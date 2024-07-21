«Мы обосрались в прямом смысле этого слова». Капитан «Факела» Квеквескири об 1:3 с «Динамо»

Ираклий Квеквескири словом «обосрались» оценил игру «Факела» против «Динамо».

В 1-м туре Мир РПЛ воронежский клуб в гостях уступил бело-голубым (1:3), играя в большинстве с 39-й минуты.

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова.

Лично я ужасно вошел в игру – плохо играл, мягко говоря, «привез» третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут – быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привела к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча», – сказал полузащитник и капитан « ».

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