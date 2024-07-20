Российский пилот Бедрин выиграл спринт «Формулы-3» в Венгрии. Он выступает под флагом Италии

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» выиграл спринт «Формулы-3» в Венгрии.

Победа стала первой для 18-летнего российского гонщика, выступающего под итальянским флагом, на данном уровне.

Бедрин стартовал вторым и опередил обладателя поул-позиции Дино Бегановича на первом круге. Позже пилот «Премы» ошибся при попытке обогнать Никиту и в итоге финишировал третьим, а вторым стал еще один представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Тасанапол Интрафувасак. Кроме того, Бедрин заработал дополнительное очко за быстрейший круг.

Лидер сезона Габриэле Мини (« ») стал 14-м, его напарник – 15-м. Пилот «Хайтека» Люк Браунинг финишировал восьмым, благодаря чему вышел на вторую строчку в чемпионате: у Габриэле 119 очков, у Люка – 115, у Арвида – 113. Бедрин поднялся на 17-м позицию, на его счету 19 баллов.

Формула-3. Венгрия. Ван Хопен выиграл квалификацию, Браунинг разбил болид, Бедрин – 11-й