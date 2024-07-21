«Мы обосрались в прямом смысле этого слова». Капитан «Факела» Квеквескири об 1:3 с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Ираклий Квеквескири Чемпионат.com брань Футбол

Ираклий Квеквескири словом «обосрались» оценил игру «Факела» против «Динамо».

В 1-м туре Мир РПЛ воронежский клуб в гостях уступил бело-голубым (1:3), играя в большинстве с 39-й минуты.

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова.

Лично я ужасно вошел в игру – плохо играл, мягко говоря, «привез» третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут – быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привела к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча», – сказал полузащитник и капитан «Факела».

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51 комментарий
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В прямом смысле слова? Как Линекер, что ли?
+44
-3
+41
Зачем мне это прислали отдельным пушем, как важную новость?
+31
-4
+27
Ответ justburn
Факел - позор российского футбола?
в народе зенит так называют...
+47
-24
+23
В десять минут первого ночи мне спортс решил прислать этот пуш, потому что в нем есть слово «обосрались»? Просто других причин я не вижу, ведь у меня нету в тегах отслеживаемого ни Динамо, ни Факела, ни этого грузина тем более
+19
-2
+17
Ответ yuhan2010
Для общего развития - покажите парню видео, где делают это самое в прямом смысле.
Матч 30-го тура "Краснодар" - "Динамо"?
+12
-5
+7
Ответ Slavnov
кубок уефа,аха,турнир лузеров,типо кубка интертото,для второсортных команд
Не надо ля-ля , кроме кб за ЦСКА вся страна переживала в финале кубка УЕФА 2005
+6
-1
+5
Ответ Slavnov
в народе зенит так называют...
Разве что полные недоумки и обосновать не могут)))
+6
-1
+5
Ответ tallmuch
В прямом смысле слова? Как Линекер, что ли?
Как Сигал во время удушающего приёма.
+6
-1
+5
Ответ tallmuch
В прямом смысле слова? Как Линекер, что ли?
Как Григорян
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Шакиров
Комментарий удален модератором
Только спартачи всегда болеют в еврокубках против ЦСКА и Зенита. Локомотив к таким у них не относится, хотя они и не друзья. Я лично никогда Спартаку в еврокубках поражения не желал.
+3
0
+3
Вашему колхозу давно пора в пердив
+3
0
+3
Факел - позор российского футбола?
+27
-25
+2
Ответ Slavnov
в народе зенит так называют...
А чем тебе мешает Зенит? Борись до конца Динамо!
+2
0
+2
Сказал как есть без виляния
+1
0
+1
Ответ Локуся
Зачем мне это прислали отдельным пушем, как важную новость?
Отключите свой пуш.
+4
-3
+1
Костолом
+2
-1
+1
Ответ Viktor Martunov
Ну у нас не Британия, сам за Динамо, и всегда за наших болел, хотите верьте, хотите нет.
С победой вас над Факелом Динамики!
+1
0
+1
Ответ Гена от Чебурашки
Только спартачи всегда болеют в еврокубках против ЦСКА и Зенита. Локомотив к таким у них не относится, хотя они и не друзья. Я лично никогда Спартаку в еврокубках поражения не желал.
Ну у нас не Британия, сам за Динамо, и всегда за наших болел, хотите верьте, хотите нет.
+1
0
+1
Ответ Viktor Martunov
А Гену звали? ( Генацвале). что значить . босрались? Такой десант был болел из Воронежа, плохо в стране народ живёт. Своë наверстаите, сами знаете с кем.
Здоровья, Виктор!
+1
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+1
Ответ Slavnov
в народе зенит так называют...
народ и за Единую Россию голосует.
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-10
+1
Если в прямом смысле - то явно съели что-то несвежее, это вопрос к персоналу тогда
+1
0
+1
С возвращением, РПЛ!
+2
-1
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Ответ Гена от Чебурашки
С победой вас над Факелом Динамики!
Спасибо Геннадий- армеец! Как сами сыграли? пока доехал, принял,на своей отписался, вот типа в гости зашëл, зачем не знаю.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
народ и за Единую Россию голосует.
Ну если на госпредприятии работаешь, как можно по другому голосовать?, сразу козни начинаются, удивляете вы А. Д.
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Ответ Russian Horse
В десять минут первого ночи мне спортс решил прислать этот пуш, потому что в нем есть слово «обосрались»? Просто других причин я не вижу, ведь у меня нету в тегах отслеживаемого ни Динамо, ни Факела, ни этого грузина тем более
Может, есть причины? Например, смотрел новость про смываемую втулку и т. д.)
0
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Ответ Гена от Чебурашки
Не надо ля-ля , кроме кб за ЦСКА вся страна переживала в финале кубка УЕФА 2005
Комментарий удален модератором
Ответ Водяра
Заходят игроки Факела в раздевалку и громко кричат: «мы 💩!”
Не чуди.
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Ответ Один живой
Это только начало, пердив ждет вас.
За чем? Хотите за Урал и дальше летать? ну флаг 🚩 вам в руки.
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Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Да? ))) Путин болеет за Спартак, Брежнев за него болел, Лавров болеет)))
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Ответ Slavnov
в народе зенит так называют...
Комментарий удален модератором
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