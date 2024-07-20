Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона» в матче с «Локо» – после падения Тимошенко в штрафной и попадания мяча в руку Морозова

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Жерзино Ньямси Акрон Евгений Морозов Иван Тимошенко Футбол

Судьи дважды не назначили пенальти в пользу «Акрона» в матче с «Локомотивом».

Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 2:3 в первом туре Мир РПЛ.

На 72-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Жерзино Ньямси. Видеоассистенты Владимира Москалева решили, что 11-метровый в этом эпизоде назначать не нужно. Сам главный арбитр изначально посчитал, что правила нарушал игрок атакующей команды.

На 88-й минуте мяч попал в руку защитнику железнодорожников Евгению Морозову после удара Тимошенко головой из пределов штрафной. Бригада Москалева снова приняла решение не назначать пенальти. 

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94 комментария
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Чистейшая пенка
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Ответ madaev
Чистейшая пенка
почему? атакер его толкает, он спиной к мячу, какая нафиг пенка?
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Первый момент - такую же пенку на Баринове не поставили
второй момент - толчок в спину, из-за чего Морозов теряет концентрацию
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Ответ madaev
Чистейшая пенка
Очень мерзко.
Явно вытащили Локо и явно убили Акрон.
Первый матч - уже скандал. Был бы скандал, если б на месте Акрон был кто-то из топов...
+73
-30
+43
Ответ zuma
Рука в неестественном положении, увеличивает площадь тела игрока при ударе в створ. Интересно как судьи после матча отмазываться будут
Достаточно двумя глазами на эпизод смотреть. Игрока двумя руками в спину толкают
+49
-8
+41
Тип 2 руки кладет на спину и толкает и еще верещает про пенку ахахаха
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Ну вообще-то Тимошенко откровенно его в спину толкает перед тем, как мяч в руку попал, так что там фол в атаке
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То есть 2 руки нападающего на спине Морозова никого не смущают) Прекрасно на повторах видно.
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Чистая пенка
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+13
Ответ AlexZhano__
Падение не видел, а вот как можно было не дать пенку за эту игру рукой, я не понимаю. Не было там фола в атаке.
Если толчок в спину двумя руками это не фол, тогда да, это пенка
+16
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+12
Ответ Roman
Первый момент - такую же пенку на Баринове не поставили второй момент - толчок в спину, из-за чего Морозов теряет концентрацию
Согласен, второй случай вообще смех, Морозов из борьбы в раскоряку спиной к мячу и сопернику оказался, у него шансов не было куда-то руки деть, тут как раз верно разобрались
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Ответ Stanislav Orlov
Комментарий скрыт
Какая разница двух, трех или полуметровая детина. Факт толчка в спину двумя руками это факт
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толкнул в спину,перед рукой...
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Ответ fil_spb
Оба раза вранье. На Баринове был принципиально другой момент. Там защитник Акрона сыграл в мяч. А игрок Локо просто двинул соперника по игре, без какой-либо игры в мяч. Во втором случае никакого толчка не было. Таких эпизодов по нескольку десятков за матч, при каждом угловом, например, я 100% найду такой же "толчок". И ясное дело никто такие контакты не свистит. Вытащил Москалев Локо. И это позор. Еще больший позор, это отмазывать такое.
Болельщик Зенита пишет про позор и отмазывать. Надо прислушиваться, у людей большой опыт и в том и в другом
+8
-1
+7
Ответ zuma
Рука в неестественном положении, увеличивает площадь тела игрока при ударе в створ. Интересно как судьи после матча отмазываться будут
Защитника подтолкнули в спину двумя руками
+8
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+6
Ответ madaev
Чистейшая пенка
или фол в атаке, или пенка )
+5
0
+5
Ответ Stanislav Orlov
Чистая пенка
Рука в неестественном положении, увеличивает площадь тела игрока при ударе в створ. Интересно как судьи после матча отмазываться будут
+22
-18
+4
Москалев лучший игрок матча, браво!
+11
-7
+4
Ответ madaev
Чистейшая пенка
Да какая пенка? Толчок же в спину!!
+5
-2
+3
Да если судить по первому моменту такое же падение у Баринова было. Второй чистый толчок в спину руками
+5
-2
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Спортс, если мой коммент стёрли, то новости про кричалки в адрес Зенита тоже будут стирать?
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50 на 50, а так матч огонь.
+3
-1
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В одном случае толчок в спину защитника, во втором легковеснейший момент, с подставлением игрока Акрона с целью напроситься на пенальти. Все, кто пишет о пенальти, похоже даже ЧЕ прошедший не смотрели, там не давали за очевиднейшие задержки, силовую борьбу с применением рук (не знаю уж как нужно было завалить, чтобы дали), борьба с легковесными пенальти - тенденция, главное, чтобы последовательно выдерживалась.
+4
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Нееее, нап толкнул в спину защитника
+4
-2
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Ну тут как бы защитника Локо в спину немного подтолкнули,другой вопрос- нафига Морозов при толчке такую ласточку исполнил руками, словно балерина)
+4
-2
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Нет там никакого нарушения. Игрок Локомотива спиной к мячу, а руки он расставил из-за откровенного толчка со стороны соперника. Страшно за людей в топе, которые здесь видят фол.
+6
-5
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Атакующий тупо толкает в спину
+3
-2
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Ответ Кубаноид питерский
Очень мерзко. Явно вытащили Локо и явно убили Акрон. Первый матч - уже скандал. Был бы скандал, если б на месте Акрон был кто-то из топов...
Это Российский чемпионат, кто платит, тот и танцует.
+2
-1
+1
Ответ Император Плутона
почему? атакер его толкает, он спиной к мячу, какая нафиг пенка?
Где же он его толкал? Влез перед ним, отобрал мяч и получил коленом от защитника. Чистая борьба нападающего. И фол в итоге защитника.
+4
-3
+1
Ответ Roman
Первый момент - такую же пенку на Баринове не поставили второй момент - толчок в спину, из-за чего Морозов теряет концентрацию
нечего объяснять этим недалеким
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-5
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