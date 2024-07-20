Кузнецов интересен «Ак Барсу» и «Трактору». Челябинцы дают лучшие финансовые условия («Бизнес Online»)

«Ак Барс» и «Трактор» претендуют на форварда Евгения Кузнецова.

32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он подпишет контракт со на 4 года.

По данным «Бизнес Online», на игрока также претендуют « » (подчеркивается, что главный тренер казанцев дружит с ) и « ».

Утверждается, что челябинцы предлагают воспитаннику местного хоккея самые лучшие финансовые условия.

Также отмечается, что губернатор Челябинской области и президент «Трактора» может быть заинтересован в возвращении игрока в контексте сентябрьских выборов главы региона.