Минеев разгромил Исмаилова единогласным решением судей
В Москве завершился вечер бокса Pulse Up, в главном бою которого состоялся поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
Минеев выиграл единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70). Магомед несколько раз по ходу поединка падал в нокдаун.
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Мужики показали зрелище, сделали все, что могли, старались, дрались.
Были искры и это главное. Тем более, бесплатно по телику глянуть, зрелищно же.
У мужчин история тем более есть яркая своя, уже сколько боев между собой провели. Выкладываются на полную.
Просто бессмысленная потеря здоровья
толку что он отстоял? боя он не показал, просто груша для избиения
Не разбираюсь, потому интересно
но даже с таким понимаем боёв, я так и не понял, зачем Мага столько стоял, держался и рисковал здоровьем, если уже в 4 раунде было понятно, что перебоксировать не сможет, а тупо отстоять до конца, потому что воин... вы правильно написали, что или вони или идиот. просто это уже шоу какое-то, а не спорт высших достижений. медиа лига какая-то
Больше всего уважение которое бойцы высказали друг другу после боя, ради этого позитивного момента стоило посмотреть бой, но считаю, что бой должны были остановить раньше, я не знаю что там с головой Маги, очень надеюсь что ничего страшного и тяжелого, как никак ему 38 лет, не молодой! Здоровья бойцам, всем мира и добра!