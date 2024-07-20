Кузнецов интересен «Ак Барсу» и «Трактору». Челябинцы дают лучшие финансовые условия («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Политика Анвар Гатиятулин деньги Алексей Текслер Хоккей

«Ак Барс» и «Трактор» претендуют на форварда Евгения Кузнецова.

32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он подпишет контракт со СКА на 4 года. 

По данным «Бизнес Online», на игрока также претендуют «Ак Барс» (подчеркивается, что главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин дружит с Кузнецовым) и «Трактор». 

Утверждается, что челябинцы предлагают воспитаннику местного хоккея самые лучшие финансовые условия.

Также отмечается, что губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер может быть заинтересован в возвращении игрока в контексте сентябрьских выборов главы региона. 

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21 комментарий
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Ак Барс помоему на всех претендует, и пофиг нужен он или нет. Только пенсов раскидали практически, и опять на те-же грабли.
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Ответ Максим Седов
Ну конечно, Челябинск. За деньги врачей и учителей можно купить дорогого хоккеиста. Это все, что нужно знать о целесообразности расходования государственных денег.🤦‍♂️ Лучше бы бюджетникам зарплаты поднимали.
Врачи и учителя потерпят и продолжат поддерживать действующую власть, которая их деньги отдает никому не нужному в нхл хоккеисту
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К выборам Кузе под потолок подложат такой конверт, что даже Борисыч не потянет
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Никто ничего ему кроме СКА дать не может. Только у Ромы под потолком неограниченные возможности. И если вдруг по какой-то случайности он возьмёт Кубок, то победа эта будет не легитимная.
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Ответ Максим Седов
Ну конечно, Челябинск. За деньги врачей и учителей можно купить дорогого хоккеиста. Это все, что нужно знать о целесообразности расходования государственных денег.🤦‍♂️ Лучше бы бюджетникам зарплаты поднимали.
Целесообразность расходования государственных денег по смыслу везде одинакова и определяется бытием. У нас оно вот такое. При всем при том отдать деньги врачам с пожарным, конечно, более справедливо и гуманно, но едва ли целесообразно. Прибавка на круг получится небольшой, и лучше работать из-за нее не станут
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Ответ Максим Седов
Ну конечно, Челябинск. За деньги врачей и учителей можно купить дорогого хоккеиста. Это все, что нужно знать о целесообразности расходования государственных денег.🤦‍♂️ Лучше бы бюджетникам зарплаты поднимали.
На сколько можно поднять зарплаты учителям и врачам на 200 миллионов рублей? Задача для четвертого класса. Считай или не осиливаешь?
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не надо его в Казань, пускай на Урале играет....
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Лучшие финансовые условия у Трактора ....но подпишет контракт за миску супа со СКА ...

Это другое ..... :)
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Валиуллин не исправим 🤦
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Если выбор есть, вернулся бы домой. Дома всегда хорошо
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Ну в Трактор было бы красиво вернуться.
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А окажется всё равно в СКА.
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Ответ Дмитрий Якушевич
Врачи и учителя потерпят и продолжат поддерживать действующую власть, которая их деньги отдает никому не нужному в нхл хоккеисту
Так а на хрена они за него голосуют? Ведь большинство голосов за васильича как раз от этого бюджетного,как бы сказать помягче,легкоуправляемого скопления людей
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Ответ Юрий Плотников
Видимо,но пусть тогда не ноют про свои зарплаты...А терпят,как обычно всю свою "жизнь" терпильную
Так большая часть россиян так и живёт, жалуются на власть, но любят её и всячески поддерживают
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Ак барс только может претендовать своих то нет воспитанников путевых
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Чего? 😁
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Правильно написано, челябинцы дают Текслеру в хоккей менеджера поиграть😅
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