«Крылья Советов» влетели «Зениту» – 0:4. У Глушенкова дубль, у Вендела 2 ассиста, Кассьерра и Педро тоже забили

«Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл хавбек гостей . На 18-й забил форвард петербуржцев . На 47-й первого тайма Глушенков сделал дубль, отличившись снова после паса . На 93-й четвертый гол гостей забил 18-летний вингер дос Сантос.

« » возглавил турнирную таблицу по ходу 1-го тура.

Календарь Мир РПЛ

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду