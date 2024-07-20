Макс Ферстаппен: «Алонсо мог выиграть 8 чемпионств. Фернандо – боец, один из лучших в истории, быстрый в любых машинах»
Ферстаппен объяснил, почему считает Алонсо одним из величайших пилотов в истории.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой выбор топ-5 спортсменов «Формулы-1» всех времен.
Нидерландец включил в список коллегу из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который выиграл два титула в 2005-м и 2006-м и не побеждал в гонках более десяти лет.
«Алонсо мог выиграть восемь чемпионств, если бы ему повезло чуть больше с принятием правильных решений в нужный момент. Так что титулы не имеют значения [при определении лучших].
Люди всегда смотрят на то, у кого больше титулов, и ставят таких пилотов на первые строчки. Но дело не только в чемпионствах, и это относится к любому виду спорта.
Является ли лучшим игроком тот, кто шесть раз выиграл Лигу чемпионов или победил один или два раза на чемпионате мира? Не обязательно. Работает команда, и поэтому мне кажется, что Фернандо Алонсо точно является одним из лучших в истории – куда бы он не переходил, он всегда очень и очень быстр.
Но нужна техника, чтобы побеждать в гонках, а у него, увы, не всегда она была. Фернандо – боец. Кроме того, он очень разносторонний гонщик, ведь он способен управлять совершенно разными машинами: в «Ф-1», на «Дакаре», в гонках на выносливость, и он показывает скорость в любых категориях. Мало кто на такое способен», – заявил трехкратный чемпион мира.
«Кого ни назову – раскритикуют!» И кого Ферстаппен выбрал в топ-5 лучших пилотов за всю историю «Ф-1»?
Попробуй призадуматься - если есть чем.
И:
1. Он Алонсо (который был/есть опытнее) не проиграл - даже в одном (первом своём!) сезоне.
2. Росбергу проиграл 1 раз, после которого тот ушёл сразу.
Такие зовутся кратко - маньяк.
(от Макса всяко не дождёшься ответа, довольствуйся моим ...)
Впрочем - также как и великим.