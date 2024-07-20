«Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Мбаппе это тоже касается в некоторой степени». Сампаоли об игроках Франции

Хорхе Сампаоли заявил, что Усман Дембеле «играет как аутист».

Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» оценил выступление сборной Франции на Евро-2024, отдельно отметив игру вингера «ПСЖ».

«Другие игроки похожи на зрителей, наблюдающих за тем, чем закончится действие. Они знают, что Дембеле играет как аутист: он начинает эпизод и заканчивает его сам. Он не способен заставить партнера по команде блистать, он знает только, как заставить блистать самого себя. То же самое в некоторой степени касается и .

У Франции выдающийся подбор игроков, но им нужно много бегать, а когда свободное пространство сокращается, они не находят путей для атаки, несмотря на огромный индивидуальный талант. Из-за отсутствия пасующих игроков и комбинационной игры команда полностью зависит от своего класса и хорошего выступления своих солистов. Это не соответствует моему представлению о футболе», – сказал в интервью So Foot.

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