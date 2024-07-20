«Крылья Советов» влетели «Зениту» – 0:4. У Глушенкова дубль, у Вендела 2 ассиста, Кассьерра и Педро тоже забили

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Матео Кассьерра Вендел Максим Глушенков онлайны Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл хавбек гостей Максим Глушенков. На 18-й забил форвард петербуржцев Матео Кассьерра. На 47-й первого тайма Глушенков сделал дубль, отличившись снова после паса Вендела. На 93-й четвертый гол гостей забил 18-летний вингер Педро дос Сантос.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу по ходу 1-го тура.

Крылья Советов – Зенит 0:4 (0:3, 0:1)
Дата проведения
20 июля, 17.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Глушенков, 0:2 – 18 Кассьерра, 0:3 – 45+2 Глушенков, 0:4 – 90+3 Педро.
Крылья СоветовЛомаев, Солдатенков, Гапонов, Бейл (Печенин, 63), Рассказов, Витюгов (Якуба, 85), Гарре, Бабкин (Ежов, 73), Орозко, Фернандо (Иванисеня, 86), Шитов (Цыпченко, 73).
ЗенитЛатышонок, Караваев, Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Мостовой (Педро, 74), Вендел (Ерохин, 86), Артур (Горшков, 46), Глушенков (Сергеев, 84), Кассьерра (Мантуан, 74).
Предупреждение:
Артур (33).

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279 комментариев
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Глушенков зря продался за деньги Газпрома, сидит на скамейке пока бразильцы забивают 3 гола уже в первом тайме
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Глушенков - первый пошёл. Ой, спасибо Спартаку и Локо за это игрока. Ну, а, если серьезно, то Чертаново - топ школа.
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А теперь вспомним что писали завистники про будущее Глушенкова после перехода в Зенит
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Как и ожидалось, Глушенков сдулся в Зените. Был лучшим ассистентом, а теперь ни одной голевой за два матча.
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Как говорили эксперты "Перейдя в Зенит, Глушенков выбрал лавку и завершил свою карьеру".

По первым двум матчам сезона - всё совершенно наоборот.
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Глушенков сделал шаг вперёд в карьере, а те, кто говорили, что он закончит карьеру на банке под бразильцами, действительно 🤡🤡🤡
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Как же Спартак упустил Глушенкова, отличное манегрское решение, но виноват будет Газпром
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Зенит - Звезда российского футбола
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Ответ glebushka
Да он в Спартаке балду пинал, у него там вообще не шло, так бывает, не заиграл у одних, засверкал у других. Конкретно по Глушенкову спартачи и не сокрушаются особо вроде
Да, в Чертаново не пинал балду, в КС не пинал, купили в Спартак, начал её пинать, продали в Локо - перестал, в Зените - снова не пинает. Может быть, возможно, дело было не в Глушенкове?
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
На ветках зенита ты переживаешь, вот, что видно. И переживаешь, что у Зенита есть 2 евротрофея, а у твоей команды только копа дель соль. Это просто факты.
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ЧТо за игрочище, уже дубль с скамейки положил
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Показали болельщика Спартака на трибунах) Красно-белые не только под постами Зенита пишут, оказывается. Бггг)
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Ответ Anton Vasilev
Выносите кубок чемпиона первого тура
еще Спартак не ирал
+19
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Как дела, уважаемые клоуны?
+19
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+17
Удачи Зениту, хотелось бы еще посмотреть новичков в деле в чемпионате
+34
-20
+14
Ответ Тралл из Питера
Удачи Зениту, хотелось бы еще посмотреть новичков в деле в чемпионате
А Зениту нужна удача? )))
+20
-8
+12
Вендел и Глушенков просто разрывают,ждём возгорание у борзыкина
+11
0
+11
Ожидаем атакующей игры от обеих команд и обилия голов в матче! Ну и конечно же победы Зенита!
+15
-4
+11
Крылья молодцы, но Зенит на классе. Нельзя так расслабляться в начале и в конце тайма. Глушенков, как говорит Орлов, разговаривает с легами на языке футбола. Не тормозит, попадает в ноты, если что-то не получается, пробует снова, не киснет, не ноет, как, например, Мостовой. Играет очень легко.
+11
0
+11
Ответ Snoopy747
А теперь вспомним что писали завистники про будущее Глушенкова после перехода в Зенит
коронная фраза будет такой - первый год - это не показатель, а мне плевать, он приносит пользу команде и это здорово!!!
это не федула с конюшни , один раз озверина принял и кто он теперь и где?)))
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+11
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Кому не зазорно забивать в РПЛ?
+10
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+10
Педро - опасный тип.
В таком положении ударил.
Как бильярдист - от борта :))
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+9
Два первых матча сыграны результативно. Зенит с хорошим началом чемпионата, а Женю Латышонка с сухим дебютом в чемпионате за Зенит.
+10
-1
+9
За такое исполнение гимна надо к стенке ставить)
+11
-2
+9
Краснодар, переодевайтесь. Мы вас узнали)
+9
-1
+8
Сейчас КБ, обоснуют, что Глушенкоа случайные забивает, первый после рикошета, второй Вендел сделал, и вообще там оффсайд везде был. Повезло и купленные судьи.
+8
-1
+7
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Второй уже забил
+7
0
+7
Что мне нравится в крыльях, пропустив 2 гола быстрых, они не поникли, они пошли вперёд играть в футбол. На евро Франция Англия, когда проигрывали, то все равно обороняли счёт против Испании. А, мы ещё критикуем наш родной чемпионат))
+7
0
+7
Ну что Латышонок сегодня красавец
+8
-1
+7
С победой, СБГ!
Венделу надо давать пожизненный контракт с бесплатной алкашкой. Они с Глушенковым реально как два брата разлученных в детстве - фантастическое взаимопонимание.
+9
-2
+7
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