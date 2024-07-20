Матч звезд КХЛ и НХЛ. Команда звезд КХЛ сыграет с командой звезд НХЛ. Начало – в 15:00

Теги результаты матчей Игорь Никитин Григорий Панин Алексей Жамнов Сергей Бобровский Евгений Дадонов Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Радулов Сергей Зубов НХЛ Игорь Ларионов Антон Бурдасов Дмитрий Орлов КХЛ Никита Нестеров Вадим Шипачев Никита Зайцев Андрей Разин Артемий Панарин Егор Яковлев Дмитрий Яшкин Илья Любушкин Павел Бучневич Владислав Гавриков Сергей Толчинский Валерий Ничушкин Николай Голдобин Андрей Миронов Владимир Ткачев 1995 Евгений Свечников Анатолий Голышев Дамир Шарипзянов товарищеские матчи Александр Волков Михаил Сергачев Михаил Бердин Андрей Свечников Павел Порядин Кирилл Марченко Александр Романов Егор Чинахов Александр Никишин Максим Дорожко Илья Набоков Богдан Конюшков Василий Атанасов Хоккей

В Москве состоится благотворительный матч с участием звезд КХЛ и НХЛ.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Товарищеский матч

Команда звезд КХЛ – Команда звезд НХЛ – 15:00

Звезды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну хоть какой-то сдвиг!Круто,чё сказать-то?
+12
0
+12
За красивую игру 🤘🤘🤘
+7
-1
+6
Ну хоть хоккей посмотрим...💥🤘👍
+3
0
+3
Отлично.
+1
0
+1
Это прекрасно )
0
0
0
А где можено посмотреть в инете? Не в России.Спасибо.
0
0
0
Я думаю, это интереснее, чем Здено Хара на главной
0
0
0
Задорова нет, отлично провёл сезон
0
0
0
в любом случае интересно посмотреть будет. Если бы ещё и один персонаж не навязался бы, которого изначально не было
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий