«Локомотив» и «Акрон» забили пять голов в первом матче РПЛ – 3:2. У Воробьева победный мяч и ассист

«Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте Сергей Пиняев открыл счет с передачи Дмитрия Воробьева. На 34-й полузащитник «Локомотива» снова забил, но гол отменили из-за игры рукой.

С 36-й по 40-ю минуту команды забили три гола: Солтмурад Бакаев сравнял счет на 36-й, Алексей Батраков снова вывел железнодорожников вперед на 38-й, а Абу-Саид Эльдарушев снова сравнял на 40-й.

На 79-й минуте Воробьев забил третий гол «Локомотива».

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