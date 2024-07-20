Кузнецов интересен «Ак Барсу» и «Трактору». Челябинцы дают лучшие финансовые условия («Бизнес Online»)
«Ак Барс» и «Трактор» претендуют на форварда Евгения Кузнецова.
32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он подпишет контракт со СКА на 4 года.
По данным «Бизнес Online», на игрока также претендуют «Ак Барс» (подчеркивается, что главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин дружит с Кузнецовым) и «Трактор».
Утверждается, что челябинцы предлагают воспитаннику местного хоккея самые лучшие финансовые условия.
Также отмечается, что губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер может быть заинтересован в возвращении игрока в контексте сентябрьских выборов главы региона.
Это другое ..... :)