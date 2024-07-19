«Барса» планирует использовать кредит для покупки Нико Уильямса. Клуб не может выплатить отступные в 58 млн евро разом, чего требует «Атлетик»
«Барселона» планирует использовать кредит для подписания Нико Уильямса.
Как пишет Mundo Deportivo, финансовое положение каталонцев не позволяет выплатить отступные испанца в размере 58 миллионов евро целиком, поскольку «Атлетик» не хочет обсуждать рассрочку по трансферу.
Несколько месяцев назад газета La Vanguardia сообщала, что «Барселона» вела переговоры о кредите в размере 100 миллионов евро для выполнения требований ликвидности, вызванных дефицитом по итогам года и сроками погашения долга клуба.
Теперь же Cadena SER сообщает, что клуб планирует использовать этот кредит для приобретения Нико Уильямса.
Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с Феликсом Тайнта, агентом Уильямса, чтобы обсудить контрактные вопросы и передать намерения клуба по отношению к игроку.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Когда берёт Барса - это непаханное поле для шуток
Это все сиюминутное дело - которое раздувают.
И как же это не планируют брать чемпионства - за два года 1 место ЛЛ, 1/4 ЛЧ и т.д.
Этим они отличаются от "других, берущих кредиты" и тем более тех, кто их не берет
Заглянул, там переплачивают за трансфер, но всякие Витиньи получают раза в 4 меньше. Платят там много либо прям большим звездам, либо игрокам с маркетинговой привлекательностью. К первому Де Йонга, успехи которого ограничиваются лишь айнтрахтами в ЛЕ, вояж ли можно будет отнести.)
Ты очень умный человек. Давай на этом закончим спор.
Я уже предвижу дальнейшие цитатники и чем завершится разговор. Следи за своим клубом - хорошо?
Также Фрэнки может сыграть в опорной зоне - но это не его конёк. А тут он целенаправленный опорник, причем без пары. Больше некого ведь)
Фрэнки топ игрок. Возможно ошибаюсь - но при Флике он удивит всех) Время покажет, благодарю за беседу) Если что не обессудь, извиняюсь) В дальнейшем при нормальной тактики - есть задатки праймового Модрича, субъективно )