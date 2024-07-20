Макс Ферстаппен: «Алонсо мог выиграть 8 чемпионств. Фернандо – боец, один из лучших в истории, быстрый в любых машинах»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл ралли Дакар Формула-1 Астон Мартин WEC Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен объяснил, почему считает Алонсо одним из величайших пилотов в истории.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой выбор топ-5 спортсменов «Формулы-1» всех времен.

Нидерландец включил в список коллегу из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который выиграл два титула в 2005-м и 2006-м и не побеждал в гонках более десяти лет.

«Алонсо мог выиграть восемь чемпионств, если бы ему повезло чуть больше с принятием правильных решений в нужный момент. Так что титулы не имеют значения [при определении лучших].

Люди всегда смотрят на то, у кого больше титулов, и ставят таких пилотов на первые строчки. Но дело не только в чемпионствах, и это относится к любому виду спорта.

Является ли лучшим игроком тот, кто шесть раз выиграл Лигу чемпионов или победил один или два раза на чемпионате мира? Не обязательно. Работает команда, и поэтому мне кажется, что Фернандо Алонсо точно является одним из лучших в истории – куда бы он не переходил, он всегда очень и очень быстр.

Но нужна техника, чтобы побеждать в гонках, а у него, увы, не всегда она была. Фернандо – боец. Кроме того, он очень разносторонний гонщик, ведь он способен управлять совершенно разными машинами: в «Ф-1», на «Дакаре», в гонках на выносливость, и он показывает скорость в любых категориях. Мало кто на такое способен», – заявил трехкратный чемпион мира.

«Кого ни назову – раскритикуют!» И кого Ферстаппен выбрал в топ-5 лучших пилотов за всю историю «Ф-1»?

35 комментариев
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Спасибо Макс. Спасибо за такие слова 🙏🙏🙏
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"Поэтому его никогда не будет в Ред Булле", - добавил про себя...
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Ответ Великий Алонсо
Как же от этих слов полыхнуло у фанаток самовозников феттеля и хамильтона в комментариях, как же это смешно со стороны смотрится 😂😂😂
Чтож твой несамовозник - ограничился только 2-мя?
Попробуй призадуматься - если есть чем.
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Ответ Имя Фамилия
Что мелочиться-то? Не 8, а 28 мог выиграть чемпионатов. И - не мог, а продолжает мочь. Но ведь не многие понимают - главное не то, что может или нет, а - итоговый результат. К которому он также приложил - нечестное действие.
8 чемпионств к Монце только, остальные к Бразилии
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Алонсо это лузер, который всю карьеру был под Феттелем и Хэмилтоном, обладая мощнейшим болидом. Два титула шакальнул в эпоху коллапса Ф-1 и резко сдулся на следующие 20 лет
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У великой алонсы экстаз, теперь на стене рядом с сотней плакатов Нандо будет висеть календарик с Максом
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Мог выиграть 8, а мог выиграть 0. А если бы ньюи не родился или не пошел в ф1 , то статистика чемпионов была бы совсем другой.
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Ответ Incendier Deafening
Фуфлонсо выиграл 2 титула на самовозке с плюшевым напарником, как Хэм с Боттасом и сам Ферстаппен с Пересами))). Как самовозка становилась другой машиной, так сразу весь «талант сдувался»)))). Ох уж эти разговоры «великих».
Хэм кстати - выступал и с Алонсо (в Маках), и с Росбергом (в АМГ).
И:
1. Он Алонсо (который был/есть опытнее) не проиграл - даже в одном (первом своём!) сезоне.
2. Росбергу проиграл 1 раз, после которого тот ушёл сразу.
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Ответ Великий Алонсо
Как же от этих слов полыхнуло у фанаток самовозников феттеля и хамильтона в комментариях, как же это смешно со стороны смотрится 😂😂😂
Вот и представился фанат - "покланяюсь только одному "богу" и проклинаю всех (причём нетолько в Ф1!) остальных".
Такие зовутся кратко - маньяк.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Я это придумал?))) Изучите матчасть
Авария Пике случилась в 2008, а Алонсо становился чемпионом в 2005 и 2006 годах. С матчастью у вас проблемки, конечно.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Авария, учиненная Нельсиньо Пике по приказу Флавио Бреаторе. Алонсо до сих пор рукопожатный в паддоке, потому что нет прямых доказательств, что он был прямым участником сговора. Однако все любители Ф1, у которых голова на плечах, все понимают;)
Что за бред? Как это вообще связано с чемпионствами Фернандо?
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Ответ Багира!
Позвольте узнать, о чем речь? Что за главный позор?
Авария, учиненная Нельсиньо Пике по приказу Флавио Бреаторе. Алонсо до сих пор рукопожатный в паддоке, потому что нет прямых доказательств, что он был прямым участником сговора. Однако все любители Ф1, у которых голова на плечах, все понимают;)
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Ответ Великий Алонсо
Алонсо это гений, который 2 раза едва-едва (5 очков не хватило) не натянул Феттеля на самовозе, управляя 4-й по скорости Феррари. Свободен, дилетант 🐓
дилетант не смог Петрова обогнать.ахаха
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Ответ Великий Алонсо
Спасибо Макс. Спасибо за такие слова 🙏🙏🙏
На здоровье - будь щастлив.
(от Макса всяко не дождёшься ответа, довольствуйся моим ...)
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Я тоже мог выиграть 8 чемпионатов, если бы мне повезло с принятием верных решений в нужный момент!!!
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Абсолютно прав Макс.
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Ответ Mik mik
Крылов. Кукушка и петух. Сами выбирайте, кто есть кто..
Комментарий удален модератором
Ответ Montisuma
Комментарий удален модератором
Аахахаха
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Ответ Turist-o
По факту, реальных случаев когда чемпионом становился пилот у которого не самая быстрая машина редкость мне кажется. Почитал бы статью на эту тему. Мне кажется единственный случай за последние 15 лет , это Макс в 2021 году.
Опять минусануди, что не так-то🤣🤣🤣
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Крылов. Кукушка и петух. Сами выбирайте, кто есть кто..
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Если что - медленным Алонсо, я никогда не считал.
Впрочем - также как и великим.
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