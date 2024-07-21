Минеев разгромил Исмаилова единогласным решением судей

В Москве завершился вечер бокса Pulse Up, в главном бою которого состоялся поединок и .

Минеев выиграл единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70). Магомед несколько раз по ходу поединка падал в нокдаун.

Минеев vs Исмаилов – главная афиша российских ММА. Они открыли поп-ММА и заменили Хабиба и Конора