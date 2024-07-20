Гран-при Венгрии-2024. Онлайн квалификации. Хюлькенберг, Боттас, Албон, Сарджент и Магнуссен выбыли после второго сегмента

В субботу, 20 июля, стартовала квалификация к 13-му этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Венгрии.

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«Макларен» ближе всех к поулу в Венгрии. Дождь может вернуть в борьбу «Мерседес»

Хунгароринг, Модьород

20 июля 2024 года

Квалификация

Топ-10 после Q2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Даниэль Риккардо («РБ»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Валттери Боттас («Заубер»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Логан Сарджент («Уильямс»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Джордж Расселл («Мерседес»)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)