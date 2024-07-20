Баннер «Белгород, мы с тобой» появился на секторе болельщиков «Факела» на матче с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Факел Политика Сергей Егоров журналист Футбол

Болельщики «Факели» вывесили баннер со словами в поддержку Белгорода.

«Динамо» принимает команду из Воронежа в первом туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

На секторе болельщиков «Факела» появился баннер, который сопровождает надпись: «Белгород, мы с тобой».

Скриншот: t.me/soccerbigi/5905

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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59 комментариев
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Чего-то не помню таких баннеров до 24 февраля? Странно…
+93
-27
+66
Ответ I BoT
Комментарий скрыт
Что-то не помню таких баннеров до Стрелковых-Гиркиных и прочих моторолл
+66
-14
+52
Ответ Vadim15
Чтото случилось?
васильич объявил о создании санитарной зоны
+55
-8
+47
Чтото случилось?
+62
-23
+39
Да там уже на баннер все не влезут. Щебекино, Тёткино и тд…
+29
-7
+22
Не бомбите, да небомбимы будете
+38
-19
+19
Ответ Роман Ахмедов
Комментарий скрыт
Иди «подзаправься», посмотри вечернего Соловьева))) А то настройки я смотрю сбились у тебя ))
+9
-2
+7
Ответ Антон Фалафель
Всё парень, ты влип. Помощник мизулиной взялся за тебя. ;-((
Они поймали очередного шпиона и диверсанта, по-моему заслужили медальку )
+7
0
+7
Ответ bubon1k
У нас уже и язвить нельзя ? Только стучать?)
Всё парень, ты влип. Помощник мизулиной взялся за тебя. ;-((
+10
-3
+7
А мне по первому каналу говорят каждый день,что Вашингтон почти наш( неужели врут???
+16
-10
+6
А что случилось?
+10
-4
+6
Ответ barcabarcabarcabarca
Комментарий удален модератором
Кажется ты из новой русской элиты) русский мир как говорится )
+7
-1
+6
Ответ Роман Ахмедов
Комментарий скрыт
У нас уже и язвить нельзя ? Только стучать?)
+11
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+5
Ответ Роман Ахмедов
Комментарий скрыт
Ты ничего не понимаешь. Белгород освобождают от кремлëвского режима
Давай на меня тоже доносик напиши)))
+5
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Белгород буквально несколько лет назад был "окном в Европу". По роду деятельности знаю.
Благодаря белгородским компаниям и людям в Россию таскали качественную спецтехнику, самосвалы, погрузчики и т.д из Европы по адекватным ценам и в приемлемые сроки. Плюс много чего еще можно было привезти благодаря Белгороду и его жителям.
Сейчас же что? Белгород бомбят, ценник на европейскую/американскую спецтехнику просто космос, да еще и сроки увеличились раз в 5-7, непонятно когда получишь. Повернулись на Восток, закупаем у китайцев, а у тех же белгородцев хлеб отобрали. Люди там вынуждены искать новые сферы, закинув то, чем занимались годами....
+6
-2
+4
Ответ Роман Ахмедов
Комментарий удален модератором
Ещё раз говорю, иди вечернего Соловьева посмотри, подзаправься, а то на парах идёшь, кряхтеть в разные стороны начал😅
+5
-1
+4
Ответ Роман Ахмедов
тебе смешно...а люди погибают....Но ты недолго посмеешься.Отвечаю.
Так, а ты че их не спасаешь ?) а тут сидишь мне угрожаешь ?) у нас один только президент всех спасает, ты давай это, помоги ему чтоли )
+4
-2
+2
Ответ bubon1k
Чего-то не помню таких баннеров до 24 февраля? Странно…
Удивительно сколько дебилов в стране
+2
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+2
Ответ Александр Александров
васильич объявил о создании санитарной зоны
Карантин? Болеете?
+2
0
+2
Ответ Александр Александров
васильич объявил о создании санитарной зоны
Кто то заболел?
+5
-3
+2
Ответ ОттоДракула
ты уснул?
Оно не просыпалось.
+7
-5
+2
Ответ I BoT
Комментарий скрыт
ты уснул?
+6
-4
+2
Ответ иди поплачь
посмотрите Мариуполь и сегодняшнее видео с "освобожденной" Кирилловки. Там одни магометяне танцуют с Наташами)
Украинки хорошо встретили российских героев, чем им теперь не танцевать?)
+1
0
+1
Ответ Юрий Плотников
А мне по первому каналу говорят каждый день,что Вашингтон почти наш( неужели врут???
Байден сказал, что Путин повелитель Украины. Вот он точно не врет
+3
-3
0
Ответ зенит любит
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ иди поплачь
посмотрите Мариуполь и сегодняшнее видео с "освобожденной" Кирилловки. Там одни магометяне танцуют с Наташами)
У хохлов же Оксанки.
0
0
0
Ответ Roman Araslanov
А что случилось?
И что случилось?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ иди поплачь
Белгород буквально несколько лет назад был "окном в Европу". По роду деятельности знаю. Благодаря белгородским компаниям и людям в Россию таскали качественную спецтехнику, самосвалы, погрузчики и т.д из Европы по адекватным ценам и в приемлемые сроки. Плюс много чего еще можно было привезти благодаря Белгороду и его жителям. Сейчас же что? Белгород бомбят, ценник на европейскую/американскую спецтехнику просто космос, да еще и сроки увеличились раз в 5-7, непонятно когда получишь. Повернулись на Восток, закупаем у китайцев, а у тех же белгородцев хлеб отобрали. Люди там вынуждены искать новые сферы, закинув то, чем занимались годами....
У Европы с разрушением Потоков окон не осталось. Что касаемо Белгорода, то такова участь всех прифронтовых городов.
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Ответ barcabarcabarcabarca
Ты бы шёл батю на помойке искать, а не комменты строчил бы тут
Поможешь найти ?) Судя по твоим комментариям, ты там местный) ориентируешься )
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