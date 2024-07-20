На Олимпиаду в Париже продано более 8,8 млн билетов. Это рекорд для спортивного мероприятия во Франции

На Олимпиаду-2024 в Париже продали более 8,8 миллиона билетов.

Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

«Более 8,8 миллиона билетов продано – невероятное количество, наибольшее количество для спортивного мероприятия во Франции», – сказал Макконнелл.

Спортивный директор МОК отметил, что в обеспечении безопасности на Играх «участвует около 30 тысяч сотрудников различных служб».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.