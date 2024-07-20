Ротенберг о приезде на «Жигулях» на матч: «Воспоминания из детства: 1989-й, отец купил первую «копейку», без дворников, приходилось тряпкой вытирать стекло. Запомнил на всю жизнь»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Борис Ротенберг-старший товарищеские матчи история Матч ТВ автомобили Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что приехал на матч на «Жигулях».

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ. На игру тренер приехал за рулем ВАЗ-2101 «Жигули».

«Это мои воспоминания из детства. 1989 год, когда мой отец купил первую машину – «копейку» зеленого цвета. Увы, это не эта машина.

Эта машина была первой, которая появилась в семье. Она была без дворников, приходилось тряпкой вытирать стекло. Запомнил на всю жизнь этот момент.

И для меня это некая связь с теми временами, когда отец был тренером и преподавал рукопашный бой в школе милиции.

Для нас появление машины было огромным событием, как и для любого гражданина СССР в то время. Это некие воспоминания из детства.

Для меня было важно эти воспоминания прочувствовать сегодня, когда ехал в пробке на механике в Москве практически два часа. Кстати, очень качественная машина, хотел бы заметить!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг приехал на матч звезд КХЛ и НХЛ на ВАЗ-2101 под «Не забывай» группы «Комбинация»

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50 комментариев
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Да-да, Рома, мы уже поняли! Ты такой же как и мы! Простой их народа, от сохи! Голодное детво, албанские мигранты, слово пацана, драки, копейки, красная машина, таксовал даже наверняка! Пожалуйста, остановись!
+126
0
+126
Опять эти прибеднения. В 1989 году у его отца уже было два звания МС по дзюдо самбо, а также подвязки с Путиным. Его мама в госуправлении на хорошей должности работала.

Все эти сказки про то, как им бедненьким приходилось стекло протирать самостоятельно, пусть оставит для имбецилов.
+95
-1
+94
Посмотреть на то, как Рома ехал в пробке 2 часа по Москве, пришли 10 миллионов человек
+56
-1
+55
У Ротенберга есть справка из психо-неврологического диспансера чтобы получить права ? ? ?
+32
0
+32
Ответ mekafff
Опять эти прибеднения. В 1989 году у его отца уже было два звания МС по дзюдо самбо, а также подвязки с Путиным. Его мама в госуправлении на хорошей должности работала. Все эти сказки про то, как им бедненьким приходилось стекло протирать самостоятельно, пусть оставит для имбецилов.
Можно подумать, что в 1989-м связи с Путиным что-то значили.
+24
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+23
Вытер тряпкой стекло одно раз – запомнил на всю жизнь, еще и СМИ об этом рассказал. Легенда)
+14
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Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+15
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На велосипеде Лёвушка или Школьник не мог он приехать , как память о первом велике детства
+13
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+13
А потом друг отца стал резко подниматься по карьерной лестнице и Роман не садился в Копейку до сегодняшнего дня
+12
0
+12
Ответ Bartez1986
Посмотреть на то, как Рома ехал в пробке 2 часа по Москве, пришли 10 миллионов человек
Вместе с ротенбергом плакала половина пробки
+11
0
+11
Кто ему разрешил садиться за руль?
+8
0
+8
Ответ Andrey Wolf
Да-да, Рома, мы уже поняли! Ты такой же как и мы! Простой их народа, от сохи! Голодное детво, албанские мигранты, слово пацана, драки, копейки, красная машина, таксовал даже наверняка! Пожалуйста, остановись!
Диагноз - пыль поднятая до небес , навсегда останется пылью .
+5
0
+5
Бедное голодное детство...( С самых низов паренёк сам поднимался за счёт своего таланта и самосовершенствования!
+5
0
+5
Сдается мне что Рома брешет про двухчасовую поездку на копейке по Москве.
+4
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+4
Клоун озеровский
+4
-1
+3
Мне что то кажется он не очень понимает что говорит. У меня тоже есть 2101, от деда осталась она. Бывает выезжаю покататься, для души, а во дворе когда стоит зумеры даже фотографии делают на её фоне, потешно это выглядит )) Иногда тоже приходится тряпкой стекло протирать, только изнутри - когда дождь начинается, стекло внутри сразу запотевает. Обдув слабо справляется
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Ротенберга есть справка из психо-неврологического диспансера чтобы получить права ? ? ?
Папа... Купил... Фамилия и отчество испортившего жмзнь албанца. Оттуда и права))) Основное: право на жизнь
+3
-1
+2
Албанцы появились до или после жигулей?
+2
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+2
Вроде весь мир у человека на ладони, а детские комплексы никуда не подевались.
+2
0
+2
Дворники очевидно подрезал поц из подворотни, его почерк
+2
0
+2
Как же без него было кайфово...
+2
0
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Сегодня суббота, пол Москвы на дачу вчера свалили... Какие ещё 2 часа в пробке 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️? 🤡🤡🤡
+1
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+1
Ответ Всё знаю
Албанцы появились до или после жигулей?
Вместо.)
+1
0
+1
Ответ Azamat Alimbaev
Дворники очевидно подрезал поц из подворотни, его почерк
Дворники подрезал повар вместе с оплеткой на руле
+1
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А потом его друг пришел к власти и пошло поехало
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Не хватает "Жигули из чушпана делают пацана"
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Реальный долбодятел
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албанцы сняли.
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Ну-ка Рома скажи ещё что до сих пор на ней ездишь!😂🤡
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Тогда купил на свои (и то не факт) что заработал. А сейчас, друг по секции помог, можно хоть на Феррари
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