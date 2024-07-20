«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Локомотива» на матче с «Акроном»

Болельщики «Локомотива» скандировали негативную кричалку про «Зенит».

«Локомотив» принимает «Акрон» в матче первого тура Мир РПЛ.

Болельщики московского клуба в первом тайме игры скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

Первыми кричалку о петербургской команде еще в ходе прошлого сезона начали скандировать болельщики «Факела».

Затем ее повторяли фанаты «Динамо» в матче Мир РПЛ и «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Акрон».

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