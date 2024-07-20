«Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Мбаппе это тоже касается в некоторой степени». Сампаоли об игроках Франции
Хорхе Сампаоли заявил, что Усман Дембеле «играет как аутист».
Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на Евро-2024, отдельно отметив игру вингера «ПСЖ».
«Другие игроки похожи на зрителей, наблюдающих за тем, чем закончится действие. Они знают, что Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Он не способен заставить партнера по команде блистать, он знает только, как заставить блистать самого себя. То же самое в некоторой степени касается и Мбаппе.
У Франции выдающийся подбор игроков, но им нужно много бегать, а когда свободное пространство сокращается, они не находят путей для атаки, несмотря на огромный индивидуальный талант. Из-за отсутствия пасующих игроков и комбинационной игры команда полностью зависит от своего класса и хорошего выступления своих солистов. Это не соответствует моему представлению о футболе», – сказал Сампаоли в интервью So Foot.
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Это факт
Сампаоли провал в 2018.
Фиг знает насчёт Мбаппе, то же самое ли. У него в этой корреляции с балансом поприличнее, имхо. Хотя, получается, я просто перефразирую слова Сампаоли ¯\_(ツ)_/¯
Очень точно подметил главную проблему французов. У них буквально все нападающие такого плана - хоть Дембеле (атакующий полузащитник, но суть та же), хоть Мбаппе, хоть Тюрам, хоть Барколя. Взял мяч и побежал вперед до упора. Потерял, повторил снова. Диспетчеров нет как класса. Раньше Погба мог выдать хороший пас или Гризманн мог что-то придумать. Погба выбыл, Гризманн превратился в стенку для отыгрывания. И все, атака французов встала.