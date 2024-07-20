У Вендела 1+4 в первых 2 матчах сезона за «Зенит». Все голевые пасы – Глушенкову
Вендел сделал 5 результативных действий за «Зенит» в двух играх в новом сезоне.
Полузащитник «Зенита» отметился голом и двумя голевыми передачами в игре с «Краснодаром» (4:2) за OLIMPBET Суперкубок России 13 июля.
Сегодня он отдал два результативных паса в матче с «Крыльями Советов» в 1-м туре Мир РПЛ (3:0, второй тайм).
Отметим, что все 4 голевых паса Вендел сделал на новичка «Зенита» российского хавбека Максима Глушенкова.
Ранее сообщалось, что бразилец переходит в «Галатасарай» и будет получать в турецком клубе 4 млн евро в год плюс бонусы.
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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З.Ы. Когда-то не понял, чего за Вендела купили, оказался один из лучших трансферов, в топ 10 удачных, ИМХО.
Корову свою не продам никому
Такая скотина нужна самому! (с)
Но и РПЛ сейчас - одна из слабейших за все время.
А на уровне ЕК его, увы, не проверить.