ФИФА отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины до 31 августа. Сборная сможет сыграть на Олимпиаде

Теги ФИФА Федерация футбола Израиля Джанни Инфантино Сборная Палестины по футболу Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир Политика олимпийская сборная Израиля Футбол

ФИФА отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины.

Руководящий орган футбола должен был принять решение в субботу на внеочередном заседании совета после того, как два месяца назад запросил провести независимую юридическую оценку предложения Палестины. Это решение должно было быть принято за четыре дня до начала олимпийского футбольного турнира, где Израиль сыграет в одной группе с Японией, Мали и Парагваем.

Однако в четверг ФИФА заявила, что отодвинула сроки, поскольку «необходимо больше времени для завершения этого процесса с должной осторожностью и полнотой», что означает, что решение теперь будет принято после завершения Олимпийских игр.

ФИФА сообщила, что обе стороны запросили продление сроков «для представления своих позиций», Независимая оценка теперь будет передана ФИФА не позднее 31 августа, что позволяет мужской национальной команде Израиля по футболу участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Финал мужского олимпийского турнира запланирован на 9 августа.

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104 комментария
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Это другое
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+180
Я так понимаю Израиль должен минимум 1 млн человек в Газе выпилить, что бы к ним минимальные санкции применили. Какой же позор Фифа:)) У наших за пару дней отжали весь спорт, просто за то что спасали русских людей, к сожалению жителей Газы спасти некому:))
+200
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+137
Ответ Damir Tovsultanov
Это другое
Понимать надо!
+67
-4
+63
Ответ rigobersong
Я так понимаю Израиль должен минимум 1 млн человек в Газе выпилить, что бы к ним минимальные санкции применили. Какой же позор Фифа:)) У наших за пару дней отжали весь спорт, просто за то что спасали русских людей, к сожалению жителей Газы спасти некому:))
Господи, никогда бы не подумал, что буду соглашаться с чем-то, что пишет этот аккаунт.. Темные времена настали.
+72
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+63
И ФИФА прогнулась под власть ЛГБТшников.
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+34
Это лишний раз доказывает, что МОК, ФИФА и т. д. принимают политизированные решения! Двойные стандарты, лицемерие, ложь вот чем руководствуется запад!
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К этой новости комментарии либеральненьких ждать!?
+30
-7
+23
Ответ Shillien Knight
Комментарий скрыт
А шо, Хамас таки участвует в Олимпиаде ?
Де можно посмотреть сборные Хамаса ?
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+22
Надо ещё 3-4 раза пооткладывать. А там и война закончится, вопрос с отстранением потеряет актуальность.
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Позорники
+18
-3
+15
Хахаххахахахаахахахахах!!!
+16
-3
+13
Ответ rigobersong
Я так понимаю Израиль должен минимум 1 млн человек в Газе выпилить, что бы к ним минимальные санкции применили. Какой же позор Фифа:)) У наших за пару дней отжали весь спорт, просто за то что спасали русских людей, к сожалению жителей Газы спасти некому:))
если бы и миллион выпилили, то точно также фифа написали: «мы не располагаем достоверными данными… необходимо больше времени для проверки всех фактов, опросить стороны конфликта»
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+12
Ответ sbfgnm7pfx
Комментарий скрыт
Конечно другое. Здесь никто не шутит и все комментируют очень серьезно.
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ФИФА - она такая)))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Кстати, в Израиле их большего всего в мире, если считать на душу населения. Мне об этом сказали друзья, которые репатриировались туда. Им так и говорят в языковых школах, мол мы лидируем по показателям этим. В Тель-Авиве, по этой причине опасно даже в бар зайти, их там больше, чем гетеро.
И как это опасно для тебя, если и так своих хватает?)
+12
-3
+9
Ответ Клименко
Ты про Харьковскую область?
Палестину. В Харькове на фоне газы детский утренник. Даже например то что люди могут уехать тупо в другую область, в Европу. А куда бежать людям из газы ?
+10
-1
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Впервые согласен с ригоберкой. 350 пуль всадили в одну девочку, 350 Карл а весь мир истерит из-за одной пули по Трампу.
Там сейчас реально бойня а весь мир просто смотрит
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-5
+9
Непривзятость...
+10
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+8
Ответ sbfgnm7pfx
Комментарий скрыт
Конечно другая, именно поэтому первый комментатор и написал «это другое», солидаризировавшись с вашей позицией.
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+7
Чиновникам ФИФА не воевать и не погибать. Сопли могут жевать до бесконечности.
+9
-2
+7
50тыс гражданских жертв Сектора Газы - это мало, совсем мало, надо хотя бы ещё 50тыс положить, чтобы последовала хоть какая-то реакция на геноцид палестинцев со стороны евреев...
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Фифа-нацисты. И потому все решения будут соответствовать их идеологи Ведь отстраняют или наказывают не по конкретной вине атлета ,а по национальности.
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Ответ Нионель Ералду
Комментарий скрыт
Либералы в всёммире (tm) за Палестину, внезапно.
Это только до наших долго доходит, бгг
+7
-2
+5
Ответ кабан галльский
Конечно, да, ситуация такая себе. Россию за несколько дней отовсюду исключили, даже не пытались убедить поляков хотя бы стыковой матч на нейтральном поле сыграть, а тут другое. Впрочем, когда что-то говорят про Газу, то я гуглю на ютубе как палестинцы радовались убийствам простых людей на фестивале и целых семей только из-за того, что они евреи и вся жалость к ним пропадает.
У евреев то же самое и давно.
+5
0
+5
Ответ sbfgnm7pfx
Комментарий скрыт
Прошло полгода, олимпийское перемирие нарушено, в погоне за пешкой разнесли половину шахматной доски.

Кстати, пешка при этом прекрасно себя чувствует и сдаваться не собирается. Такова селява...
+5
-1
+4
Ответ rigobersong
Я так понимаю Израиль должен минимум 1 млн человек в Газе выпилить, что бы к ним минимальные санкции применили. Какой же позор Фифа:)) У наших за пару дней отжали весь спорт, просто за то что спасали русских людей, к сожалению жителей Газы спасти некому:))
Бред
+5
-1
+4
Ответ trashbox
Либералы в всёммире (tm) за Палестину, внезапно. Это только до наших долго доходит, бгг
Так половину наших либералов это евреи. Так что ничего удивительного.
+5
-1
+4
Ну это же другое :)
Даже не смешно (
+6
-2
+4
Ам Исраэль хай!
Нас не сломить.
Заложники будут освобождены, террористы хамаса уничтожены.
+10
-8
+2
Ответ Amalfitano
Будет смешно если кто-нибудь из соперников откажется играть против Израиля. Что тогда скажут в мок и фифа?
Отстранят от олимпиады...
+3
-1
+2
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