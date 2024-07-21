Чалов подпишет с ПАОК 3-летний контракт, зарплата – 1,3 млн евро в год. ЦСКА получит 3 млн (Иван Карпов)
Федор Чалов продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что форварда ЦСКА приобретет ПАОК.
Будет активирована опция выкупа игрока за 3 млн евро, и в ближайшие дни армейцы получат соответствующее уведомление.
С самим футболистом условия трехлетнего контракта уже согласованы. Он будет получать 1,3 млн евро в год, также предусмотрены бонусы на сумму до 300 тысяч.
Ожидается, что Чалов будет представлен до 24 июля.
20 июля 26-летний нападающий принял участие в игре Мир РПЛ с «Ростовом». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Напомним, что за ПАОК выступает бывший хавбек «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев.
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Но он стремился уехать в Европу и выбрал не самый обычный вариант.
Удачи Феде в Европе, надеюсь покажет себя и перейдет в более топовый чемпионат !
С другой стороны, будет возможность поиграть в Еврокубках (ПАОК играет в квалификации ЛЧ и затем имеет возможность попасть в ЛЕ).
Просто зачем
Очередная жертва надаехальщиков