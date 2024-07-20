В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран
В России пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту.
Соревнования состоятся в рамках фестиваля «Истобенский огурец» в селе Истобенск Оричевского района Кировской области.
Помимо россиян, среди участников – представители Бангладеш, Гаити, Ганы, Египта, Индии, Китая, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана. В финал выйдут 16 участников.
«Участники в соответствии с правилами и при техническом контроле откусывают истобенский огурец, а получаемый звук регистрируется в цифровом виде измерительным микрофоном», – рассказали организаторы соревнований.
Чемпионат по огуречному хрусту пройдет 27 июля.