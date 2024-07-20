«Локомотив» и «Акрон» забили пять голов в первом матче РПЛ – 3:2. У Воробьева победный мяч и ассист
«Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 28-й минуте Сергей Пиняев открыл счет с передачи Дмитрия Воробьева. На 34-й полузащитник «Локомотива» снова забил, но гол отменили из-за игры рукой.
С 36-й по 40-ю минуту команды забили три гола: Солтмурад Бакаев сравнял счет на 36-й, Алексей Батраков снова вывел железнодорожников вперед на 38-й, а Абу-Саид Эльдарушев снова сравнял на 40-й.
На 79-й минуте Воробьев забил третий гол «Локомотива».
- Дата проведения
- 20 июля, 15.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 28 Пиняев, 1:1 – 36 Бакаев, 2:1 – 38 Батраков, 2:2 – 40 Эльдарушев, 3:2 – 79 Воробьев.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Сарвели, 57), Ньямси, Сильянов, Морозов, Тикнизян (Раков, 80), Баринов, Карпукас (Самошников, 57), Батраков, Пиняев (Сулейманов, 69), Воробьев (Салтыков, 80).
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Акрон –
Волков, Савичев, Эшковал, Паулу Витор, Димоски, Палиенко (Gribov, 82), Кузьмин (Джурасович, 59), Лончар, Бакаев (Dmitriev, 65), Данилин (Москвичев, 82), Эльдарушев (Тимошенко, 65).
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Всех с началом нового сезона, чемпионата России!!!
А тот кто из Акрона за ним бежал ваще на премию отработал🤢
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