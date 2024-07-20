«Крылья Советов» влетели «Зениту» – 0:4. У Глушенкова дубль, у Вендела 2 ассиста, Кассьерра и Педро тоже забили
«Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте счет открыл хавбек гостей Максим Глушенков. На 18-й забил форвард петербуржцев Матео Кассьерра. На 47-й первого тайма Глушенков сделал дубль, отличившись снова после паса Вендела. На 93-й четвертый гол гостей забил 18-летний вингер Педро дос Сантос.
«Зенит» возглавил турнирную таблицу по ходу 1-го тура.
- Дата проведения
- 20 июля, 17.30, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Ломаев, Солдатенков, Гапонов, Бейл (Печенин, 63), Рассказов, Витюгов (Якуба, 85), Гарре, Бабкин (Ежов, 73), Орозко, Фернандо (Иванисеня, 86), Шитов (Цыпченко, 73).
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Зенит –
Латышонок, Караваев, Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Мостовой (Педро, 74), Вендел (Ерохин, 86), Артур (Горшков, 46), Глушенков (Сергеев, 84), Кассьерра (Мантуан, 74).
- Предупреждение:
- Артур (33).
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
По первым двум матчам сезона - всё совершенно наоборот.
это не федула с конюшни , один раз озверина принял и кто он теперь и где?)))
В таком положении ударил.
Как бильярдист - от борта :))
Венделу надо давать пожизненный контракт с бесплатной алкашкой. Они с Глушенковым реально как два брата разлученных в детстве - фантастическое взаимопонимание.