Баннер «Белгород, мы с тобой» появился на секторе болельщиков «Факела» на матче с «Динамо»
Болельщики «Факели» вывесили баннер со словами в поддержку Белгорода.
«Динамо» принимает команду из Воронежа в первом туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).
На секторе болельщиков «Факела» появился баннер, который сопровождает надпись: «Белгород, мы с тобой».
Скриншот: t.me/soccerbigi/5905
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Давай на меня тоже доносик напиши)))
Благодаря белгородским компаниям и людям в Россию таскали качественную спецтехнику, самосвалы, погрузчики и т.д из Европы по адекватным ценам и в приемлемые сроки. Плюс много чего еще можно было привезти благодаря Белгороду и его жителям.
Сейчас же что? Белгород бомбят, ценник на европейскую/американскую спецтехнику просто космос, да еще и сроки увеличились раз в 5-7, непонятно когда получишь. Повернулись на Восток, закупаем у китайцев, а у тех же белгородцев хлеб отобрали. Люди там вынуждены искать новые сферы, закинув то, чем занимались годами....