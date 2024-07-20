Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона» в матче с «Локо» – после падения Тимошенко в штрафной и попадания мяча в руку Морозова

Судьи дважды не назначили пенальти в пользу «Акрона» в матче с «Локомотивом».

Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 2:3 в первом туре Мир .

На 72-й минуте нападающий « » упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с . Видеоассистенты Владимира Москалева решили, что 11-метровый в этом эпизоде назначать не нужно. Сам главный арбитр изначально посчитал, что правила нарушал игрок атакующей команды.

На 88-й минуте мяч попал в руку защитнику железнодорожников Евгению Морозову после удара Тимошенко головой из пределов штрафной. Бригада Москалева снова приняла решение не назначать пенальти.

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