Акинфеев проводит 22-й сезон в Мир РПЛ. Вратарь ЦСКА обновил собственный рекорд

Теги ЦСКА Ростов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рекорды Футбол

Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по числу сезонов в чемпионате России.

38-летний футболист ЦСКА вышел в стартовом составе на игру 1-го тура Мир РПЛ против «Ростова».

Голкипер выступает в чемпионате с 2003 года. Таким образом, для него начался 22-й сезон в лиге.

Акинфеев обновил рекорд, который установил год назад. Тогда он опередил Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова, у которых было по 20 сезонов в чемпионате России.

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30 комментариев
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Легенда!
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Ну, реально дед уже. Половина суставов не гнётся уже, но всё равно выходит, играет, и каждый год либо лучший либо один из лучших вратарей. Тут, без природного дара, конечно, не обошлось. И я не болею за ЦСКА.
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не скоро этот рекорд падет, легенда 35
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Я настолько стар, что помню его дебют)) А буквально за пару месяцев до того он играл у нас в Калининграде за ЦСКА на первенство России до 17 лет за команду 85-го года, хотя сам 86-го
+26
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+26
Вот это влетел Комличенко в Игоря, надеюсь все хорошо
+17
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+17
Ответ lebedst
не скоро этот рекорд падет, легенда 35
Может и до 35 сезона дотянет😅
+17
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Легенда безусловно нашего футбола вне зависимости от клубных пристрастий.
+15
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+15
Наш Ямаль, что ни тур, то рекорд.
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Пройдёт 100 лет и только одно останется неизменным - Акинфеев основной вратарь ЦСКА
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Ответ Артём Амирджанян
Вот это влетел Комличенко в Игоря, надеюсь все хорошо
Даааа , жесть , надо было красную давать за опасную игру Комличенко , а с Игорем надеемся все хорошо , оч опасно было
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Пусть сыграет еще пару сезонов !🔥
+6
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+6
Здоровья ! Печень проверили, держится мужиком💪
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лучший вратарь в истории современной России 🇷🇺
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Ответ lebedst
не скоро этот рекорд падет, легенда 35
Надеюсь, что через год))
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Киборг какой-то.
Глубокое уважение деду
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Акинфеев Легенда 35
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Ответ Sad Boxx
Комментарий удален пользователем
Ты за всех взял голос? Или только за себя малодушного?
+8
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Нога бога!
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Ответ Артём Амирджанян
Вот это влетел Комличенко в Игоря, надеюсь все хорошо
Да, уж, поздравил!
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Уходить надо вовремя. За последние два сезона худший в РПЛ по пропущенным дальним ударам.
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Ответ Колотун Бабай
Как он через год падёт, если конкурентов и близко нет?
Ну так сам Игорь его и обновит))
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ЦСКА обязан назвать свой стадион в честь Акинфеева! Настоящая легенда не только армейцев, но и всего российского футбола.
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Ответ Nogoi89
Ну, реально дед уже. Половина суставов не гнётся уже, но всё равно выходит, играет, и каждый год либо лучший либо один из лучших вратарей. Тут, без природного дара, конечно, не обошлось. И я не болею за ЦСКА.
Комментарий удален пользователем
Ответ Nogoi89
Ну, реально дед уже. Половина суставов не гнётся уже, но всё равно выходит, играет, и каждый год либо лучший либо один из лучших вратарей. Тут, без природного дара, конечно, не обошлось. И я не болею за ЦСКА.
очередной сухой матч.
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