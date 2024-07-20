Гран-при Венгрии-2024. Онлайн квалификации. Хюлькенберг, Боттас, Албон, Сарджент и Магнуссен выбыли после второго сегмента

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В субботу, 20 июля, стартовала квалификация к 13-му этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Венгрии.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Макларен» ближе всех к поулу в Венгрии. Дождь может вернуть в борьбу «Мерседес»

Хунгароринг, Модьород
20 июля 2024 года
Квалификация

Топ-10 после Q2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Даниэль Риккардо («РБ»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Валттери Боттас («Заубер»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Логан Сарджент («Уильямс»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Джордж Расселл («Мерседес»)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

189 комментариев
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Перес! Ну что за топчик каждый уикенд!💪
+18
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+18
на машине Стролла, Алонса стал бы чемпионом к четвергу 🙃
+16
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Хотел было написать про Преса, но пока заходил на сайт - передумал.

Действительно, что тут скажешь?
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Перес прям во время трансляции уже сдаёт рабочую форму, чтобы обходной лист подписали.
+10
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Картина Решетникова "Опять в стене"
+9
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+9
Штирлиц был на грани провала
+8
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А Рик хорош, круто проехал последней попыткой
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Мерседес был в шаге от двойного фиаско))
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Перец хочет в аджику превратиться?
+6
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Смотрю на Феррари и ловлю на мысли, что там походу не в курсе, что Сайнс уходит после сезона, а Леклер остаётся. Мостик делает всё, чтобы Шарль был, как можно ниже, до аварии Цуноды все ставили времена, а Чарли тусил в боксах, как-будто у него секунда преимущества над всеми и поул в кармане.
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Ответ Новак Шпагатович
Типичный Чеко последних гонок. Даже жаль его если честно
Да не, уже не жаль.
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а у буков какой коэффициент на аварию Переса в первом сегменте был?
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Ну теперь-то Перца турнут? Или это еще не самое дно?
+5
0
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Гараж Леклера - вредители. Как это можно объяснить ,если не специальное вредительство?
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Символично. Уходящий на пенсию Магнуссен выбивает Перца и по ходу с собой на отдых забирает.
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ФорЧеко опять переперчил. Придет в боксы, а там Хорнер уже его контрактом подтирается.
+5
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Мерсы гениально провернули с Расселлом
+5
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Вот это я понимаю обновления на Макларен - челы как по взмаху палочкой в топ-3 заходить начали.

Тем временем обновления в Феррари - 😐
+5
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Кто там писал, что Рассел порвет Хэма?)
+5
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+4
Перес и Цунода по ходу сговорились и решили отдать место в Ред Булл Улыбакену.
+4
0
+4
Ответ Mittermeyer
Хэмилтон что ли? Он просто медленный
Ты слепой или как?
+4
0
+4
Вот это разложился Цунода
+4
0
+4
Ну это уже точно все для Чеко
Поплыл окончательно, жаль
+3
0
+3
Сэр очень грязно проехал круг, но космовоз зарешал.
+4
-1
+3
Чеко вылетел не только с трассы, но и с Ред Булл похоже.
+3
0
+3
Ответ <Inter>
Леклера всё ещё не выпустили. Чего эти клоуны ждут? Или он должен по дождю проехать на сликах))))
Я же говорю - Умный дом умнее стратегов Феррари...
+3
0
+3
Стролл просто альфа-самец, атец пелотона со стальными яйцами.
+4
-1
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Он следующий за Пересом
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Перец аут... из Ред Булл.
+4
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Это просто невероятно. Он опять расквасил болид.
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