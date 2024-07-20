Матч звезд КХЛ и НХЛ. Команда звезд КХЛ сыграет с командой звезд НХЛ. Начало – в 15:00

В Москве состоится благотворительный матч с участием звезд КХЛ и НХЛ.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Товарищеский матч

Команда звезд КХЛ – Команда звезд НХЛ – 15:00

Звезды НХЛ: , , , , , , , , , , , , , , Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: , Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.