Чалов подпишет с ПАОК 3-летний контракт, зарплата – 1,3 млн евро в год. ЦСКА получит 3 млн (Иван Карпов)

Федор Чалов продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что форварда приобретет .

Будет активирована опция выкупа игрока за 3 млн евро, и в ближайшие дни армейцы получат соответствующее уведомление.

С самим футболистом условия трехлетнего контракта уже согласованы. Он будет получать 1,3 млн евро в год, также предусмотрены бонусы на сумму до 300 тысяч.

Ожидается, что будет представлен до 24 июля.

20 июля 26-летний нападающий принял участие в игре Мир РПЛ с «Ростовом». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, что за ПАОК выступает бывший хавбек «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев.

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