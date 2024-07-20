На Олимпиаду в Париже продано более 8,8 млн билетов. Это рекорд для спортивного мероприятия во Франции

Теги МОК болельщики Олимпиада-2024 Кит Макконнелл Легкая атлетика

На Олимпиаду-2024 в Париже продали более 8,8 миллиона билетов.

Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

«Более 8,8 миллиона билетов продано – невероятное количество, наибольшее количество для спортивного мероприятия во Франции», – сказал Макконнелл.

Спортивный директор МОК отметил, что в обеспечении безопасности на Играх «участвует около 30 тысяч сотрудников различных служб».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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27 комментариев
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У нас на чемпионат мира по хрусту огурца задницей 8 миллиардов
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Ох уж эта загнивающая Олимпиада...
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Всего-то?!😆 Великие Игры БРИКС посмотрело 12 миллиардов человек. Вот это уровень
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Будем с удовольствием смотреть Олимпиаду! Открытие на Сене, станет поистине красочным и ярким!
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Ох, уж эти загнивающие. Гниют, но ставят рекорды. То ли дело игры брикс, где можно стать чемпионом, даже не соревнуясь
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Гейолимпиады загнивают без России
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Олимпиада, это всегда праздник спорта. Рекордов и красивых побед для всех болельщиков и спортсменов.
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Предсмертная агония загнивающего олимпийского движения в замерзающей Европе.
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Ответ Юрий Плотников
У нас на чемпионат мира по хрусту огурца задницей 8 миллиардов
Мало что-то берёте, только на главного фаворита турнира -- команду " горькие попки" придут посмотреть миллиардов двенадцать, не меньше
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Ответ Лыж_Ник
На 1984 тоже было наплевать.
Мне тоже в 4 года😃👍🏻
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