, Карпукас (Самошников, 57), Батраков, Пиняев (Сулейманов, 69), Воробьев (Салтыков, 80).
АкронВолков, Савичев, Эшковал, Паулу Витор, Димоски, Палиенко (Gribov, 82), Кузьмин (Джурасович, 59), Лончар, Бакаев (Dmitriev, 65), Данилин (Москвичев, 82), Эльдарушев (Тимошенко, 65).
Предупреждения:
Данилин (45+1), Баринов (45+1), Палиенко (56), Димоски (63), Батраков (86).

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160 комментариев
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Страшно. Очень страшно. Мы не знаем что ждать от Локомотива. Если бы мы знали, но мы не знаем.
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Ну началось. Когда в РПЛ мало забивают наши горе болельщики вещают про автобус и про невозможность смотреть такой футбол. Когда в РПЛ начинают забивать много эти же люди начинают рассказывать про никакущую защиту и невозможность смотреть этот дворовый футбол. Малята, так очевидно же, что когда в игре много забивают это значит, что нападение сыграло лучше чем оборона. Это же азы!
+59
-7
+52
Судьи пьяные там что ли за монитором ?
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-3
+32
Ну и цирк! Москалёв игрок матча! Дайте ему эту статуэтку сегодня! :)))))
+35
-4
+31
как москалев спасал локомотив от позора. Акрон должен был выигрывать этот матч. два пенальти в ворота локомотива должны были назначить.
+36
-9
+27
Судья клоун
+24
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+19
Ответ Рамиль Галиахметов
Москалев говорящая фамилия получается, два пенальти простил в ворота Локо
один 100%..причем даже смотреть не стал,что говорит о предвзятости.
+23
-4
+19
Москалев говорящая фамилия получается, два пенальти простил в ворота Локо
+24
-8
+16
Сегодня все матчи, можно будет смотреть с интересом.
Всех с началом нового сезона, чемпионата России!!!
+19
-3
+16
Иду на стадион, болеть за Локо 💪
+21
-6
+15
Ответ Утя Ваткин
Страшно. Очень страшно. Мы не знаем что ждать от Локомотива. Если бы мы знали, но мы не знаем.
Если бы ещё коментаторы говорили про, что происходит на поле, не исторические справки. Прицепятся к одному из игроков и штудируют его вдоль и поперёк.
+16
-1
+15
Че происходит то 😳 ответ за ответом
+12
0
+12
С одной стороны весело, с другой стороны в обороне мы также по четвергам после работы 8 на 8 играем.
+12
-1
+11
Ответ Утя Ваткин
Страшно. Очень страшно. Мы не знаем что ждать от Локомотива. Если бы мы знали, но мы не знаем.
Не сцать! Всё будет ок! 🤝💪👍
+17
-6
+11
Позор Москалеву, случайно такое судейство не бывает. Акрону респект и уважуха за эту игру
+16
-5
+11
тут явная игра рукой...Чтож.Судья явно купленный.
+16
-5
+11
Воробьёв красавец!
А тот кто из Акрона за ним бежал ваще на премию отработал🤢
+10
0
+10
Пиняев хорош пока 👍
+9
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+9
Локомотив решил вместо игроков покупать судей
+14
-5
+9
Ну на ничью Акрон точно наиграл, молодцы. Москалев в случае 2 пенальти Акрона это что-то с чем-то, конечно
+11
-2
+9
Админресурс в действии)
+12
-4
+8
Ответ За наш футбол!
Воробьёв красавец! А тот кто из Акрона за ним бежал ваще на премию отработал🤢
Воробьёв отличный игрок для Локо. Короче бык !
+8
-1
+7
Ответ Утя Ваткин
Вопрос за вопросом. Где оборона.
Оборона крайний раз замечалась года 3 назад, при Николиче еще
+8
-2
+6
Воробьев забил и ливень пошел с громом и молниями сразу.
+8
-2
+6
Ответ Юрий Баранов
Если бы ещё коментаторы говорили про, что происходит на поле, не исторические справки. Прицепятся к одному из игроков и штудируют его вдоль и поперёк.
ладно бы справки, но обсуждать имя певца в момент, когда идёт повтор нарушения с потенциальным выходом один на один-это просто жесть
+6
0
+6
Пиняева с первым голом нашего нового чемпионата!
Забивай ещё
+7
-1
+6
Ответ Партия Новых Регионов
С одной стороны весело, с другой стороны в обороне мы также по четвергам после работы 8 на 8 играем.
Ага. Только вы там бегаете на 10 км/ч медленнее.
+7
-1
+6
Ответ Amalfitano
Ну началось. Когда в РПЛ мало забивают наши горе болельщики вещают про автобус и про невозможность смотреть такой футбол. Когда в РПЛ начинают забивать много эти же люди начинают рассказывать про никакущую защиту и невозможность смотреть этот дворовый футбол. Малята, так очевидно же, что когда в игре много забивают это значит, что нападение сыграло лучше чем оборона. Это же азы!
Иногда, когда защита дырявая, это значит, что защита дырявая, а не сильные нападающие
+9
-3
+6
В 3 центральных не получается, надо в 4 играть
+6
0
+6
Две штанги и два не поставленных пенальти спасли Локо от мощного Акрона. Можно продолжить кричать о том, что Зенит позор России. В Локо всё отлично :)
+15
-10
+5
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