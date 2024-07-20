Вечер бокса Pulse Up в Москве: Минеев − Исмаилов, Натыров − Росалес и другие бои

Теги бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Денис Погодин Бокс/MMA/UFC

20 июля в Москве состоится вечер бокса под эгидой Pulse Up, в главном бою которого встретятся Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.

Другие бои вечера:

  • Чингиз Натыров − Серхио Даниэль Росалес;
  • Евгений Ганин − Оливер Даунда;
  • Артур Соловьев − Андрей Гончаров;
  • Марат Исаев − Денис Погодин.

Предварительный кард начинается в 18:55 по мск на «Матч! Боец». Основной кард в 22:00 по мск на «Матч ТВ».

Исмаилов − о противостоянии с Минеевым: «У нас будет четвертый бой, потому что в третьем я выиграю»

Минеев − об отношениях с Исмаиловым: «Мы партнеры по бизнесу, никаких триггеров»

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1 комментарий
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За Минеева 🤘🤘🤘
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