«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Локомотива» на матче с «Акроном»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Акрон Футбол

Болельщики «Локомотива» скандировали негативную кричалку про «Зенит».

«Локомотив» принимает «Акрон» в матче первого тура Мир РПЛ.

Болельщики московского клуба в первом тайме игры скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

Первыми кричалку о петербургской команде еще в ходе прошлого сезона начали скандировать болельщики «Факела».

Затем ее повторяли фанаты «Динамо» в матче Мир РПЛ и «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Акрон».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

195 комментариев
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традицией становится
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+132
Ответ Antagonist
Мне просто интересно,а Спортс все кричалки всех фанатов и болельщиков тут будет публиковать или прицельно именно эту,про Зенит?
Это что, загавар Спортса против зенита???
+79
-14
+65
Мне просто интересно,а Спортс все кричалки всех фанатов и болельщиков тут будет публиковать или прицельно именно эту,про Зенит?
+91
-38
+53
Все больны "Зенитом", бедняги, ни о чëм другом думать не могут)
+82
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Ответ Илья Богданов
Это что, загавар Спортса против зенита???
Это заговор,чтобы собрать классы!!!
+21
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Ну что ж, похоже, подобные глупости всем выходят боком. Если "Зенит" их волнует больше, чем 2:2 дома с клубом с третьего места в Первой лиге - так тому и быть.
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Чушь какая , сижу на матче, пару раз кто то крикнул из толпы и все ..
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Ответ Fintt
Комментарий скрыт
Как и твой коммент ))
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Ответ Fintt
Классно москвичи подхватили кричалку воронежских аутсайдеров, ну наконец-то отрада на сердце!))) А на поле никааак))) Вот где позор-то.
Ну это кстати вообще забавно: вместо поддержки своей команды, скандируют это. Ладно бы ещё в матче с Зенитом....
У них там конкретно пригорает, конечно. От той безнадёги, которую их клубы представляют)
+17
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+10
Ответ Усатый КозлоБык
Сейчас ведь вой на на болотах поднимется!!! а по сути болельщики сказали, конечно, же правду!!! Болельщиков не проведёшь – они сердцем видят!!!
Классно москвичи подхватили кричалку воронежских аутсайдеров, ну наконец-то отрада на сердце!)))
А на поле никааак))) Вот где позор-то.
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+9
Если те , кто набрали больше всего очков в Лч и Ле для России - позор. То страшно придумать, кто тогда остальные)
+37
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Это что-то из серии "хто не скаче той москаль". Убогость в чистом виде
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Ответ Иван Петров
Любо!
Любо 2 от Акрона вынимать😂
+8
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+7
Жаль этих людей. Если им задать вопрос, почему они так думают, то полученные "аргументированные" ответы можно смело отсылать в Камеди. Что характерно, 90% кричащих даже не пытались думать почему, а тупо поддались стадному чувству. Исчерпывающим ответом на эти кричалки является тот факт, что лучшие, да и вообще все, футболисты России, с удовольствие принимают приглашение Зенита. А они знают футбольный мир изнутри, а не по сплетням и слухам.
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Пока главный позор - оборона Локомотива
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Не являясь ни чьим болельщиком, из полной нейтральности констатирую: Зенит - чемпион российского футбола
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Ребятам Зенит становится важнее, чем собственный матч. Меня устраивает.
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А то что с Локо происходит последние годы это не позор? От команды Палача, да и Николича больше не осталось ничего. Но нет, Зенит им снится постоянно и покоя не даёт, слюнявчики поменяйте.
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Ответ Petter Hegre
ДА! И это он о том позоре Российского футбола, который застолбил за собой четвёртое место в группе ЛЧ! :)
Ну да, последняя строчка в группе ЛЧ несомненно позорнее последней строчки в группе ЛЕ. Факт.
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Ответ Старик Стариканов
Московские комплексы
?
Тогда уж - российские...
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Ответ </c/>
добрые традиции приживаются быстро...зенит - позор российского футбола!
Ну самое разгромное поражение среди всех российских команд в группе ЛЧ - это рекорд на века! Тут вам есть чем гордиться!
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+3
Ответ Дмитрий Луценко
Чушь какая , сижу на матче, пару раз кто то крикнул из толпы и все ..
Спорц существует хайпом и ненавистью. Сами придумали, сами монетизировали
+4
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+3
Пустили 2 от аутсайдера чемпионата, зато кричалки покричали, какие молодцы
+7
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+2
Хей! Давай, давай, доминируй унижай!
москва-ква-ква =)
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0
+2
Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус
+4
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Ответ rome2003
Это уже не кричалка, это мем
перепись идиотов открыта)
+2
0
+2
Ответ Antagonist
Мне просто интересно,а Спортс все кричалки всех фанатов и болельщиков тут будет публиковать или прицельно именно эту,про Зенит?
Тоже об этом подумал. Дебилов с разнымии кричалками много. И на заборах тоже много чего пишут. Но никому в голову не приходит это тиражировать! А Спортсу приходит! Ждем ежедневных сообщений по этой теме! Дбл, бл!
+2
0
+2
Ответ Саня Беляков
Если те , кто набрали больше всего очков в Лч и Ле для России - позор. То страшно придумать, кто тогда остальные)
Игры с Брюгге не считаются...
+2
0
+2
И в чём они не правы?
+11
-9
+2
Ответ ApocalypsePlease
Все больны "Зенитом", бедняги, ни о чëм другом думать не могут)
А как не болеть, если он зараза?!
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