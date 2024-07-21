Минеев разгромил Исмаилова единогласным решением судей

Теги бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

В Москве завершился вечер бокса Pulse Up, в главном бою которого состоялся поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

Минеев выиграл единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70). Магомед несколько раз по ходу поединка падал в нокдаун.

Минеев vs Исмаилов – главная афиша российских ММА. Они открыли поп-ММА и заменили Хабиба и Конора

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бокса было мало, но драка была хорошая. Не понимаю людей, которым не понравилось. Чего вы ждали вообще? Бокса в стиле Мейвезера или Ломаченко пикового?

Мужики показали зрелище, сделали все, что могли, старались, дрались.

Были искры и это главное. Тем более, бесплатно по телику глянуть, зрелищно же.

У мужчин история тем более есть яркая своя, уже сколько боев между собой провели. Выкладываются на полную.
+55
-5
+50
Магомед на какой-то жёсткой химии. Столько по голове получить и остаться на ногах, это без препаратов просто невозможно. Здоровья ему.
+27
-9
+18
Ответ Лигр
Комментарий скрыт
Фашисты - это те, кого корежит от слова русский в стране, где русские абсолютное большинство.
+21
-6
+15
Ответ DonaldBrashear 2.0
Бокса было мало, но драка была хорошая. Не понимаю людей, которым не понравилось. Чего вы ждали вообще? Бокса в стиле Мейвезера или Ломаченко пикового? Мужики показали зрелище, сделали все, что могли, старались, дрались. Были искры и это главное. Тем более, бесплатно по телику глянуть, зрелищно же. У мужчин история тем более есть яркая своя, уже сколько боев между собой провели. Выкладываются на полную.
И все бои на полную катушку. Оба мужчины,имеют характер. Кароч,уважением обоим однозначно
+19
-5
+14
Ответ Jason Kidd
"Русские вперёд" - кричали в прямом эфире федерального канала. Флаг "Русская община" на трибунах. Смело... P.S.: не знаю, чего брюзжать. Ну качество "бокса", конечно, было далеко от мировых стандартов, но посмотреть в субботу вечером вполне можно, психику разгрузить.
в России...русские...кричат...своих поддерживают. вот те на.
+17
-3
+14
По хорошему надо было выбрасывать полотенце после 6го раунда.
Просто бессмысленная потеря здоровья
+14
0
+14
"Русские вперёд" - кричали в прямом эфире федерального канала. Флаг "Русская община" на трибунах. Смело... P.S.: не знаю, чего брюзжать. Ну качество "бокса", конечно, было далеко от мировых стандартов, но посмотреть в субботу вечером вполне можно, психику разгрузить.
+19
-7
+12
Ответ Brosco
Это называется сила воли. Я бы уже пеной там захлебнулся после таких плюх
это называется "уколы химии" и игра на БК.
толку что он отстоял? боя он не показал, просто груша для избиения
+13
-2
+11
Магомед не в каком месте не боксер. Голова большая, промахнуться трудно, пусть в шахматы играет.
+9
0
+9
Ответ avku
Магомед на какой-то жёсткой химии. Столько по голове получить и остаться на ногах, это без препаратов просто невозможно. Здоровья ему.
Помню раньше читал, что таких препаратов вроде нет. Что-то поменялось? Или то, что писали неправда?
Не разбираюсь, потому интересно
+7
0
+7
Ответ Jason Kidd
"Русские вперёд" - кричали в прямом эфире федерального канала. Флаг "Русская община" на трибунах. Смело... P.S.: не знаю, чего брюзжать. Ну качество "бокса", конечно, было далеко от мировых стандартов, но посмотреть в субботу вечером вполне можно, психику разгрузить.
И это прекрасно, Русские Вперёд!!!
+17
-10
+7
Мага бабла срубил за 3 боя..Кто бы што не говорил а предпринимательская жилка у него в крови..Главное здоровье поправить после каждого избиения.
+7
-1
+6
Ответ avku
Магомед на какой-то жёсткой химии. Столько по голове получить и остаться на ногах, это без препаратов просто невозможно. Здоровья ему.
Это называется сила воли. Я бы уже пеной там захлебнулся после таких плюх
+9
-3
+6
Про Исмаилова должны снять фильм "Выживший".
+5
0
+5
Уничтожил, судя по лицу соперника.
+5
-1
+4
Было избиение. Минеев игрался с Магой. Он мог его нокаутировать в любой момент. Но специально дотянул до восьмого раунда, до конца.
+6
-2
+4
Ответ Tim Ismail
чисто :один борец,задает трепку мастеру спорту по бокса,,,
мв один бой смотрели? или удары которые по Маге прилетели на всех его поклонников делятся?
+4
0
+4
Ответ Brosco
Не видел не когда химию, которая бы спасала он накаута или нокдауна. Мага вставал поэтому что воин(ну или идиот) нанес столько ущерба своему здоровью а зачем? Так и так проиграл. Но он что-то тоже выкидывал, даже после первого нокдауна выкидывал плюхи. Он не боксёр, если кто-то ожидал что он будет боксировать как Усик то этот человек профан в боксе.
я в целом профан во всех боевых искуставх. смотрел когда только бои Императора, что-то топовое, ну и бокс на Олимпиаде , ну и знаковые бои в 2000-х.

но даже с таким понимаем боёв, я так и не понял, зачем Мага столько стоял, держался и рисковал здоровьем, если уже в 4 раунде было понятно, что перебоксировать не сможет, а тупо отстоять до конца, потому что воин... вы правильно написали, что или вони или идиот. просто это уже шоу какое-то, а не спорт высших достижений. медиа лига какая-то
+3
-1
+2
Ответ trpetz
По хорошему надо было выбрасывать полотенце после 6го раунда. Просто бессмысленная потеря здоровья
Там братишка его здоровье за бабки буков продал ,много кто ставил на досрочную Минеева
+5
-3
+2
А мне понравилось!
Больше всего уважение которое бойцы высказали друг другу после боя, ради этого позитивного момента стоило посмотреть бой, но считаю, что бой должны были остановить раньше, я не знаю что там с головой Маги, очень надеюсь что ничего страшного и тяжелого, как никак ему 38 лет, не молодой! Здоровья бойцам, всем мира и добра!
+5
-3
+2
Больно было на это смотреть, Маге здоровья, судья конченный, бой надо было останавливать давным давно
+3
-1
+2
Хорошее зрелище было, жаль что так поздно оно началось. Про технику бокса молчу, но драка была хорошей. Не ожидал что Мага выстоит весь бой.
+5
-3
+2
Они ещё и реванш захотели, ахахаха. Ну если колобку дадут ещё больше химии, чем сегодня, то в клетке шанс простоять 5 раундов будет,а в боксе будет повторная больничка
+2
-1
+1
Ответ иди поплачь
а ведь эти бойцы мечтали когда то об UFC . УХАХАХАХАХААХХА какие же помои внутри России в сфере ММА и бокса, если такие днари как исмаилов и минеев там чемпионы? Им любой более менее топовый ММАшник или боксёр голову до задницы отправит.
Тебя лоха они с удара потушат 😁
+2
-2
0
Ответ Tim Ismail
вова на творожке да))
ну чисто внешне... один спортсмен, другому пора о здоровье задуматься. клапан на сердце,например, подобрать уже
0
0
0
Ответ igor nn
Мага бабла срубил за 3 боя..Кто бы што не говорил а предпринимательская жилка у него в крови..Главное здоровье поправить после каждого избиения.
Вот и пусть теперь лечится на эти деньги. Как раз должно хватить.
0
0
0
Ответ serginho07
Тебя лоха они с удара потушат 😁
ну потушат и че?) я же не боец ММА и не боксёр)
+1
-1
0
Ответ иди поплачь
ну потушат и че?) я же не боец ММА и не боксёр)
Да и эти двое тоже
0
0
0
Ответ Гекдениз Кардениз
Там братишка его здоровье за бабки буков продал ,много кто ставил на досрочную Минеева
Даа, я посмотрел ради интереса коэфициент там на досрочку барский был
0
0
0
Ответ Кирилл Эсаулов
я в целом профан во всех боевых искуставх. смотрел когда только бои Императора, что-то топовое, ну и бокс на Олимпиаде , ну и знаковые бои в 2000-х. но даже с таким понимаем боёв, я так и не понял, зачем Мага столько стоял, держался и рисковал здоровьем, если уже в 4 раунде было понятно, что перебоксировать не сможет, а тупо отстоять до конца, потому что воин... вы правильно написали, что или вони или идиот. просто это уже шоу какое-то, а не спорт высших достижений. медиа лига какая-то
Тут согласен
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий