«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Локомотива» на матче с «Акроном»
Болельщики «Локомотива» скандировали негативную кричалку про «Зенит».
«Локомотив» принимает «Акрон» в матче первого тура Мир РПЛ.
Болельщики московского клуба в первом тайме игры скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
Первыми кричалку о петербургской команде еще в ходе прошлого сезона начали скандировать болельщики «Факела».
Затем ее повторяли фанаты «Динамо» в матче Мир РПЛ и «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Акрон».
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У них там конкретно пригорает, конечно. От той безнадёги, которую их клубы представляют)
А на поле никааак))) Вот где позор-то.
Тогда уж - российские...
москва-ква-ква =)