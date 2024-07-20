В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран

Теги еда Экзотические виды

В России пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту.

Соревнования состоятся в рамках фестиваля «Истобенский огурец» в селе Истобенск Оричевского района Кировской области.

Помимо россиян, среди участников – представители Бангладеш, Гаити, Ганы, Египта, Индии, Китая, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана. В финал выйдут 16 участников.

«Участники в соответствии с правилами и при техническом контроле откусывают истобенский огурец, а получаемый звук регистрируется в цифровом виде измерительным микрофоном», – рассказали организаторы соревнований. 

Чемпионат по огуречному хрусту пройдет 27 июля. 

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13 комментариев
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Ну вот, ВООООТ! А вы "Олимпиада, олимпиада!"
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Дождались! Наконец-то, годы тренировок и вот сейчас вживую увидим лучших из лучших.
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Если ваша вечеринка не похожа на эту, можете меня не звать. Спортс, ждем поток трансляций и статей с этого великого соревнования, как про евро.
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Матч тв будет транслировать?
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Ну вот, а говорили, что Игры Дружбы перенесут на следующий год.
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По водочному бульку и пивной отрыжке когда чемпионат?
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на играх БРИКС жалко не было соревнований
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вот они ягодой похрустят
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Извращенцы.
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гоооооллллл
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Наконец-то! Предлагаю сразу сделать этот вид олимпийским! А то шахматы, брейк-данс, вот же настоящий претендент!! Ещё предлагаю чемпионат по помидорному чмоку и арбузному стуку!
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Доктор Попов уже подтвердил своё участие?
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Ответ Kirill Dmitriev
Ну вот, ВООООТ! А вы "Олимпиада, олимпиада!"
Надеюсь Матч ТВ в полном объёме покажет.
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