У Вендела 1+4 в первых 2 матчах сезона за «Зенит». Все голевые пасы – Глушенкову

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Вендел Максим Глушенков Футбол

Вендел сделал 5 результативных действий за «Зенит» в двух играх в новом сезоне.

Полузащитник «Зенита» отметился голом и двумя голевыми передачами в игре с «Краснодаром» (4:2) за OLIMPBET Суперкубок России 13 июля.

Сегодня он отдал два результативных паса в матче с «Крыльями Советов» в 1-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

Отметим, что все 4 голевых паса Вендел сделал на новичка «Зенита» российского хавбека Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что бразилец переходит в «Галатасарай» и будет получать в турецком клубе 4 млн евро в год плюс бонусы.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же он чувствует Глушенкова
+57
-2
+55
Это при том, что столько участников фэнтези повелись на жирную турецкую утку и не взяли его в старт 😎
+42
-3
+39
Вендел же ленив до невозможности 🤣
+27
-3
+24
Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. При том, что он вообще не режимит, с дисциплиной проблемы. Если бы пахал, давно бы в топе играл в Европе.
+29
-5
+24
Ответ Игорь Новиков
Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. При том, что он вообще не режимит, с дисциплиной проблемы. Если бы пахал, давно бы в топе играл в Европе.
Там мозги. И лютая любовь к футболу. Был такой деятель- Эдмундо, в Фиорентине играл.- режима ноль, вел себя как хрен пойми, а на выходе- космос. Такое и у нас.
+17
-2
+15
Это он еще мотивацию потерял ))
+11
0
+11
Будет жаль, если уйдёт. Чего там с Иличем будет ещё хз, а тут связка норм образовалась.
З.Ы. Когда-то не понял, чего за Вендела купили, оказался один из лучших трансферов, в топ 10 удачных, ИМХО.
+12
-3
+9
Главное, чтобы остался в Зените
+11
-3
+8
Вендел последний раз был таким осенью, на открывашке
+6
-1
+5
Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому
Такая скотина нужна самому! (с)
+7
-2
+5
Красава! Вендел по ассистам лидер, и какая связка с Глушенковым!
+3
-1
+2
Ответ CoMoBo3
Это при том, что столько участников фэнтези повелись на жирную турецкую утку и не взяли его в старт 😎
У меня Вендел и Глушенков в составе, Глушенков вице капитан)
+2
0
+2
Футбольный игровой интеллект у Вендела с Глушенковым на одной волне.
+3
-2
+1
До следующего лета остался бы и вообще шик. С Глушенковым очень симпатично сыгрываются.
+2
-1
+1
Ответ Игорь Новиков
Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. При том, что он вообще не режимит, с дисциплиной проблемы. Если бы пахал, давно бы в топе играл в Европе.
Согласен.
Но и РПЛ сейчас - одна из слабейших за все время.
А на уровне ЕК его, увы, не проверить.
+2
-1
+1
Ответ CoMoBo3
Это при том, что столько участников фэнтези повелись на жирную турецкую утку и не взяли его в старт 😎
как его можно взять, если места заняты Глушенковым и Кассьерой?))
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. При том, что он вообще не режимит, с дисциплиной проблемы. Если бы пахал, давно бы в топе играл в Европе.
А с чего решил, что он не режимит?. Вспоминаю лч, когда Вендел пришел уже по ходу сезона, и в матчал лч он смотрелся ужасно, потому что был не в форме. Я на стадионе смотрел и думал что ж это за чудо такое нам привезли.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий