Чалов подпишет с ПАОК 3-летний контракт, зарплата – 1,3 млн евро в год. ЦСКА получит 3 млн (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Федор Чалов деньги Футбол

Федор Чалов продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что форварда ЦСКА приобретет ПАОК.

Будет активирована опция выкупа игрока за 3 млн евро, и в ближайшие дни армейцы получат соответствующее уведомление.

С самим футболистом условия трехлетнего контракта уже согласованы. Он будет получать 1,3 млн евро в год, также предусмотрены бонусы на сумму до 300 тысяч.

Ожидается, что Чалов будет представлен до 24 июля.

20 июля 26-летний нападающий принял участие в игре Мир РПЛ с «Ростовом». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, что за ПАОК выступает бывший хавбек «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев.

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93 комментария
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Внезапно. Даже не знаю, что и сказать. Удачи, Федор. Неожиданный выбор, мягко говоря.
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Что ж, жаль что Федя уходит, пусть и с весенней части чемпионата не показывал себя ярко.
Но он стремился уехать в Европу и выбрал не самый обычный вариант.

Удачи Феде в Европе, надеюсь покажет себя и перейдет в более топовый чемпионат !
+56
-6
+50
Ответ los merengues
Внезапно. Даже не знаю, что и сказать. Удачи, Федор. Неожиданный выбор, мягко говоря.
С одной стороны, очень неожиданный.
С другой стороны, будет возможность поиграть в Еврокубках (ПАОК играет в квалификации ЛЧ и затем имеет возможность попасть в ЛЕ).
+37
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+37
А мог играть в АПЛ и предлагали раза 4-5 больше…
+38
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+33
Ответ Кирилл
С одной стороны, очень неожиданный. С другой стороны, будет возможность поиграть в Еврокубках (ПАОК играет в квалификации ЛЧ и затем имеет возможность попасть в ЛЕ).
Да, и пожить в Греции с женой тоже неплохо, думаю. :)
+31
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+26
Удачи легенда Кристал Пэлас😇
+22
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+22
Ответ Shuller18
Жаль, явно не та Европа, о которой Федя мечтал. Уж лучше в ЦСКА родном остаться, чем в Грецию. Ради чего и зачем?
Еврокубки. Лига Чемпионов. Лига Европы.
+27
-6
+21
Вот вам и Марсель)))
+19
-2
+17
Ответ Shuller18
Жаль, явно не та Европа, о которой Федя мечтал. Уж лучше в ЦСКА родном остаться, чем в Грецию. Ради чего и зачем?
Оттуда проще перейти повыше в Европу, как кажется.
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-8
+15
Странная карьера. Не стал легендой дома, не перешёл в АПЛ, а в середине пути выбрал посредственный греческий чемп.
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+12
Ответ ZarvuR2020
Не самый явный клуб, для показа себя в Европе, но удачи.
С чего бы это? Олимпиакос выиграл Лигу конференций, тот же ПАОК дошел там до 1/4
+13
-1
+12
Жаль, явно не та Европа, о которой Федя мечтал. Уж лучше в ЦСКА родном остаться, чем в Грецию. Ради чего и зачем?
+23
-15
+8
Греция
Просто зачем
Очередная жертва надаехальщиков
+11
-4
+7
Ответ Shuller18
Жаль, явно не та Европа, о которой Федя мечтал. Уж лучше в ЦСКА родном остаться, чем в Грецию. Ради чего и зачем?
паок играет в еврокубках.проявит себя там ,и будет явно побольше шансов перейти в нормальный клуб.
+6
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+5
Ответ Red-Blue Warrior.
идти на понижение..это проще?
ПАОК сильнее, чем ЦСКА
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0
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Ответ Red-Blue Warrior.
идти на понижение..это проще?
А нынешний цска разве сильнее ПАОКа?
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Ответ Алексей Скамейчук
С чего бы это? Олимпиакос выиграл Лигу конференций, тот же ПАОК дошел там до 1/4
И как, ребята из Олимпиакоса разъехались по топ лигам?
+4
0
+4
Ответ Егор Ермолаев
Большой вопрос к выбору Чалова! Куда уходит? В более слабый чемпионат? На менее слабую зп? Что за выбор ???
ПАОК - чемпион Греции, а значит в еврокубках поиграет. В ЛЧ, скорее всего не потянут, но в Лиге Европы будут наверняка. А потом все разговоры про слабость/силу лиги - в пользу бедных. В Греции есть три-пять команд неплохого уровня. За просто так чемпионом не станешь.
+3
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Вот и долгожданная Европа… А если серьезно, то после блеклой игры с Ростовом (особенно в атаке) у ЦСКА совсем все будет плохо, если не заиграют новички
+4
-1
+3
да уж, выбор клуба мягко говоря странный, по сути шило на мыло менять, да ПАОК играет в еврокубках, но как играет, там по сути никаких перспектив один фиг, а там чемпионат Греции помойка еще та. Эх, когда-то об АПЛ были разговоры...
+3
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+2
Ответ Cristiano Ronaldo
ПАОК сильнее, чем ЦСКА
Вот как можно такое писать? Как можно таким быть? Парк в 10-ку бы дай Бог входил в РПЛ на дистанции,проснись
+2
0
+2
Паок так себе продолжение карьеры. Да и 3 лимона всего, явно маловато, в свое время КП давал раз в 6 или 7 больше. Ну Федору удачи, пусть себя проявляет и переходит в ТОП чемпионат.
+4
-2
+2
Ответ Алексей Скамейчук
Он в Базеле провалился, греки перестраховываются
С какого перепуга провалился? Не феернул, но и не провалился.
+3
-1
+2
Ответ Shuller18
Жаль, явно не та Европа, о которой Федя мечтал. Уж лучше в ЦСКА родном остаться, чем в Грецию. Ради чего и зачем?
Солнце, море, тепло, креветки свежие. Будто жизнь футболом ограничивается
+2
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+2
Ответ Иван Шуткин
Зачем?) Чемпионат Греции, прям не айс. Ладно бы Олимпиакос
ПАОК действующий чемпион Греции, обошёл в таблице и Олимпиакос и АЕК. Видимо, Федю привлекла возможность играть в еврокубках + побороться за титул в Греции. В России еврокубков нет, а бороться с Зенитом за чемпионство в этом сезоне у ЦСКА шансов нет. К тому же, возможно, решил сменить обстановку
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Ответ Алексей Скамейчук
Про более слабый чемпионат было актуально до 2022 года. Сейчас РПЛ уже не та, у греков чемп как минимум не хуже
В таблицу коэффициентов обратись два года назад, и посмотри где чемпионат Греции! Ты считаешь что Греция сейчас в топ 6-8 чемпионатов ?
+1
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Зачем?) Чемпионат Греции, прям не айс. Ладно бы Олимпиакос
+1
0
+1
Это провал.
+1
0
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Ответ Алексей Скамейчук
Про более слабый чемпионат было актуально до 2022 года. Сейчас РПЛ уже не та, у греков чемп как минимум не хуже
В таблицу коэффициентов обратись два года назад, и посмотри где чемпионат Греции! Ты считаешь что Греция сейчас в топ 6-8 чемпионатов ?
+1
0
+1
Ответ Кирилл
Что ж, жаль что Федя уходит, пусть и с весенней части чемпионата не показывал себя ярко. Но он стремился уехать в Европу и выбрал не самый обычный вариант. Удачи Феде в Европе, надеюсь покажет себя и перейдет в более топовый чемпионат !
Что-то совсем затух уже Федя, может быть в Греции сможет перегрузиться.
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