«Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Мбаппе это тоже касается в некоторой степени». Сампаоли об игроках Франции

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Евро-2024 Хорхе Сампаоли Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Хорхе Сампаоли заявил, что Усман Дембеле «играет как аутист».

Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на Евро-2024, отдельно отметив игру вингера «ПСЖ».

«Другие игроки похожи на зрителей, наблюдающих за тем, чем закончится действие. Они знают, что Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Он не способен заставить партнера по команде блистать, он знает только, как заставить блистать самого себя. То же самое в некоторой степени касается и Мбаппе.  

У Франции выдающийся подбор игроков, но им нужно много бегать, а когда свободное пространство сокращается, они не находят путей для атаки, несмотря на огромный индивидуальный талант. Из-за отсутствия пасующих игроков и комбинационной игры команда полностью зависит от своего класса и хорошего выступления своих солистов. Это не соответствует моему представлению о футболе», – сказал Сампаоли в интервью So Foot.

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90 комментариев
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Наконец-то кто-то это сформулировал.
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Да дембеле очень тупой
Это факт
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Я так понял, аргентинцы никогда не слышали о политкорректности. И мне это нравится. В 90-е многие так могли выразиться, а сейчас редкость, когда люди говорят что думают, не боясь показаться плохими или невежественными.
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Мы в детстве называли это единал. Обычно команда, в составе которой блистал единал, проигрывала
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Мысль в своей сути вроде и верная, а сформулирована как грязное ругательство. Ладно ещё тупые футболисты, но уж тренер мог бы научиться выбирать выражения
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Когда-нибудь аргентинцы научатся подбирать слова и не разговаривать как быдло…
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Ответ окечуква
Наконец-то кто-то это сформулировал.
ща его обвинят в расизме и прочем как же аргентинец обозвал коренных французов ...
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Ответ filippa
ща его обвинят в расизме и прочем как же аргентинец обозвал коренных французов ...
Нормально, Сампаоли в Марселе работал, он ментально устойчив.😅😅😅
+13
0
+13
Ответ Алексей Скамейчук
Мысль в своей сути вроде и верная, а сформулирована как грязное ругательство. Ладно ещё тупые футболисты, но уж тренер мог бы научиться выбирать выражения
что опять не так?
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мбаппе и дембеле играют как ангольцы
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ладно бы он блистал в одиночку , он и этого не делает, он нарезает отрезки по бровке и, не поднимая головы, грузит куда-то в сторону вратаря, потом, не поднимая головы, возвращается, и на новый круг, единственное, за что его когда-то заметили, он делает это на хорошей скорости, думали с возрастом скорость останется, а голова поумнеет, а вышло наоборот
+8
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+8
Аргентинцы продолжают накидывать панчей на трехцветных
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Ответ AstaAsta
Когда-нибудь аргентинцы научатся подбирать слова и не разговаривать как быдло…
Кирилл Хаит в своём тг-канале описал опыт корпоративного общения с аргентинцами. Если коротко: они все так разговаривают. Это часть их культуры
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Ответ Капибарбер
А какая у тебя должность была в ПСЖ? 🤔
стриг капибару
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Мирзов, Кварацхелия туда же
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Ответ Мохнатый55
Ну точно не Сампаоли кого-то критиковать, особенно после его работы на ЧМ-2014.
может ты хотел сказать на ЧМ 2018!?
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Ответ filippa
что опять не так?
Надо было сказать, что Дембелешечка, лапочка, мог бы иногда пасовать, а иногда и без мяча поиграть, уводя за собой игрока соперника, освобождая пространство и предлагая варианты, а не просто стоять и ждать мяча в ноги, чтобы потом показать какой ты великий дриблер. ))
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Лучше и не скажешь!
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Уууууу, ждём недовольство аутистов Франции, что этот диагноз стигматизируют😀
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Аргентинцы, конечно, гении как на ровном месте завести себе новых "друзей", что история с Фолклендами, что текущая с французами... Теперь будет еще одно огненное футбольное противостояние)
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Ответ Мохнатый55
Ну точно не Сампаоли кого-то критиковать, особенно после его работы на ЧМ-2014.
ЧМ 2014 Сабелья, у него финал.
Сампаоли провал в 2018.
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Ответ Lansm
Да дембеле очень тупой Это факт
Дембеле - просто хрестоматийная иллюстрация случая, когда футбольного физически-технического таланта природа дала гораздо больше, чем футбольных мозгов. Усман может намного больше - может-то может, но вот не может.
Фиг знает насчёт Мбаппе, то же самое ли. У него в этой корреляции с балансом поприличнее, имхо. Хотя, получается, я просто перефразирую слова Сампаоли ¯\_(ツ)_/¯
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Это прям аксиома
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Ответ Андрей Максимкин
Аргентинцы, конечно, гении как на ровном месте завести себе новых "друзей", что история с Фолклендами, что текущая с французами... Теперь будет еще одно огненное футбольное противостояние)
не с фоклендами, а с Мальвинами)
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Всё по факту.
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Ахахаха, вместо того, что бы просто хотя бы помолчать они решили добить лягушатников
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Зачем сравнивают этих заднеприводных с аутистами? Вот это как раз и не правильно.
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Аргентинцы продолжают дожимать..
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Из-за отсутствия пасующих игроков и комбинационной игры команда полностью зависит от своего класса и хорошего выступления своих солистов. -----------------

Очень точно подметил главную проблему французов. У них буквально все нападающие такого плана - хоть Дембеле (атакующий полузащитник, но суть та же), хоть Мбаппе, хоть Тюрам, хоть Барколя. Взял мяч и побежал вперед до упора. Потерял, повторил снова. Диспетчеров нет как класса. Раньше Погба мог выдать хороший пас или Гризманн мог что-то придумать. Погба выбыл, Гризманн превратился в стенку для отыгрывания. И все, атака французов встала.
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Ответ Константин Казанцев_1116233532
не с фоклендами, а с Мальвинами)
Да, знатно аргов там отымели))
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