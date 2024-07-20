Ротенберг о приезде на «Жигулях» на матч: «Воспоминания из детства: 1989-й, отец купил первую «копейку», без дворников, приходилось тряпкой вытирать стекло. Запомнил на всю жизнь»

Роман Ротенберг высказался о том, что приехал на матч на «Жигулях».

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ. На игру тренер приехал за рулем ВАЗ-2101 «Жигули».

«Это мои воспоминания из детства. 1989 год, когда мой отец купил первую машину – «копейку» зеленого цвета. Увы, это не эта машина.

Эта машина была первой, которая появилась в семье. Она была без дворников, приходилось тряпкой вытирать стекло. Запомнил на всю жизнь этот момент.

И для меня это некая связь с теми временами, когда отец был тренером и преподавал рукопашный бой в школе милиции.

Для нас появление машины было огромным событием, как и для любого гражданина СССР в то время. Это некие воспоминания из детства.

Для меня было важно эти воспоминания прочувствовать сегодня, когда ехал в пробке на механике в Москве практически два часа. Кстати, очень качественная машина, хотел бы заметить!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг приехал на матч звезд КХЛ и НХЛ на ВАЗ-2101 под «Не забывай» группы «Комбинация»