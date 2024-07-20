Акинфеев проводит 22-й сезон в Мир РПЛ. Вратарь ЦСКА обновил собственный рекорд

Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по числу сезонов в чемпионате России.

38-летний футболист вышел в стартовом составе на игру 1-го тура Мир РПЛ против « ».

Голкипер выступает в чемпионате с 2003 года. Таким образом, для него начался 22-й сезон в лиге.

обновил рекорд, который установил год назад. Тогда он опередил Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова, у которых было по 20 сезонов в чемпионате России.

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