У Вендела 1+4 в первых 2 матчах сезона за «Зенит». Все голевые пасы – Глушенкову

Вендел сделал 5 результативных действий за «Зенит» в двух играх в новом сезоне.

Полузащитник « » отметился голом и двумя голевыми передачами в игре с « » (4:2) за 13 июля.

Сегодня он отдал два результативных паса в матче с «Крыльями Советов» в 1-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

Отметим, что все 4 голевых паса Вендел сделал на новичка «Зенита» российского хавбека Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что бразилец переходит в «Галатасарай» и будет получать в турецком клубе 4 млн евро в год плюс бонусы.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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