Баннер «Белгород, мы с тобой» появился на секторе болельщиков «Факела» на матче с «Динамо»

Болельщики «Факели» вывесили баннер со словами в поддержку Белгорода.

« » принимает команду из Воронежа в первом туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

На секторе болельщиков « » появился баннер, который сопровождает надпись: «Белгород, мы с тобой».

Скриншот: t.me/soccerbigi/5905

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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