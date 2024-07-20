Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона» в матче с «Локо» – после падения Тимошенко в штрафной и попадания мяча в руку Морозова
Судьи дважды не назначили пенальти в пользу «Акрона» в матче с «Локомотивом».
Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 2:3 в первом туре Мир РПЛ.
На 72-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Жерзино Ньямси. Видеоассистенты Владимира Москалева решили, что 11-метровый в этом эпизоде назначать не нужно. Сам главный арбитр изначально посчитал, что правила нарушал игрок атакующей команды.
На 88-й минуте мяч попал в руку защитнику железнодорожников Евгению Морозову после удара Тимошенко головой из пределов штрафной. Бригада Москалева снова приняла решение не назначать пенальти.
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второй момент - толчок в спину, из-за чего Морозов теряет концентрацию
Явно вытащили Локо и явно убили Акрон.
Первый матч - уже скандал. Был бы скандал, если б на месте Акрон был кто-то из топов...