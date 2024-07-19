«Барса» планирует использовать кредит для покупки Нико Уильямса. Клуб не может выплатить отступные в 58 млн евро разом, чего требует «Атлетик»

Теги Барселона Атлетик Деку Ла Лига возможные трансферы бизнес Жоан Лапорта деньги Нико Уильямс Футбол

«Барселона» планирует использовать кредит для подписания Нико Уильямса.

Как пишет Mundo Deportivo, финансовое положение каталонцев не позволяет выплатить отступные испанца в размере 58 миллионов евро целиком, поскольку «Атлетик» не хочет обсуждать рассрочку по трансферу.

Несколько месяцев назад газета La Vanguardia сообщала, что «Барселона» вела переговоры о кредите в размере 100 миллионов евро для выполнения требований ликвидности, вызванных дефицитом по итогам года и сроками погашения долга клуба.

Теперь же Cadena SER сообщает, что клуб планирует использовать этот кредит для приобретения Нико Уильямса.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с Феликсом Тайнта, агентом Уильямса, чтобы обсудить контрактные вопросы и передать намерения клуба по отношению к игроку.

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84 комментария
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Такая же ситуация была у меня. Старый телефон сдох, новый позволить себе не мог. М.Видео требовало разом заплатить. Пришлось брать в рассрочку.
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Надо оформить кредитную карту с кешбэком, тогда дешевле выйдет
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Ответ Alex
Надо оформить кредитную карту с кешбэком, тогда дешевле выйдет
Вернут 10% кэшбэка по категории "товары для спорта"
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8 800 555 35 35 - проще позвонить, чем у кого-то занимать!
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С такой кредитной историей только в микрозаймах брать.
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Ответ Penguin87
Ананасовый экспресс. Сижу плачу
Плачу, но плачу.
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Ответ Зелёный гопник
Нико создан для Барсы 👌🏻 Идеальный вариант!
игроки за которых нужно платить нынче не для барсы
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Ответ ironboy
Такая же ситуация была у меня. Старый телефон сдох, новый позволить себе не мог. М.Видео требовало разом заплатить. Пришлось брать в рассрочку.
Ананасовый экспресс. Сижу плачу
+9
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Ответ benjamin92
Когда Реал берёт кредиты - это грамотное планирование и гениальный менеджмент, раз дают, значит благонадёжные Когда берёт Барса - это непаханное поле для шуток
Только Реал выиграл 6 ЛЧ за 10 лет, и обладает 1-2 составом в мире. А Барселона просто хочет блестящее
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Мыльные кредитные пузыри, живущие не по средствам. Но накажут как всегда какой-нибудь венгерский "Шапокляк".
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Есть у меня знакомая, вот она точно также как барселона живет, напбрала кредитов, получила зп погасила и опять жить по кредитным картам, итак уже лет 5 живет
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Ответ Tristan...
Когда Реал берёт кредиты на трансферы и ремонт Бернабеу - это другое
Когда Реал берёт кредиты, мы даже особо не слышим об этом. И идут данные средства на ещё большее развитие, а не на суматошную покупку, когда денег самим не хватает и капитан команды уходит, потому что его даже в заявке нет.
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Началось в колхозе утро 🌞
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Ответ Tristan...
Когда Реал берёт кредиты на трансферы и ремонт Бернабеу - это другое
Когда Реал берёт кредиты - это грамотное планирование и гениальный менеджмент, раз дают, значит благонадёжные
Когда берёт Барса - это непаханное поле для шуток
+11
-8
+3
Ответ artemka07
Немного странный запрос от Атлетика, ведь обычно при трансферам рассрочка платежа действует всегда и этим пользуются абсолютно все топ-клубы. Непонятно, какой другой топ-клуб согласиться на такие же условия с одноразовой выплатой здесь и сейчас
58 млн может разом заплатить даже условный Бернли. Но для Каталонии для такого разово платежа придется на год оставить своих игроков без воды в душевых
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Ответ artemka07
Немного странный запрос от Атлетика, ведь обычно при трансферам рассрочка платежа действует всегда и этим пользуются абсолютно все топ-клубы. Непонятно, какой другой топ-клуб согласиться на такие же условия с одноразовой выплатой здесь и сейчас
Атлетик никогда не идёт на уступки при продаже лидеров. Достаточно вспомнить сагу Хави Мартинеса при переходе в Баварию, Кепа, Андер Эррера и Ляпорт уходили только после выплат отступных. Есть ещё история с Льоренте, который был лучшим нападающим команды, но ушел лишь по истечению контракта
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Ответ artemka07
Немного странный запрос от Атлетика, ведь обычно при трансферам рассрочка платежа действует всегда и этим пользуются абсолютно все топ-клубы. Непонятно, какой другой топ-клуб согласиться на такие же условия с одноразовой выплатой здесь и сейчас
Как раз когда активирует отступные выплата сразу, если как Юнайтед не сможешь больше денег заплатить за рассрочку. 222 млн ПСЖ заплатил сразу.
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Расскажите Лапорте про "Хомяка". Говорят там скоро листинг будет)))
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Ответ Inside 88 LW
Добро) Давай тогда ответь искренне - ты бы хотел видеть ФдЙ в Реале?
Искренно - нет. Игроки с таким набором навыков и недостатков - устаревший тип. Двигает мяч хорошо, но движения без мяча на очень среднем уровне.
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Возьму кредит, чтобы не пропустить платеж по кредиту, который я брал на погашение кредита
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Ответ Marcus-light
Я один не понимаю зачем? Если Лапорта не планирует брать ЛЧ или призовые за первое место в Ла Лиге сильно выше чем второе, то эти кредиты - просто напрасные унижения
Кредит из-за траблами с подписанием контракта с Найк.
Это все сиюминутное дело - которое раздувают.
И как же это не планируют брать чемпионства - за два года 1 место ЛЛ, 1/4 ЛЧ и т.д.
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Ответ Axmat Cecenov
Как раз когда активирует отступные выплата сразу, если как Юнайтед не сможешь больше денег заплатить за рассрочку. 222 млн ПСЖ заплатил сразу.
Не знал, спасибо!
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Ответ Евгений Сидоров
Это когда берёшь кредит, чтобы покрыть долги, но вместо этого покупаешь спорткар.
В Брэйкинг бэд был такой сюжет что чуваку упал кэш а он вместо уплаты налогов купил машину
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Ответ Tristan...
Барса единственный топ клуб, который берёт кредиты?
Вы забываете что они уже перманентно не в "контролируемой ситуации", а сидят на "рычагах", кредитах и т.п., при этом вместо выравнивания ситуации (пожить какое-то время без дорогих покупок хотя бы) они наоборот - загоняют себя все глубже - новые рычаги, новые кредиты. И всем этом они набрав долгов на покупку игроков еще и отказываются от них при хорошей их игре даже - не ради "продать дороже, получить деньги для улучшения ситуации". Ведут себя как игроманы какие-то или шопоголики

Этим они отличаются от "других, берущих кредиты" и тем более тех, кто их не берет
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Ответ rigobersong
Какие 49%, не позорь болельщиков Барселоны:))
А вот такие, судя по всему как тут все тебя дружно “лайкают”, я позорюсь меньше
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Капец конечно, для одного из известнейших клубов мира 58 млн проблема))
Проблема в ограничениях ла лаги, возможно у Барсы есть сейчас эти деньги, но потратить их все равно нельзя, потому что нужно больше доходов.
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Ответ Inside 88 LW
Такую зарплату ему минимум 10 клубов дадут. Вопрос другой - стоит ли его продавать? Как болельщик Барсы - однозначно нет.
Комментарий удален модератором
Ответ Inside 88 LW
Ты в своем уме? Ответь себе сам - банкротам кредиты дают? Любой клуб из 10 АПЛ даст такую зарплату. Так для сравнения - а вот кто даст нынешнею зарплату Алабе - это вопрос... Ты для общего развития загляни в зарплатные ведомости клубов топ-4 лиг и ПСЖ.
Загугли что такое микрокредитные организации и какие у них условия выдачи кредитов (условно могут даже школьнику, лишь бы был паспорт).
Заглянул, там переплачивают за трансфер, но всякие Витиньи получают раза в 4 меньше. Платят там много либо прям большим звездам, либо игрокам с маркетинговой привлекательностью. К первому Де Йонга, успехи которого ограничиваются лишь айнтрахтами в ЛЕ, вояж ли можно будет отнести.)
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Ответ FINT\REDONDO
Загугли что такое микрокредитные организации и какие у них условия выдачи кредитов (условно могут даже школьнику, лишь бы был паспорт). Заглянул, там переплачивают за трансфер, но всякие Витиньи получают раза в 4 меньше. Платят там много либо прям большим звездам, либо игрокам с маркетинговой привлекательностью. К первому Де Йонга, успехи которого ограничиваются лишь айнтрахтами в ЛЕ, вояж ли можно будет отнести.)
Микрокредит в условном Актюбинске - это да.
Ты очень умный человек. Давай на этом закончим спор.
Я уже предвижу дальнейшие цитатники и чем завершится разговор. Следи за своим клубом - хорошо?
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Ответ FINT\REDONDO
Искренно - нет. Игроки с таким набором навыков и недостатков - устаревший тип. Двигает мяч хорошо, но движения без мяча на очень среднем уровне.
Движения без мяча из-за тактики тренера.
Также Фрэнки может сыграть в опорной зоне - но это не его конёк. А тут он целенаправленный опорник, причем без пары. Больше некого ведь)
Фрэнки топ игрок. Возможно ошибаюсь - но при Флике он удивит всех) Время покажет, благодарю за беседу) Если что не обессудь, извиняюсь) В дальнейшем при нормальной тактики - есть задатки праймового Модрича, субъективно )
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