В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран

В России пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту.

Соревнования состоятся в рамках фестиваля «Истобенский огурец» в селе Истобенск Оричевского района Кировской области.

Помимо россиян, среди участников – представители Бангладеш, Гаити, Ганы, Египта, Индии, Китая, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана. В финал выйдут 16 участников.

«Участники в соответствии с правилами и при техническом контроле откусывают истобенский огурец, а получаемый звук регистрируется в цифровом виде измерительным микрофоном», – рассказали организаторы соревнований.

Чемпионат по огуречному хрусту пройдет 27 июля.